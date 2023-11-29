На 5% за месяц: почему выросли цены на курицу — отвечает Минсельхоз Новосибирской области

На 22 ноября отпускная средняя цена на мясо кур, в том числе цыплят, охлажденное в тушах, была 162 211,92 рублей за тонну. Как отметили в пресс-службе Минсельхоза, это на 0,5% меньше, чем за неделю, 13–19 ноября. Но при этом на 5,9% больше, месяц назад в октябре.