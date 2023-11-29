На 5% за месяц: почему выросли цены на курицу — отвечает Минсельхоз Новосибирской области

Цена на мясо кур в Новосибирской области выросла на 21% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства региона.
На 22 ноября отпускная средняя цена на мясо кур, в том числе цыплят, охлажденное в тушах, была
— Изменение цен обусловлено изменением цен на зерно нового урожая, повышением цен на ветеринарные препараты, витамины, затратами на заработную плату. Министерством сельского хозяйства Новосибирской области на постоянной основе ведется разъяснительная работа с предприятиями АПК Новосибирской области по недопущению необоснованного роста отпускных цен на выпускаемую продукцию, — рассказали в пресс-службе Минсельхоза.
Минсельхоз Новосибирской области отчитался, что еженедельно проводит мониторинг отпускных цен предприятий агропромышленного комплекса Новосибирской области после обращений администраций районов. В случае, если есть необоснованный рост, то мониторинг направляется в Прокуратуру и УФАС для организации проверок.
В октябре Минпромторг и Министерство сельского хозяйства провели совещание по поводу повышения цен на куриную продукцию. В совещании также приняли участие УФАС и руководители крупных птицефабрик. На следующий день, 12 октября, совещание проводилось с Прокуратурой Новосибирской области. По итогам встреч руководителям птицефабрик дали рекомендации по недопущению необоснованного роста отпускных цен. В Министерстве сельского хозяйства также отметили, что они не могут регулировать цены.
Корреспондент НГС также направила запрос в Министерство промышленности Новосибирской области. Там сообщили, что им не поступали обращения от предпринимателей и торговых сетей по поводу отсутствия мяса курицы и яиц. Также Минпромторг написало, что в их обязанности контроль и регулирование цен на продуктовые и непродуктовые товары не входит.
Ранее НГС рассказывал, что с начала года два предприятия меняют профиль с производства яиц на производство бройлеров.