Застройщика Плющихи Алексея Джулая хотят отправить в СИЗО: в режиме онлайн следим за процессом

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Как сообщил источник НГС, материалы дела в суд еще не поступили. Тем не менее следователь, который будет ходатайствовать об избрании меры пресечения Алексею Джулаю, уже на месте и ждет начала процесса.
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Представители СК уверены, что на время разбирательства Алексей Джулай не должен иметь возможности влиять на свидетелей и его нужно изолировать от общества. Жители еще несданных домов, которые строит «Дискус», наоборот, считают, что если застройщик окажется в СИЗО, сроки сдачи жилья в эксплуатацию и возведение еще недостроенных многоэтажек сдвинутся по времени. Ходатайство с просьбой не заключать Джулая под стражу инвесторы направили в суд. Под документом поставлено около 70 подписей.
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Журналистов пустили в здание суда, но не разрешили снимать фото или видео. Начала процесса ждут представители четырех изданий, передал с места событий Павел Тиунов.
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Уголовное дело «Дискуса» СК возбудил в начале апреля 2023 года. По предварительным данным, застройщик не ввел в эксплуатацию два дома, из-за чего жильцы, которые уже заселились в свои квартиры, не могли получить регистрацию.
По мнению самого Алексея Джулая, в действительности таких домов больше 50 и сложности с техническим вводом в эксплуатацию возникли по вине мэрии Новосибирска. За считаные дни до задержания застройщик рассказал журналистам НГС о том, почему Горводоканал не хочет подписывать акты «Дискуса», а жители «Плющихинского» поделились своими опасениями по поводу будущего жилмассива.
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Заседание по избранию меры пресечения запланировано на 13:20, но его начало задерживается.
— Процесс могут перенести на 15:00, — сообщил из суда журналист НГС Павел Тиунов.
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По данным прокуратуры Новосибирской области, в эксплуатацию до сих пор не введено 53 дома, построенных «Дискусом». 33 из них расположены в микрорайоне «Просторный», еще 20 — в «Плющихинском». Участниками строительства проблемных многоэтажек являются более 7 тысяч новосибирцев.
Сотрудники надзорного ведомства пришли к выводу, что такая ситуация сложилась не только из-за застройщика, но и по вине муниципальных чиновников.
— Препятствием к вводу в эксплуатацию является отсутствие актов о технологическом присоединении многоквартирных домов к инженерным сетям, в том числе принадлежащим муниципальным предприятиям, ввиду невозможности внесения платы за технологическое присоединение, — отметили в прокуратуре. — Одной из причин допущенных нарушений является неисполнение сотрудниками мэрии города Новосибирска требований действующего законодательства.
В ведомстве добавили, что ситуация остается на контроле прокурора Новосибирской области Александр Бучмана, который внес представление мэру Новосибирска Анатолию Локтю о немедленном устранении допущенных нарушений.
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