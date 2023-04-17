«Я человек суеверный»: Алексей Джулай — о решении суда по мере пресечения

Обвиняемый в мошенничестве с деньгами пайщиков застройщик Алексей Джулай заявил, что не собирается обжаловать решение Центрального районного суда. Напомним, главе группы компаний «Дискус» избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, несмотря на то что следователь СК ходатайствовал о заключении его в СИЗО. Пока идет расследование, ему нельзя будет общаться со свидетелями, потерпевшими и другими обвиняемыми по уголовному делу.
Застройщика освободили в зале заседаний, и он рассказал журналистам о своих дальнейших планах:
— Прежде всего хочу сказать: деньги у пайщиков я не похищал, — заявил обвиняемый. — Второе. Избранная судом мера пресечения в виде запрета определенных действий мною и моими защитниками обжаловаться не будет. В настоящее время я буду прилагать все усилия, чтобы ввести [в эксплуатацию] 55 домов, о которых я говорил.
На уточняющие вопросы о том, в чём его обвиняют, Джулай отвечать отказался:
— Я человек суеверный, — объяснил он журналистам.
Бизнесмену предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ: «Мошенничество в особо крупном размере». По данным следствия, застройщик с 2016 года привлекал средства дольщиков, но вплоть до апреля 2023-го не сдал в эксплуатацию 2 дома на Плющихинском жилмассиве. По ходатайству СК заседание проходило за закрытыми дверями для сохранения тайны следствия.
Уголовное дело «Дискуса» Следственный комитет возбудил в начале апреля, но история противостояния крупного застройщика и мэрии Новосибирска началась гораздо раньше. Все новости по теме мы собрали в одном сюжете. Всю хронику ареста можно посмотреть в нашем онлайн-репортаже.