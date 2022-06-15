Бренд на букву М: почему российский «Макдоналдс» назвали так странно и будет ли это работать

— Ну вот же оно! Прекрасное название. Как думаете, может, его возьмем?



И что вы ему возразите (на месте маркетологов и специалистов по неймингу)? Кто платит, тот и заказывает бренд. Тем более что сроки поджимают.



Будет ли это новое название работать? Какое-то время публике будет всё равно. Прямо сейчас к дверям «Макдоналдсов» регулярно подходят ничего не подозревающие молодые люди, которые очень удивляются, что двери оказываются закрытыми. И когда двери вновь откроются, они так же привычно закажут свое комбо. Ну, может, потупят немного перед меню, в котором не будет «БигМака» и «Макфлурри». Но бургер — он и во «Вкусно и точка» бургер.

