Что с ценами в бывшем «Макдоналдсе»? В Санкт-Петербурге подняли, проверяем, как в Новосибирске

12 июня в Москве вместо «Макдоналдса» заработали заведения новой сети «Вкусно — и точка». Новосибирск присоединился к столице 18 июня, а 22 июня заработали точки в Санкт-Петербурге. Журналисты издания «Фонтанка» сравнили цены с теми, что были в «Макдоналдсе» и обнаружили рост цен.

НГС решил проверить, как изменилось меню двух сетей в Новосибирске на примере одной и той же закусочной на метро «Гагаринская». Мы сравнили фотографии меню, сделанные там в последний день, когда заведение еще называлось «Макдоналдсом», и снимки, снятые после открытия сети под новым названием.