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Папа может: как и сколько зарабатывают дети крупнейших новосибирских политиков

Некоторые из них работают вместе с родителями

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Слева направо: Александр Борматов, Екатерина Козловская, Евгений Борматов

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НГС продолжает рассказывать про то, как и чем зарабатывают дети первых лиц Новосибирской области. Предыдущую часть можно почитать здесь, а сегодня мы посмотрим, какой бизнес записан на детей сенатора, влиятельного единоросса и экс-главы Новосибирского района.

Сенатор Владимир Городецкий

Дети Дмитрий и Елена: совладельцы ТЦ и строительных фирм

Сын сенатора Владимира Городецкого Дмитрий родился в 1972 году, окончил экономический факультет НИИЖТа (СГУПС). Человек с таким же Ф. И. О., по данным «Контур.Фокуса», — учредитель ООО «Недвижимость» и соучредитель «Бизнес Торг». Последняя компания входит в ассоциацию «Торговый дом "Центральный"», объединяющий собственников одноименного ТЦ. К строительству ТЦ имела отношение другая компания Городецкого ООО ПСК «Аркада».

Дмитрий Городецкий был совладельцем 25 % «Аркады» с 2007 года, а в суде компания отвечала по иску мэрии о взыскании долга по аренде участка на сумму более 2,5 миллиона рублей. Компания, как следует из картотеки Арбитражного суда Новосибирской области, в 2006 году арендовала участок площадью 1534 кв. м в центре города — на пересечении Крылова и Мичурина в Новосибирске (там сейчас находится ТД «Центральный»).

По одному адресу с «Бизнес Торг» зарегистрирована еще одна компания, сдающая в аренду нежилую недвижимость, — ООО «Галерея», директором и совладелицей которой значится некая Елена Юрьевна Городецкая. «Галерея», судя по картотеке Арбитражного суда, занималась строительством. Также на компанию зарегистрирован сайт коллекторских услуг vozvrat-cash.ru, который сейчас не открывается.

В 2003 году Владимир Городецкий в интервью журналу «Сибирская столица» рассказывал, что жену его сына Дмитрия зовут Елена.

Партнерами Городецких по «Галерее» и «Бизнес-торгу» является семья Ивко — Юлия и Олеся Сергеевны, а также Надежда Алексеева. Ивко фигурировали в схеме получения квартир по инвестдоговору с мэрией, за которую судили бывшего руководитель управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Светлану Стынину. По такому договору получил квартиру и Дмитрий Городецкий, обращала внимание «Тайга.инфо».

Дмитрий Городецкий в разное время владел долями в капитале четырех юридических лиц: ЗАО «Инвест-Плюс» (строительные работы), ООО «Мед Ассистэнс» (страховой агент), ООО «ОКВИ-Стэк» (занималась киосками) и ООО «Лидер-Н» (строительство).

Также Дмитрий Городецкий числился членом ТСЖ «Сосновый бор», управляющего жилым домом на территории военного санатория «Ельцовка» в Заельцовском районе Новосибирска. В декабре 2022 года ТСЖ ликвидировали по решению Арбитражного суда. Дом располагается в Заельцовском бору на берегу Оби. Трехкомнатная квартира в нем, судя по сайту «Домклик», стоит 15 миллионов рублей.

Выручка всех компаний Дмитрия Городецкого за 2021 год составляет 9,4 миллиона, чистая прибыль — 348 тысяч.

Торговый дом «Центральный» на Мичурина

Торговый дом «Центральный» на Мичурина

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Дочка Владимира Городецкого Елена родилась в 1980 году, окончила Сибирский независимый университет. Информацию о ее бизнесах найти не удалось. Как следует из данных «Контур.Фокуса», до 2017 года у Елены, как и у брата, была доля в «Лидер-Н». Учредителем числится ООО «Дискус-Плюс» (при этом находится под залогом у Дмитрия Городецкого) известного застройщика Алексея Джулая, директором — новосибирский предприниматель Николай Таран.

Мэрия выдавала «Лидеру-Н» три разрешения на строительство — магазина и двух газовых котельных на улице Татьяны Снежиной в 2018 и 2022 годах.

Сейчас «Лидер-Н» выступает ответчиком в 6 арбитражных делах. Иски к компании подали новосибирский «Газпром», «Новосибирская теплосетевая компания» и мэрия. Все они связаны с неисполнением обязательств по договорам аренды.

Елена на своей страничке на «Авито» периодически продает устаревшие детали гардероба. В адресе для продажи указан один из многоэтажных домов на Сибревкома. Учредителем ТСЖ этого дома числился Сергей Калайчиди — бывший муж Елены. Судя по соцсетям, сейчас он женат на другой женщине.

Елена Городецкая

Елена Городецкая

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Здание на участке земли на улице Татьяны Снежиной

Здание на участке земли на улице Татьяны Снежиной

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Депутат Валерий Ильенко

Сын Павел: перевозки и штрафстоянки

У заместителя секретаря новосибирского отделения «Единой России» и депутата Заксобрания Валерия Ильенко есть сын Павел. По сведениям с его личной страницы «ВКонтакте», он родился в 1981 году и окончил НГАУ. По данным «Контур.Фокуса», у него есть доля в «Новосибирском центре высшего водительского мастерства». Сайт компании не активен, зато информативной оказалась страница центра во «ВКонтакте». Там указано, что в центре вас научат «безопасному управлению» машинами. Например, среди услуг есть «Теория безаварийного вождения» за 5000 рублей или «Управление автомобилем в критических ситуациях» за 18 000 рублей.

Кроме Павла Ильенко, среди других учредителей центра числятся ООО «Эталон» и Елена Белокопытова. «Эталон» в 2016 и 2018 годах выполнял госконтракты для ПАТП-5 (пассажирские транспортные предприятия), директор которого — отец Павла Валерий Ильенко. Компания мыла транспорт для ПАТП-5, общая сумма контрактов составила около миллиона. В 2020 году фирма почему-то поставляла медицинские маски и перчатки в Колыванскую СОШ № 3 — контракт стоил 42 тысячи рублей.

Кроме того, Павел в разное время был учредителем фирм, занимающихся пассажирскими перевозками. В 2014 году он числился соучредителем ООО «ГАПП 6», сейчас у фирмы другие владельцы. «ГАПП 6» — перевозчик на маршрутках № 15, 19 и 68, указано на сайте ЦУГАЭТ (Центр управления городским автоэлектротранспортом).

«ГАПП 6» зарегистрировано на Нижегородской, 272 — это главное здание все того же ПАТП-5, директор которого — отец Павла Валерий Ильенко. Среди совладельцев «ГАПП 6» есть бывшая главный бухгалтер ПАТП-5 Раиса Березовая, директор компании — Владимир Субботин.

МУП «ПАТП 5» и самого Валерия Ильенко ранее связывали со штрафстоянками. В Новосибирске работали ООО «ГАПП 3», «ГАПП 4», «ГАПП 7» и «ГАПП 8». У всех были одни и те же учредители: Василий Нащекин, Станислав Звягин, Владимир Субботин и Николай Тарабанов, а также Павел Валерьевич Ильенко и Раиса Березовая. Сам Валерий Ильенко числился среди учредителей ООО «ГАПП 4», которое было ликвидировано в 2010 году. При этом как депутат Ильенко выступал, например, за введение единого тарифа на транспортировку автомобилей на штрафстоянку.

Общая выручка компаний Ильенко-младшего за 2021 год составила 11 миллионов, чистая прибыль — 453 тысячи.

Валерий Ильенко

Валерий Ильенко

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Экс-глава района Василий Борматов

Дети Александр и Евгений: патриотические проекты и сотрудничество с Минобороны

У экс-главы Новосибирского района Василия Борматова двое сыновей — Александр и Евгений.

Александра можно назвать медийным человеком, например, в 2020 году он давал интервью «Новосибирским новостям». Из него можно узнать, что Александр родился в 1987 году. В 15 лет пришел заниматься в спортклуб «Успех». После школы окончил Сибирский университет потребительской кооперации, затем получил второе высшее в московском РАНХиГСЕ. В 18 лет работал на патронном заводе, с 2015 — в Совете Федерации. С 2017 года руководит федеральным проектом «Детский спорт» в СФО. В том же году запустил проект «Герои с нашего двора».

Клуб «Успех» в 1989 году основал трехкратный чемпион СССР по карате Вениамин Пак. Многие воспитанники клуба добились высоких постов в управлении Новосибирском и областью. Основатель клуба Вениамин Пак уже пять созывов избирается в региональный парламент. Его воспитанник — спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев. В «Успехе» занимались и депутаты Горсовета Александр Тарасов, Сергей Трубников, Александр Бестужев, Дмитрий Колпаков, а также министр промышленности региона Андрей Гончаров. Все они состоят в «Единой России».

По данным «Контур.Фокуса», Александр Борматов сейчас возглавляет совет новосибирского отделения Всероссийской организации школьного спорта. Выручка организации на конец 2021 года — 1 тысяча, прибыль не указана. При этом в своих соцсетях Александр называет себя основателем проекта «Герои с нашего двора». Наверняка вы видели на улицах Новосибирска билборды с фотографиями молодых спортсменов под этим хештегом.

Проект «Герои с нашего двора» существует с 2017 года. Александр Борматов рассказывал, что идея выросла из федерального проекта «Детский спорт». Судя по всему, речь идет о проекте «Единой России». По словам Борматова, «Героев с нашего двора» в разное время поддерживал Александр Карелин и олимпийские спортсмены.

В мае 2022 года проект выпустил серию баннеров «Герои #СвоихНеБросаем», посвященную участникам СВО и ветеранам вооруженных сил. В сентябре 2022 года при поддержке губернатора Андрея Травникова и министерства региональной политики открыли патриотический мурал на фасаде Большевистской, 48.

Мурал посвятили погибшему в спецоперации на Украине капитану гвардии войск спецназначения Ивану Романову

Мурал посвятили погибшему в спецоперации на Украине капитану гвардии войск спецназначения Ивану Романову

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В 2019 году Александр Борматов вместе с проектом «Герои с нашего двора» пробовал получить президентский грант, но не нашел поддержки. Тогда необходимая сумма для реализации проекта на год составила 1 116 402 рублей.

В 2020 году в разговоре с «Новосибирскими новостями» Александр Борматов называл свои проекты общественной деятельностью, которая не приносит доход:

— Я на этом не зарабатываю, а трачу деньги. Я думаю, что у каждого человека есть определенный объем энергии, который он должен не только получать, но и отдавать, — делился Борматов.

Фотосессии Александра Борматова

Фотосессии Александра Борматова

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У Александра Борматова сейчас нет долей в бизнесе, но раньше он возглавлял ООО «Абсолют» (типография), ООО «Сибтрансмет» (обработка металлолома) и владел долями в ООО «Теплостен-Сибирь» (производство стеновых блоков), ООО «Атлантик-Авто» (торговля автомобилями) и ООО «Авангардчермет» (обработка металлолома).

В 2015 году Александр Борматов участвовал в выборах совета депутатов города Новосибирска по округу № 23, при подаче документов в Избирком указывал, что работает директором по экономике и финансам ООО «Сибирьпроектмонтаж».

Сервис «Контур.Фокус» не показывает у Александра Борматова никаких доходов.

С 2015 года старший сын Борматова Евгений возглавляет различные предприятия, связанные с заводом «Электроагрегат». Этот завод находится в черте города: в начале проспекта Дзержинского, сразу за парком «Березовая Роща». Завод занимает целый квартал и работает с Минобороны. В частности, он производил системы энергоснабжения для радиолокационных комплексов «Ниобий СВ», «Ниобий М» и «НебоММ». «Электроагрегат» принадлежит семье Деришевых.

Сейчас Евгений — генеральный директор УК «Этро», которая сдает в аренду помещения цехов «Электроагрегата», выходящих на проспект Дзержинского. Здесь расположен магазин «Мебельный центр». В 2021 году эта компания принесла чистой прибыли — 59,7 млн рублей.

До «Электроарегата» Евгений Борматов возглавлял несколько компаний, принадлежащих семье Солодкиных. Компании владели складами на Толмачевском таможенном терминале и железнодорожными вагонами.

Общая выручка компаний Евгения Борматова за 2021 год составила 193 миллиона, чистая прибыль — 84 миллиона.

Семья Борматовых. Слева направо: Александр, Василий, Наталья и Евгений

Семья Борматовых. Слева направо: Александр, Василий, Наталья и Евгений

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Депутат Николай Мочалин

Дочь Екатерина: семейный бизнес на бетонном заводе

У депутата Заксобрания и директора «Завода железобетонных изделий-4» Николая Мочалина есть дочь Екатерина Козловская (Митряшина). Она родилась в 1981 году, окончила ТГУ по специальности «юриспруденция».

Сам Мочалин в интервью «Ведомостям Заксобрания» в 2008 году рассказывал, что у него большая и счастливая семья:

— Я никогда не задумывался на эту тему: счастлив я или нет? Просто случилось, что мы встретились с женой, поженились в 1994 году. У нас уже были семьи, мы оба в браке во второй раз. Без любви на такое не решишься. У каждого из нас было по ребенку: у меня — дочь, у нее — сын. Три года назад они поженились. Теперь не поймешь, кто — теща, кто — тесть, такого не бывает! — говорил Николай Мочалин в интервью.

Мочалин впервые избрался в Заксобрание в 1997 году, а через несколько лет кресло в горсовете занял на тот момент его зять Иван Митряшин. Митряшин пробыл депутатом почти полтора созыва и в 2012 году снял полномочия, чтобы возглавить главное управление благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска.

В 2013 году на довыборах его место заняла дочь Николая Мочалина и бывшая жена Митряшина Екатерина. Она сохранила мандат в горсовет в 2015-м, переизбралась в 2020-м. К тому моменту Екатерина и Иван Митряшины развелись.

Ивана Митряшина уволили из ГУБО вскоре после назначения. Это произошло в 2013 году после скандала с вырубкой голубых елей в центре Новосибирска. В ответ на недовольство горожан он заявлял, рубки «вообще никак не касаются» их: «Никакие вопли жителей в расчет приниматься не будут, потому что есть специалисты. Они сделали оценку и пришли к выводу, что эти деревья требуют замены. Высадят новые. В чем проблема-то?»

В мае 2021 года Ивана Митряшина убили. Изначально появилась информация, что его зарезали в пьяной драке, однако бывший тесть экс-депутата Николай Мочалин это опроверг. Позже в Следственном комитете рассказали, что Митряшин был в гостях у 50-летнего знакомого в дачном сообществе «Бердский перекат». Мужчины поссорились, и хозяин дома нанес пострадавшему удары по голове, туловищу и ногам. Ивану Митряшину вызвали скорую, но он скончался в больнице от полученных травм.

Николай Мочалин отзывался об Иване Митряшине как о хорошем человеке

Николай Мочалин отзывался об Иване Митряшине как о хорошем человеке

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— Это был человек, которого я любил и уважал. Я думаю, о нем помнят только хорошее, ничего плохого он не сделал, — говорил о погибшем экс-зяте Николай Мочалин.

Убийце Митряшина дали 8,5 года колонии.

В сентябре 2021 года Екатерина Митряшина вышла замуж за другого единоросса, председателя комиссии по наказам в Законодательном собрании области Дмитрия Козловского. Тогда же Екатерина взяла его фамилию. До этого супруги долго жили вместе.

Екатерина Козловская работает на заводе своего отца — это указано на ее страничке во «ВКонтакте». Это же подтверждают и данные «Контур.Фокуса»: Екатерина — соучредитель «ЗЖБИ-4» вместе с отцом. Сам Мочалин не скрывает, что родственники работают на его предприятии:

— Как-то посчитали: человек двенадцать только близких родственников работают на ЗЖБИ-4: кто поваром, кто юристом, кто экономистом, кто сварщиком. Помогаем друг другу, — рассказывал он «Ведомостям Заксобрания».

Николай Мочалин и Екатерина Козловская

Николай Мочалин и Екатерина Козловская

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Кроме того, у Екатерины Козловской есть ИП, ООО «Ноях», которое занимается арендой. Также она председатель общественной организации «Клуб избирателей Мочалина».

Общая выручка компаний Козловской за 2021 год 778 миллионов, чистая прибыль — 12 миллионов.

*Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

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