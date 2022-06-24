Что с ценами в бывшем «Макдоналдсе»? В Санкт-Петербурге подняли, проверяем, как в Новосибирске
А также — какие блюда исчезли из меню
12 июня в Москве вместо «Макдоналдса» заработали заведения новой сети «Вкусно — и точка». Новосибирск присоединился к столице 18 июня, а 22 июня заработали точки в Санкт-Петербурге. Журналисты издания «Фонтанка» сравнили цены с теми, что были в «Макдоналдсе» и обнаружили рост цен.
НГС решил проверить, как изменилось меню двух сетей в Новосибирске на примере одной и той же закусочной на метро «Гагаринская». Мы сравнили фотографии меню, сделанные там в последний день, когда заведение еще называлось «Макдоналдсом», и снимки, снятые после открытия сети под новым названием.
Единственным изменением, которое сразу бросается в глаза, стало исчезновение всех позиций с названиями, зарегистрированными как торговые марки. Для большей части блюд в новой закусочной нашлись точные аналоги. «Макчикен Премьер» сменил название на «Чикен Премьер». Бургеры, которые назывались «Биг Мак» и «Биг Тейсти» из меню просто исчезли. Не стало там и салата «Цезарь», а также молочных коктейлей. При этом появились новые закуски — например, сэндвичи на основе панини.
Что же с ценами? В Новосибирске они не изменились ни на рубль. Единственное несоответствие, которое удалось обнаружить, это исчезновение из нового меню самой маленькой порции жареной картошки фри (за 52 рубля). Теперь цены на нее начинаются с 75 рублей. Но это та же средняя порция, которая и раньше стоила столько же.
Более подробно о том, что представляет «Вкусно — и точка», читайте в обзоре Стаса Соколова. Ему, кстати, там больше понравилась картошка.