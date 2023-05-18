Владелец KFC в России завершил сделку по продаже. Что теперь будет с крупнейшей сетью фастфуда?

AmRest — один из крупных ресторанных холдингов в Европе. Компания основана в Польше, сейчас её штаб-квартира расположена в Испании. В России AmRest работал с 2007 года, управлял 267 заведениями под брендами KFC и Pizza Hut.



Новому владельцу — компании «Смарт Сервис» достались 215 ресторанов KFC, операционная система, права на франшизу и бренд Rostic's. Ранее, осенью прошлого года, «Смарт Сервис» уже приобрел часть ресторанов KFC и права на мастер-франшизу KFC в России (окончательно сделка закрыта в апреле 2023 года). Тогда же было заявлено, что бренд KFC уйдет из России, при этом новый владелец получит права на торговую марку Rostic's. Таким образом уже тогда было решено, что именно «Смарт Сервис» будет ответственным за ребрендинг других франчайзи KFC.

