Владелец KFC в России завершил сделку по продаже. Что теперь будет с крупнейшей сетью фастфуда?

Холдинг AmRest, управляющий ресторанами KFC в России, закрыл сделку по продаже бизнеса и передал все права отечественной компании «Смарт Сервис Лтд». Сообщение об этом опубликовано на сайте национальной комиссии по рынку ценных бумаг Испании. Сумма сделки — 100 миллионов евро. Новый владелец получил 215 ресторанов KFC в России, права на франшизу и бренд Rostic's. В Москве и Сургуте уже заработали обновленные заведения. Рассказываем, когда начнется смена вывесок в других регионах и что изменится в работе ресторанов KFC.
Кто и что продал
Владелец франшизы KFC в России холдинг AmRest (Польша) объявил о завершении сделки по продаже бизнеса новому владельцу — российской компании «Смарт Сервис».
— Сделка закрыта, зарегистрирована в соответствующих местных органах власти в соответствии с правилами. Окончательная цена, которая уже полностью получена AmRest, составила 100 миллионов евро. Таким образом, AmRest навсегда прекращает свою деятельность и корпоративное присутствие в России, — говорится в официальном сообщении компании AmRest.
AmRest — один из крупных ресторанных холдингов в Европе. Компания основана в Польше, сейчас её штаб-квартира расположена в Испании. В России AmRest работал с 2007 года, управлял 267 заведениями под брендами KFC и Pizza Hut.
Новому владельцу — компании «Смарт Сервис» достались 215 ресторанов KFC, операционная система, права на франшизу и бренд Rostic's. Ранее, осенью прошлого года, «Смарт Сервис» уже приобрел часть ресторанов KFC и права на мастер-франшизу KFC в России (окончательно сделка закрыта в апреле 2023 года). Тогда же было заявлено, что бренд KFC уйдет из России, при этом новый владелец получит права на торговую марку Rostic's. Таким образом уже тогда было решено, что именно «Смарт Сервис» будет ответственным за ребрендинг других франчайзи KFC.
«Смарт Сервис ЛТД» принадлежит предпринимателям из Ижевска Константину Котову и Андрею Осколкову. По франшизе их компания управляла 41 заведением KFC в Удмуртии, Кировской области, Татарстане и Пермском крае. Андрей Осколков с 2001 по 2003 годы занимал пост заместителя председателя правительства Удмуртии, а позже занялся бизнесом. На его счету 50 компаний, в том числе агропромышленный комплекс «Комос групп» с выручкой 17,2 миллиарда рублей за 2022 год. Его партнер, Константин Котов, руководит 11 предприятиями с чистой прибылью 107 миллионов рублей.
Напомним, с началом спецоперации на Украине американская корпорация Yum! Brands, отвечающая за развитие KFC, приостановила деятельность в России. Её примеру последовал и AmRest. Однако большинство ресторанов под брендом KFC по-прежнему были открыты и продолжали работу. Дело в том, что в непосредственном управлении американцев было лишь 70 из тысячи заведений, а все остальные (включая AmRest) развивали местные партнеры по франшизе или договорам лицензирования.
«Ростик’с» появился в России в 1993 году. Первый «куриный» фастфуд открыл в Москве бизнесмен из Венесуэлы Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко. К 2003 году по всей стране работало 50 точек сети. В 2005 году произошло слияние двух компаний — «Ростик групп» и Yum! Brands, название бренда стало двойным. В 2011 году сеть была продана Yum! Brands, к концу 2012 года рестораны переименовали в KFC.
Смена вывески
Первый ресторан Rostic's на месте бывшего флагманского ресторана KFC на Тверской-Ямской в Москве открылся 25 апреля. На следующий день, 26 апреля, распахнули двери три ресторана Rostic’s в Ханты-Мансийском округе, а всего в городах Югры будет работать 15 заведений под брендом, который заменит KFC.
Когда начнется ребрендинг остальных ресторанов полковника Сандерса, что изменится в меню и ценовой политике заведений? С такими вопросами мы обратились к франчайзинговым партнерам популярной сети быстрого питания — «Интернэшнл Ресторант Брэндс» и «Глобал Фуд». Они переадресовали нас в компанию UNIREST/Rostic’s. Это преемник ООО «Ям ресторантс Раша» (российское подразделение Yum! Restaurants, отвечавшее за развитие KFC в мире).
74.RU направил официальный запрос в центральный офис КFC/Rostic's в Москве.
— Меню и цены в ресторанах ROSTIC'S такие же, как и в KFC, за исключением названий двух продуктов. Качество продукции, сервис и вкус продуктов — все идентично, — сообщили 74.RU в пресс-службе KFC/Rostic’s. — Точные даты ребрендинга по франчайзинговым ресторанам пока не определены. Скоро обязательно поделимся информацией.
В то же время в службе поддержки KFC пролили свет на дальнейшее развитие событий, связанных с ребрендингом.
— Под новым брендом Rostic’s открываются пока отдельные рестораны в некоторых регионах — Москве, Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Удмуртии, Перми, Ижевске и Кирове, — сообщили 74.RU в службе поддержки KFC.
Представители KFC посоветовали всем поклонникам бренда следить за новостями на сайте, в приложении и социальных сетях, чтобы оперативно узнавать о следующих открытиях Rostic’s.
По словам посетителей, дизайн обновленных заведений мало чем отличается от прежних: полосы красно-белого цвета и заглавная буква курсивом. Упаковка практически та же, только без букв KFC. В меню также кардинальных перемен не случилось. Разве что изменились названия двух популярны блюд: вместо «Твистера» и «Боксмастера» теперь можно заказать «Шеф-ролл» и «Ростмастер».
Российский рынок общепита оценивался в 2021 году (более свежих данных пока нет) в 2,8 триллиона рублей. При этом 10% приходилось на тройку лидеров. По данным InfoLine, по количеству заведений лидировал KFC — 1086, затем шел «Макдоналдс» — 847 и Burger king — 808. При этом самая большая доля рынка у «Макдоналдс» — 5%, на втором месте KFC — 3%, на третьем Burger King — 2%.
Известно, что новый владелец KFC/Rostic's планирует за полтора года перевести все рестораны сети под новый бренд. Об этом совладелец компании «Смарт Сервис» Константин Котов сообщил журналистам на пресс-конференции в день открытия первого московского заведения Rostic's. По его словам, устная договоренность о переходе на новый бренд достигнута с владельцами 700 ресторанов.
— В целом с партнерами идет разговор конструктивный. То есть, скорее, обсуждается не то, надо или не надо (переходить на новый бренд — Прим. ред.), а обсуждается, как это сделать, скорость и поэтапность — что важнее в первую очередь запускать, — объяснил Константин Котов (цитата по «Интерфакс»).
Те франчайзи, кто хочет остаться под брендом KFC, могут продолжить работать до истечения срока франшизы. Однако открывать новые рестораны под старым брендом им запрещено, прозвучало на пресс-конференции.
Также совладелец «Смарт Сервис» сообщил, что за пять лет компания намерена открыть около тысячи ресторанов под вывеской Rostic's.
KFC и «Макдоналдс»: в чем разница ребрендинга
Особенность KFC заключается в том, что у них очень большое количество франчайзи в России, отметили эксперты.
— Это не история с «Макдоналдсом», где было всего три партнера. В России с KFC работали 22 партнера, которые являлись крупными операторами бренда — каждый в своем регионе. Сделку по продаже российского сегмента бизнеса заключили с одним из франчайзи, развивавшим бренд в Ижевске и в соседних регионах. Теперь, после закрытия сделки, каждый из франчайзи будет самостоятельно решать, переходить им под бренд Rostic's или нет, — отметила руководитель каталога франшиз Franshiza.ru Анна Рождественская.
Ребрендинг KFC и возможные изменения в меню могут повлиять на посещаемость заведений и расходы владельцев ресторанов. По словам экспертов, бренд Rostic's не слишком известен среди молодежи и нужно будет достаточно интенсивно вкладываться в маркетинг.
— Скорее всего, каждый регион будет принимать решение самостоятельно. Если у компании, например, 30–40 точек, то у нее может быть такой выбор — переходить на Rostic's или попробовать запустить какой-либо собственный бренд. Из преимуществ перехода на общий бренд отметим возможность пользоваться меню KFC в том или ином виде. Потому что, по сути, новому владельцу достались все технологии и ноу-хау, — указала Анна Рождественская. — Да, из меню уйдут какие-то позиции, названия которых были запатентованы и принадлежат именно AmRest. Но останется множество привычных блюд, и фактически меню сохранится в малоизмененном виде. Плюс опять же брендинг — все, что связано с дизайном ресторана внутри, будет плюс-минус перекликаться с дизайном KFC.
Эксперт также обратила внимание на такой момент: известно, что AmRest разрешил своим действующим франчайзи оставаться под брендом KFC до окончания договора коммерческой концессии.
— Это значит, что партнеры KFC смогут продолжать работать под этим брендом, пока не истечет срок действия соглашений. Технология заключения договоров с франчайзи KFC была разной. Часть ресторанов запущена давно. А другая недавно, в 2020–2021 годах, при этом соглашения подписаны на 10 лет. Соответственно момент перехода на новый бренд — Rostic's будет достаточно растянут во времени, происходить постепенно. То есть в этом плане ребрендинг KFC отличается от истории с «Макдоналдсом» и «Вкусно и точка», где всю сеть перебрендировали практически одномоментно, — добавила руководитель каталога франшиз Franshiza.ru Анна Рождественская.
Если первые рестораны в Челябинске открылись в 2014 году, то есть они могут работать до 2024 года. А последние заведения распахнули двери в прошлом году. Таким образом теоретически они могут использовать бренд KFC аж до 2032 года. Но на самом деле все будет зависеть от взаимоотношений с новыми владельцами франшизы и экономической ситуации в стране.
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