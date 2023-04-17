Застройщика Плющихи Алексея Джулая хотят отправить в СИЗО: в режиме онлайн следим за процессом

Застройщика «Плющихинского» Алексея Джулая сегодня доставят в Центральный районный суд Новосибирска для избрания меры пресечения. Владельца группы компаний «Дискус» заподозрили в особо крупном мошенничестве. За подобные преступления закон предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере дохода осужденного за три года.

На месте событий работает журналист НГС Павел Тиунов. В режиме онлайн он следит за ходом процесса.