«Я человек суеверный»: Алексей Джулай — о решении суда по мере пресечения

Застройщика освободили в зале заседаний, и он рассказал журналистам о своих дальнейших планах:

— Прежде всего хочу сказать: деньги у пайщиков я не похищал, — заявил обвиняемый. — Второе. Избранная судом мера пресечения в виде запрета определенных действий мною и моими защитниками обжаловаться не будет. В настоящее время я буду прилагать все усилия, чтобы ввести [в эксплуатацию] 55 домов, о которых я говорил.

На уточняющие вопросы о том, в чём его обвиняют, Джулай отвечать отказался:

— Я человек суеверный, — объяснил он журналистам.