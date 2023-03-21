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Проблема

«Будто в курятник голову засунула»: новосибирцы почуяли запах фекалий — разбираемся откуда

Жители Кольцово и Нижней Ельцовки пожаловались на вонь

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По словам жителей Кольцово, запах ощущается не во всем рабочем поселке, а только в тех частях, которые недалеко от птицефабрики

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Неприятный запах в Новосибирске — уже привычное дело. Летом люди чувствуют вонь от животноводческих производств, зимой — смог от автомобилей и котельных. Мэр Анатолий Локоть называл среди источников запаха сразу несколько компаний. Причины вони в Центральном округе, Ленинском и Кировском районах, стали более-менее понятны. Но этой зимой появилась новая проблема, уже в Нижней Ельцовке. Там источником неприятного запаха могла стать птицефабрика. А в поселке Кольцово запах куриного помета ощущают уже не первый год. В ситуации разбирался НГС.

«Сильные запахи, до рези в глазах»

Жители рабочего поселка жаловались Роспотребнадзору на неприятный запах в 2022 и 2023 годах

Жители рабочего поселка жаловались Роспотребнадзору на неприятный запах в 2022 и 2023 годах

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О проблеме запаха в Нижней Ельцовке редакции рассказала сибирячка Анна Смирнова. По словам женщины, жители стали ощущать сильную вонь в конце прошлой осени — начале зимы.

— Я живу в Нижней Ельцовке, микрорайон Благовещенка. Это далеко от Кольцово, но у нас в конце осени — начале зимы стали появляться очень сильные запахи, до рези в глазах. И в течение всей зимы возникали. В этом году стало долетать до Нижней Ельцовки. В начале марта приезжала проверка из надзорных органов. В марте запахов не было, — поделилась Анна.

Сибирячка уточнила, что другая жительница Нижней Ельцовки писала в Министерство природных ресурсов Новосибирской области о возникшем запахе, который, по ее предположению, возник из-за работы птицефабрики в Кольцово. В ответе (есть в распоряжении редакции) говорилось о том, что при обследовании в декабре 2022 года рядом с «Ново-Барышевской» птицефабрикой «специфических запахов не ощущалось». Напротив Барышевского кладбища обнаружили колодец канализационного коллектора, куда ассенизаторы сливают сточные воды. Рядом ощущался слабо выраженный запах «хозяйственно-фекальных сточных вод». Специалисты Министерства сообщили об этом в администрацию Кольцова.

За ситуацией с запахом следят несколько надзорных органов

За ситуацией с запахом следят несколько надзорных органов

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— В октябре 2022 года сотрудниками министерства проведен профилактический визит в отношении ЗАО «Птицефабрика «Ново-Барышевская», в ходе которого юридическому лицу рекомендовано не применять вблизи населенных пунктов органические удобрения (на основе птичьего помета), полученные путем естественной ферментации, с целью исключения возникновения специфического запаха в районе Кольцово, — говорится в ответе.

В Министерстве уточнили, что вопрос неприятного запаха контролирует администрация Кольцово, а при Совете депутатов создали рабочую группу для работы с обращениями. За тем, как «Ново-Барышевская» птицефабрика соблюдает природоохранное законодательство, следит Министерство природных ресурсов.

Рядом с фабрикой отчетливо чувствуется запах куриного помета

Рядом с фабрикой отчетливо чувствуется запах куриного помета

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Как рассказали НГС жители самого Кольцово, специфический «куриный» запах в рабочем поселке все-таки периодически возникает.

— 15 марта мы шли у Никольского, 16. Куриным навозом пахнет, как будто в курятник голову засунула. Там какая-то зона возле 14-го дома, 16-го. В этом году зимой часто запах есть, особенно вечером, — рассказала НГС местная жительница Анна.

— Такое есть, но там, где я живу, нет такого запаха. Пахнет курочками, именно ими. Бывают дни, когда очень сильно несет, — добавила Валентина.

— Гораздо меньше запаха стало. Живу в восьмом микрорайоне, уже давно не чувствовала, в прошлом году гораздо меньше было. Может, те, кто живет ближе к птицефабрике, сильнее чувствуют, — сообщила еще одна жительница Кольцово.

— Да, правда, бывает неприятный запах. Конечно, это доставляет дискомфорт. Одно лето к запаху прибавилось огромное количество мух, что, конечно, сильно осложняло жизнь. Зимой тоже бывает, — поделилась Дарья.

В Роспотребнадзоре по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что в феврале 2022 и январе 2023 года в Управление поступали обращения жителей Кольцово на неприятный запах от ЗАО «Птицефабрика Ново-Барышевская».

Кто владеет птицефабрикой

На самой птицефабрике не объяснили, что делают для того, чтобы запаха от производства стало меньше

На самой птицефабрике не объяснили, что делают для того, чтобы запаха от производства стало меньше

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Птицефабрика «Ново-Барышевская» — одно из предприятий агрохолдинга птицефабрики «Октябрьская». У нее есть два филиала — в Кольцово и Барышево.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», птицефабрика «Октябрьская» зарегистрирована в 1997 году. Генеральный директор — Олег Подойма. В 2021 году выручка составила 3,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 10,7 миллиона. Информацию о владельце раскрыли только в 2020 году — им оказалось ЗАО «Птицефабрика «Ново-Барышевская». Кто владеет «Октябрьской» в 2023 году, не раскрывается.

«Ново-Барышевская» птицефабрика зарегистрирована в 2002 году. Ею руководит Ирина Подойма. В качестве владельцев указаны неизвестные граждане России. Выручка в 2021 году составила 2,5 миллиарда рублей, прибыль — 251,6 миллиона рублей.

— Фабрику проектировали по ветеринарно-санитарным правилам для птицеводческих хозяйств, которые действовали в СССР, — говорят в Россельхознадзоре

— Фабрику проектировали по ветеринарно-санитарным правилам для птицеводческих хозяйств, которые действовали в СССР, — говорят в Россельхознадзоре

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В «СПАРК-Интерфакс» указано, что Ирина Подойма также руководит ООО «Агроком», которое зарегистрировали в 1992 году. Компания занимается разведением сельскохозяйственной птицы, оптовой торговлей мясом и яйцами. Учредитель — Олег Подойма, доверительный управляющий — Яна Олеговна Мартюшова. Выручка за 2021 год — 3,5 миллиона рублей, убыток — 685 тысяч рублей.

Олег Подойма — депутат Законодательного собрания Новосибирской области и заслуженный работник сельского хозяйства России. В Заксобрании состоит в комитете по строительству, ЖКХ и тарифам. Ирина Подойма — его жена, она тоже депутат — с 2015 года входит в Совет депутатов Новосибирского района.

Еще одна компания, которая принадлежит Олегу Подойме, — «Жилая сфера». Ее директор — Яна Мартюшова. Основной вид деятельности — аренда и управление недвижимостью. В 2021 году «Жилая сфера» получила прибыль в 3,7 миллиона рублей.

Строили по стандартам СССР

У фабрики есть фирменные магазины

У фабрики есть фирменные магазины

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НГС направил официальные письменные запросы на птицефабрику «Октябрьская» и филиал «Ново-Барышевской» в Кольцово. Мы попросили ответить на вопросы о том, что делают на производстве для того, чтобы уменьшить риск возникновения неприятного запаха. В течение недели ответы не поступили. НГС обратился напрямую к руководителю «Ново-Барышевской» птицефабрики Ирине Подойме.

— Так просто по телефону я не даю комментарии. Сейчас я в отпуске, поэтому не могу. Эти бесконечные комментарии даются специалистами, — сказала директор в разговоре с НГС.

Действительно, ситуацию с запахом от птицефабрики прокомментировали в Россельхознадзоре по Новосибирской и Томской областям.

— ЗАО «Птицефабрика Ново-Барышевская» направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением принять меры для обеспечения соблюдения требований закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По словам местных жителей, обычно запах возникает в Кольцово по вечерам

По словам местных жителей, обычно запах возникает в Кольцово по вечерам

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В пресс-службе Россельхознадзора объяснили, что птицефабрика в Кольцово работает больше 40 лет. Раньше на ее территории работал племптицезавод «Новосибирский» и птицесовхоз «Барышевский». Фабрику проектировали по ветеринарно-санитарным правилам для птицеводческих хозяйств, которые действовали в СССР.

— На предприятии ежегодно проводится модернизация технологических процессов по содержанию птицы и производству продуктов птицеводства. В настоящее время на территории птицефабрики введен в эксплуатацию новый производственный цех по переработке птичьего помета и производству органического удобрения, — рассказали в Управлении.

Специалисты добавили, что на 14 марта 2023 года не были установлены факты несоблюдения требований ветеринарного законодательства на птицефабрике «Ново-Барышевская». Поэтому у Россельхознадзора нет оснований для выдачи предписаний компании.

НГС обратился в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, как будут бороться с неприятным запахом в Нижней Ельцовке. Также мы написали запрос в администрацию Кольцово. На момент публикации ответы не поступили.

В конце зимы в новосибирцы снова почувствовали неприятный запах. Причина — густой и едкий туман. Жители жаловались на запах гари, головную боль и ухудшение самочувствия. В тот период синоптики зафиксировали загрязнение атмосферы. НГС поговорил с экспертами, чтобы выяснить, из-за чего это произошло и виноваты ли в этом ТЭЦ. Подробности читайте в нашем материале.

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