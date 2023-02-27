Не дышать или сдохнуть. Разбираемся, почему в Новосибирске опять чем-то воняет и для кого особенно опасен смог

Что случилось

Несколько ночей в феврале жительница Челюскинского жилмассива Тамара просыпалась от едкого запаха в квартире. Вечером она оставляла окно на микропроветривании, но запах всё равно проникал в комнату. В первой половине февраля в редакцию НГС почти каждый день приходили письма о смоге. «Слезятся глаза и одышка при закрытых форточках», «невозможно открыть окна», — это только часть проблем, о которых рассказывали жители. В городе даже вводили I степень загрязнения воздуха.



— С каждой зимой всё хуже и хуже. Ощущение, что живешь в огромном частном секторе в лютый мороз. Воняет дымом угольным, дышать тяжело. Болит голова, обостряется хронический насморк. Настроение, конечно, портится, так что ждем весны и свежего ветерка. Я надеюсь, воробьи будут щебетать и не погибнут в этом дыму, — делится житель центра Алексей.