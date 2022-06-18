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В Новосибирске начал работу обновленный «Макдоналдс»

Показываем первые кадры из ресторана

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Рестораны сети не работали с 10 июня

Рестораны сети не работали с 10 июня

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Сегодня, 18 июня, в Новосибирске рядом со станцией метро «Гагаринская» начал работу обновленный «Макдоналдс». Пока на здании нет вывески с новым названием.

Посмотрите на фото Александра Ощепкова, что происходит внутри.

Обстановка внутри ресторана быстрого питания почти не изменилась

Обстановка внутри ресторана быстрого питания почти не изменилась

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Наплыва посетителей пока нет

Наплыва посетителей пока нет

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Ожидается, что рестораны будут называться «Вкусно и точка»

Ожидается, что рестораны будут называться «Вкусно и точка»

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Остальные заведения сети должны заработать в Новосибирске <nobr class="_">19 июня</nobr>

Остальные заведения сети должны заработать в Новосибирске 19 июня

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Новое название заведений «Макдоналдс» — «Вкусно и точка» — привело к многочисленным обсуждениям в социальных сетях и стало объектом для мемов. Обозреватель НГС Стас Соколов рассуждает в своей авторской колонке, как замена бренда скажется на бизнесе.

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