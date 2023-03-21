«Будто в курятник голову засунула»: новосибирцы почуяли запах фекалий — разбираемся откуда

Неприятный запах в Новосибирске — уже привычное дело. Летом люди чувствуют вонь от животноводческих производств, зимой — смог от автомобилей и котельных. Мэр Анатолий Локоть называл среди источников запаха сразу несколько компаний. Причины вони в Центральном округе, Ленинском и Кировском районах, стали более-менее понятны. Но этой зимой появилась новая проблема, уже в Нижней Ельцовке. Там источником неприятного запаха могла стать птицефабрика. А в поселке Кольцово запах куриного помета ощущают уже не первый год. В ситуации разбирался НГС.
«Сильные запахи, до рези в глазах»
О проблеме запаха в Нижней Ельцовке редакции рассказала сибирячка Анна Смирнова. По словам женщины, жители стали ощущать сильную вонь в конце прошлой осени — начале зимы.
— Я живу в Нижней Ельцовке, микрорайон Благовещенка. Это далеко от Кольцово, но у нас в конце осени — начале зимы стали появляться очень сильные запахи, до рези в глазах. И в течение всей зимы возникали. В этом году стало долетать до Нижней Ельцовки. В начале марта приезжала проверка из надзорных органов. В марте запахов не было, — поделилась Анна.
Сибирячка уточнила, что другая жительница Нижней Ельцовки писала в Министерство природных ресурсов Новосибирской области о возникшем запахе, который, по ее предположению, возник из-за работы птицефабрики в Кольцово. В ответе (есть в распоряжении редакции) говорилось о том, что при обследовании в декабре 2022 года рядом с «Ново-Барышевской» птицефабрикой «специфических запахов не ощущалось». Напротив Барышевского кладбища обнаружили колодец канализационного коллектора, куда ассенизаторы сливают сточные воды. Рядом ощущался слабо выраженный запах «хозяйственно-фекальных сточных вод». Специалисты Министерства сообщили об этом в администрацию Кольцова.
— В октябре 2022 года сотрудниками министерства проведен профилактический визит в отношении ЗАО «Птицефабрика «Ново-Барышевская», в ходе которого юридическому лицу рекомендовано не применять вблизи населенных пунктов органические удобрения (на основе птичьего помета), полученные путем естественной ферментации, с целью исключения возникновения специфического запаха в районе Кольцово, — говорится в ответе.
В Министерстве уточнили, что вопрос неприятного запаха контролирует администрация Кольцово, а при Совете депутатов создали рабочую группу для работы с обращениями. За тем, как «Ново-Барышевская» птицефабрика соблюдает природоохранное законодательство, следит Министерство природных ресурсов.
Как рассказали НГС жители самого Кольцово, специфический «куриный» запах в рабочем поселке все-таки периодически возникает.
— 15 марта мы шли у Никольского, 16. Куриным навозом пахнет, как будто в курятник голову засунула. Там какая-то зона возле 14-го дома, 16-го. В этом году зимой часто запах есть, особенно вечером, — рассказала НГС местная жительница Анна.
— Такое есть, но там, где я живу, нет такого запаха. Пахнет курочками, именно ими. Бывают дни, когда очень сильно несет, — добавила Валентина.
— Гораздо меньше запаха стало. Живу в восьмом микрорайоне, уже давно не чувствовала, в прошлом году гораздо меньше было. Может, те, кто живет ближе к птицефабрике, сильнее чувствуют, — сообщила еще одна жительница Кольцово.
— Да, правда, бывает неприятный запах. Конечно, это доставляет дискомфорт. Одно лето к запаху прибавилось огромное количество мух, что, конечно, сильно осложняло жизнь. Зимой тоже бывает, — поделилась Дарья.
В Роспотребнадзоре по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что в феврале 2022 и январе 2023 года в Управление поступали обращения жителей Кольцово на неприятный запах от ЗАО «Птицефабрика Ново-Барышевская».
Кто владеет птицефабрикой
Птицефабрика «Ново-Барышевская» — одно из предприятий агрохолдинга птицефабрики «Октябрьская». У нее есть два филиала — в Кольцово и Барышево.
По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», птицефабрика «Октябрьская» зарегистрирована в 1997 году. Генеральный директор — Олег Подойма. В 2021 году выручка составила 3,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 10,7 миллиона. Информацию о владельце раскрыли только в 2020 году — им оказалось ЗАО «Птицефабрика «Ново-Барышевская». Кто владеет «Октябрьской» в 2023 году, не раскрывается.
«Ново-Барышевская» птицефабрика зарегистрирована в 2002 году. Ею руководит Ирина Подойма. В качестве владельцев указаны неизвестные граждане России. Выручка в 2021 году составила 2,5 миллиарда рублей, прибыль — 251,6 миллиона рублей.
В «СПАРК-Интерфакс» указано, что Ирина Подойма также руководит ООО «Агроком», которое зарегистрировали в 1992 году. Компания занимается разведением сельскохозяйственной птицы, оптовой торговлей мясом и яйцами. Учредитель — Олег Подойма, доверительный управляющий — Яна Олеговна Мартюшова. Выручка за 2021 год — 3,5 миллиона рублей, убыток — 685 тысяч рублей.
Олег Подойма — депутат Законодательного собрания Новосибирской области и заслуженный работник сельского хозяйства России. В Заксобрании состоит в комитете по строительству, ЖКХ и тарифам. Ирина Подойма — его жена, она тоже депутат — с 2015 года входит в Совет депутатов Новосибирского района.
Еще одна компания, которая принадлежит Олегу Подойме, — «Жилая сфера». Ее директор — Яна Мартюшова. Основной вид деятельности — аренда и управление недвижимостью. В 2021 году «Жилая сфера» получила прибыль в 3,7 миллиона рублей.
Строили по стандартам СССР
НГС направил официальные письменные запросы на птицефабрику «Октябрьская» и филиал «Ново-Барышевской» в Кольцово. Мы попросили ответить на вопросы о том, что делают на производстве для того, чтобы уменьшить риск возникновения неприятного запаха. В течение недели ответы не поступили. НГС обратился напрямую к руководителю «Ново-Барышевской» птицефабрики Ирине Подойме.
— Так просто по телефону я не даю комментарии. Сейчас я в отпуске, поэтому не могу. Эти бесконечные комментарии даются специалистами, — сказала директор в разговоре с НГС.
Действительно, ситуацию с запахом от птицефабрики прокомментировали в Россельхознадзоре по Новосибирской и Томской областям.
— ЗАО «Птицефабрика Ново-Барышевская» направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением принять меры для обеспечения соблюдения требований закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
В пресс-службе Россельхознадзора объяснили, что птицефабрика в Кольцово работает больше 40 лет. Раньше на ее территории работал племптицезавод «Новосибирский» и птицесовхоз «Барышевский». Фабрику проектировали по ветеринарно-санитарным правилам для птицеводческих хозяйств, которые действовали в СССР.
— На предприятии ежегодно проводится модернизация технологических процессов по содержанию птицы и производству продуктов птицеводства. В настоящее время на территории птицефабрики введен в эксплуатацию новый производственный цех по переработке птичьего помета и производству органического удобрения, — рассказали в Управлении.
Специалисты добавили, что на 14 марта 2023 года не были установлены факты несоблюдения требований ветеринарного законодательства на птицефабрике «Ново-Барышевская». Поэтому у Россельхознадзора нет оснований для выдачи предписаний компании.
НГС обратился в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, как будут бороться с неприятным запахом в Нижней Ельцовке. Также мы написали запрос в администрацию Кольцово. На момент публикации ответы не поступили.
В конце зимы в новосибирцы снова почувствовали неприятный запах. Причина — густой и едкий туман. Жители жаловались на запах гари, головную боль и ухудшение самочувствия. В тот период синоптики зафиксировали загрязнение атмосферы. НГС поговорил с экспертами, чтобы выяснить, из-за чего это произошло и виноваты ли в этом ТЭЦ. Подробности читайте в нашем материале.