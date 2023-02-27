Не дышать или сдохнуть. Разбираемся, почему в Новосибирске опять чем-то воняет и для кого особенно опасен смог

В январе, а особенно в феврале Новосибирск погрузился в густой и едкий туман. Загрязнение атмосферы зафиксировали и синоптики. Понять, что с городским воздухом что-то не так, можно и без экспертов: в небе стоит плотный смог, а жители жалуются на запах гари, головную боль и ухудшение самочувствия. НГС изучил данные гидрометцентра за февраль и спросил у ученых, экологов и экспертов, что это значит и когда наконец можно будет вздохнуть полной грудью.
Что случилось
Несколько ночей в феврале жительница Челюскинского жилмассива Тамара просыпалась от едкого запаха в квартире. Вечером она оставляла окно на микропроветривании, но запах всё равно проникал в комнату. В первой половине февраля в редакцию НГС почти каждый день приходили письма о смоге. «Слезятся глаза и одышка при закрытых форточках», «невозможно открыть окна», — это только часть проблем, о которых рассказывали жители. В городе даже вводили I степень загрязнения воздуха.
— С каждой зимой всё хуже и хуже. Ощущение, что живешь в огромном частном секторе в лютый мороз. Воняет дымом угольным, дышать тяжело. Болит голова, обостряется хронический насморк. Настроение, конечно, портится, так что ждем весны и свежего ветерка. Я надеюсь, воробьи будут щебетать и не погибнут в этом дыму, — делится житель центра Алексей.
Действительно, показатели загрязнения в феврале 2023 года превысили аналогичные в прошлом году. По количеству превышений концентрации вредных веществ — в 5 раз, а по интенсивности отдельных из них в 2–3 раза, рассказывает начальник Службы мониторинга окружающей среды Западно-Сибирского УГМС Любовь Синявская.
— Основными источниками загрязнения воздуха в городе являются предприятия теплоэнергетики, промышленные предприятия и автотранспорт, — отмечает специалист.
Сейчас состояние воздуха в городе новосибирские синоптики контролируют с помощью 10 стационарных постов. У специалистов есть перечень основных примесей, за концентрацией которых нужно следить. Это диоксид и оксид азота, оксид углерода, диоксид серы и взвешенные вещества. Кроме того, есть и специфические примеси, которые могут различаться в зависимости от состава выбросов.
В Новосибирске, как и во всех больших городах, вредные вещества выбрасываются в воздух постоянно. Поэтому изменение уровня загрязнения зависит от погоды и движения воздушных масс.
— В феврале 2023 года при неблагоприятных метеоусловиях в Новосибирске полученные показатели значительно превышали гигиенические нормативы, — говорит Любовь Синявская. — В воздухе фиксировали повышенную концентрацию оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксид азота и взвешенных веществ.
При этом к третьей декаде февраля состояние воздуха в Новосибирске «значительно улучшилось», сейчас превышений ПДК вредных веществ не фиксируют.
Что значат такие превышения
Опрошенные НГС ученые-экологи сошлись во мнении, что 10 мониторинговых станций для целого города мало. Кроме того, для полноты картины они должны работать автоматически:
— Посты работают не в автоматическом режиме, 2 или 3 раза в сутки с них снимают показатели, — объясняет эксперт в области энергетики Сергей Бухаров.
Сергей Бухаров окончил физфак НГУ. Затем работал в ИЯФе. С 2003 по 2012 год руководил финансово-экономическими подразделениями энергетических компаний Новосибирска и Красноярска; с 2012 по 2015 год работал в ассоциации «НП «Совет Рынка», в том числе год был прикомандирован к департаменту развития электроэнергетики Минэнерго России.
Об этом же говорит эколог и старший сотрудник НГУ Сергей Пащенко.
— Раньше в каждом районе было около 7–8 метеорологических будок. Мониторинг — это когда вы измеряете с интервалом в несколько минут. Эти разовые измерения ни о чем не говорят, — подчеркнул ученый.
Что это может быть?
Город — это большая поверхность протяженностью 30 километров, объясняет Сергей Пащенко. Для упрощения физики сравнивают модель города с ящиком:
— Город представляют накрытым ящиком высотой полкилометра. Если ящик хорошо продувают, там будет чисто, если ящик не продувается, в нем машины ездят, трубы дымят — он начинает заполняться неприятными веществами, — говорит ученый.
Простейший вариант понять, что происходит с «ящиком» — посмотреть, какой в городе ветер. В феврале большую часть дней скорость ветра была 0–2 м/с.
— Тут начинается самое неприятное — зимние морозные смоги. Получается сочетание: ветер прекратился и очень холодно. Тут начинается борьба за выживание, — объясняет Сергей Пащенко.
Доктор технических наук, заведующий кафедрой «инженерные проблемы экологии» НГТУ Владимир Ларичкин выделяет несколько причин смога: выхлопы автомобилей, трубы котельных и ТЭЦ, частный сектор и локальные возгорания.
— Например, перестали вывозить мусор, образовались закиданные мусорные контейнеры, идут люди курят, в кучу окурок бросили — она загорелась. Получился локальный очаг возгорания, который дает неприятные запахи. Так как в городе штиль, это расползается, — объясняет Владимир Ларичкин. — Главная причина — погодные условия. Если ветра нет, то дым никуда не уходит.
Ситуация, по мнению ученого, осложняется в морозы, когда водители ставят машины на автопрогрев.
— Это очень неприятная вещь, которая возникла последние полтора десятилетия, — говорит эколог Сергей Пащенко. — Кривая роста машин тянулась с
При этом, по данным «Автостата», в 2022 году в целом по России продажи автомобилей снизились на 58,7%, а по Новосибирской области — на 59,6%.
Эксперт в области энергетики Сергей Бухаров выделяет еще и транзитный транспорт в городе.
— Мы знаем, как меняется трафик транзитного транспорта от года к году. Большевичка вот у нас часто загружена, — говорит Сергей Бухаров.
На изменение воздуха влияет и высотная застройка, которая «перестраивает» потоки воздуха, говорит Сергей Бухаров.
Что с бурым углем
По словам Сергея Бухарова, бурый уголь, на который в 2018 году перешел регион, «никак не связан» со смогом.
— Бурый уголь, который сжигается на ТЭЦ-5, имеет почти в 3 раза меньшую зольность, чем каменный, который сжигали ранее. Это первое. Второе — надо учитывать, что на бурый уголь перешла именно ТЭЦ-5. У нее, если мне память не изменяет, высота 270 метров и стоит она на горочке. То есть хвост от трубы не ложится на город. ТЭЦ-3 всю жизнь работала на буром угле и находится в низине — ранее это никак не сказывалось на городе, — утверждает Сергей Бухаров.
Трубы предприятий действительно помогают перетянуть загрязнение за крышку «ящика», говорит эколог Сергей Пащенко.
— Высота крышки «ящика», а по-научному — высота инверсии — 100 метров. Большинство труб успевают выбрасывать [дым] вверх и уносить в другую область, — объясняет ученый.
При этом в феврале смоги были «высотными», отмечает Пащенко. Это значит, что даже выхлопы труб ТЭЦ-5 опускались в город из-за слабого ветра.
— [Бурый уголь не опасен] для предприятий типа ТЭЦ-5, потому что труба спасает 300 дней в году. Но ТЭЦ-3 с трубой в 100 метров и частный сектор… Кроме того, ТЭЦ-5 довольно новая. А на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 могут возникать проблемы из-за низких труб, — рассуждает Сергей Пащенко.
Чем это опасно
Основные вещества, выделяющиеся при сжигании нефтепродуктов и угля — оксиды углерода, азота, и серы. Промышленные предприятия выбрасывают в воздух фенол, объясняет ученый Владимир Ларичкин.
— Все это вредно, конечно. Если ПДК больше тройки — это вредно для человека, в пределах двойки ПДК — это некомфортно, но заболеть или отравиться от этого нельзя, — говорит Ларичкин.
При этом все опрошенные НГС эксперты отметили, что данных для анализа реальной ситуации сейчас мало. По словам Сергея Пащенко, ранее экологам, к примеру, были доступны данные по ежедневной смертности в городе.
По словам ученого, смог особенно опасен для астматиков, людей с ишемией и болезнями органов дыхания.
— Смертность в «смоговые» дни вырастает за счет этих категорий людей. А длительный тренд — это онкологические заболевания, — говорит Сергей Пащенко. — Вывод какой? Мы все умрем. Так я обычно завершаю свои лекции. На самом деле мы действительно в тупиковой ситуации: морозов меньше не будет, смогов меньше не будет, погода стала малоуправляемой, да и данных для изучения мало.
Эксперт в области энергетики Сергей Бухаров настроен чуть более позитивно: он говорит, что к проблеме нужно подходить комплексно и не искать простых решений.
— Организовать движение транспорта, чтобы было меньше пробок, разобраться с транзитным транспортом, продолжать закрывать маленькие котельные, частный сектор переводить на альтернативные виды топлива, — перечисляет Бухаров.
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