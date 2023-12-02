Новосибирские курицы стали нести больше яиц — но цены все равно растут

На 1 ноября 2023 года валовое производство яиц за 10 месяцев этого года — 774,8 миллиона штук, а производство птицы в целом — 72,1 тысячи тонн. Это на 5,9 тонны больше, чем за первые 10 месяцев 2022 года — то есть на 8%.