Бургер без имени: чем новые точки на месте «Макдоналдса» отличаются от оригинала — обзор Стаса Соколова

На месте «Макдоналдса» открылись бургерные без вывески, название которых, даже войдя внутрь, можно найти не сразу. Обозреватель НГС Стас Соколов посетил заведения новой сети (а куда бы он делся?), чтобы понять, отличается ли она чем-то от старой. Вот его первые впечатления.



Первые заведения на месте «Макдоналдса» заработали в Москве в День России, 12 июня. У закусочной на Пушкинской площади (где открылся первый Макдоналдс) даже выстроилась очередь. В остальных точках было поспокойней. Публика уже успела поязвить по поводу закрашенных фломастером логотипов «Макдоналдса» на привычных упаковках с соусами, которые дают к картошке, но в целом впечатления были ровными. Больше всего недоумения и шуток вызвало само названием «Вкусно — и точка». Людям вообще не очень нравится, когда на них давят подобным образом (да еще за их же деньги). Потом некие представители сети дали понять, что название временное и может быть заменено на что-то менее отталкивающее.