Папа может: как и сколько зарабатывают дети крупнейших новосибирских политиков

Дмитрий Городецкий был совладельцем 25 % «Аркады» с 2007 года, а в суде компания отвечала по иску мэрии о взыскании долга по аренде участка на сумму более 2,5 миллиона рублей. Компания, как следует из картотеки Арбитражного суда Новосибирской области, в 2006 году арендовала участок площадью 1534 кв. м в центре города — на пересечении Крылова и Мичурина в Новосибирске (там сейчас находится ТД «Центральный»).

По одному адресу с «Бизнес Торг» зарегистрирована еще одна компания, сдающая в аренду нежилую недвижимость, — ООО «Галерея», директором и совладелицей которой значится некая Елена Юрьевна Городецкая. «Галерея», судя по картотеке Арбитражного суда, занималась строительством. Также на компанию зарегистрирован сайт коллекторских услуг vozvrat-cash.ru, который сейчас не открывается.