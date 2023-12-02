Новосибирские курицы стали нести больше яиц — но цены все равно растут

В Новосибирской области выросла яйценоскость куриц-несушек на птицефабриках. Сейчас среднее число — 282 яиц за первые 10 месяцев на одну курицу. Это на 5 штук больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом редакции НГС рассказали в Министерстве сельского хозяйства.
На 1 ноября 2023 года валовое производство яиц за 10 месяцев этого года — 774,8 миллиона штук, а производство птицы в целом — 72,1 тысячи тонн. Это на 5,9 тонны больше, чем за первые 10 месяцев 2022 года — то есть на 8%.
В области работают три крупные птицефабрики по производству яйца: АО Птицефабрика Чикская», ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская», ЗАО Птицефабрика «Посевнинская». Производители региона обеспечивают потребность области в яйце на 118%.
— Министерством сельского хозяйства Новосибирской области в еженедельном режиме проводится мониторинг отпускных цен предприятий агропромышленного комплекса Новосибирской области на основании данных администраций муниципальных районов, который направляется в Прокуратуру Новосибирской области и УФАС НСО для выявления и организации проверок необоснованного роста цен на предприятиях АПК, — рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Новосибирской области.
По данным мониторинга на 29 ноября средневзвешенная отпускная цена производителей на яйца первой категории — 82,24 рублей за 10 штук. Повышение цен на яйца связано с повышением цен на составляющие корма для птиц, ветеринарные препараты, заработную плату.
— Новосибирская область является профицитным регионом по производству птицеводческой продукции, излишки яйца и мяса птицы поставляются в другие субъекты Российской Федерации и соседние страны. На сегодняшний день птицеводство остается рентабельной и инвестиционно-привлекательной отраслью, а птицефабрики — одними из самых современных и технологичных животноводческих предприятий региона, — добавили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.
К концу 2023 году по прогнозам поголовье птиц составит не менее 8 миллионов голов, валовое производство яиц не менее 918,5 миллиона штук, производство мяса птицы увеличится на 7% и составит более 86,8 тысячи тонн. В министерстве сельского хозяйства также добавили, что ведомство не регулирует цены на продовольственные товары — это не входит в их полномочия. Данные еженедельного мониторинга Минсельхоз направляет в Прокуратуру Новосибирской области и в УФАС НСО. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу УФАС за комментарием. На момент публикации ответ не пришел.
Раннее НГС писали, что цена на мясо кур в Новосибирской области выросла на 21% по сравнению с прошлым годом.