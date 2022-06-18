В Новосибирске начал работу обновленный «Макдоналдс»
Показываем первые кадры из ресторана
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Сегодня, 18 июня, в Новосибирске рядом со станцией метро «Гагаринская» начал работу обновленный «Макдоналдс». Пока на здании нет вывески с новым названием.
Посмотрите на фото Александра Ощепкова, что происходит внутри.
Новое название заведений «Макдоналдс» — «Вкусно и точка» — привело к многочисленным обсуждениям в социальных сетях и стало объектом для мемов. Обозреватель НГС Стас Соколов рассуждает в своей авторской колонке, как замена бренда скажется на бизнесе.