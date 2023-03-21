«Будто в курятник голову засунула»: новосибирцы почуяли запах фекалий — разбираемся откуда

— Я живу в Нижней Ельцовке, микрорайон Благовещенка. Это далеко от Кольцово, но у нас в конце осени — начале зимы стали появляться очень сильные запахи, до рези в глазах. И в течение всей зимы возникали. В этом году стало долетать до Нижней Ельцовки. В начале марта приезжала проверка из надзорных органов. В марте запахов не было, — поделилась Анна.



Сибирячка уточнила, что другая жительница Нижней Ельцовки писала в Министерство природных ресурсов Новосибирской области о возникшем запахе, который, по ее предположению, возник из-за работы птицефабрики в Кольцово. В ответе (есть в распоряжении редакции) говорилось о том, что при обследовании в декабре 2022 года рядом с «Ново-Барышевской» птицефабрикой «специфических запахов не ощущалось». Напротив Барышевского кладбища обнаружили колодец канализационного коллектора, куда ассенизаторы сливают сточные воды. Рядом ощущался слабо выраженный запах «хозяйственно-фекальных сточных вод». Специалисты Министерства сообщили об этом в администрацию Кольцова.