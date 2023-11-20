«Из российского в курице — солнце и воздух»: в Новосибирске с прилавков пропадает мясо птицы — почему и что будет дальше

В Новосибирске ощутимо подорожали курица и яйца — об этом сообщает в сухих процентах не только Новосибирскстат, но и сами горожане с чеками в руках. При этом найти сейчас в магазинах куриное филе еще та задача, а стоимость десятка яиц перевалила за 100 рублей. Корреспондент НГС изучила данные статистики, посмотрела на полки магазинов, и узнала у эксперта, почему настолько сильна импортозависимость в продуктовой отрасли и что делать, чтобы ее снизить.
Подорожали курица и яйца
Стоимость куриного мяса в России достигла исторического максимума — почти 197 рублей за килограмм, следует из данных Росстата. Новосибирскстат на этой неделе опубликовал цифры именно по Новосибирску. Они посчитали, насколько сильно выросли в цене продукты в октябре этого года.
— По сравнению с сентябрем 2023 года цены повысились на продовольственные товары — на 1,1%, — говорится в сообщении Новосибирскстата. — В группе мясопродуктов более всего подорожали охлажденные и мороженые куры — на 5,8%, куриные окорочка — на 3,9%, кулинарные изделия из птицы — на 3,6%.
Сильнее всего подорожали куриные яйца. За месяц сразу на 12,4%.
Читатели НГС сообщают, что найти куриное филе в магазинах сейчас большая задача. В среднем в конце октября его стоимость поднялась до 350–400 рублей за килограмм. Куриную тушку найти можно, но стоит она сейчас в пределах
Почему курятина так подорожала
Эксперты не раз предупреждали, что рост цен на курятину неизбежен из-за высокой импортозависимости. Яков Новоселов, специалист по продовольственной безопасности, отметил, что с 2014 года, после объявления импортозамещения, зависимость от поставок из Европы и Китая только усилилась.
— Племенное стадо куриное у нас всё зарубежное. Его мы везем из Европы. Оборудование зарубежное, витамины, премиксы, лекарственные ветпрепараты — зарубежные, своих у нас нет. Часть кормов тоже из-за границы. И как вы хотели? Рубль падает, цены растут. Из российского в производстве курицы — солнце, воздух и вода. И, пожалуй, еще и рабочие руки. Всё, — перечислил Яков Новоселов.
Яков Новоселов — кандидат медицинских наук, врач-диетолог, эксперт по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз.
Он добавил, что нынешние цены — не потолок. При этом стоит ожидать рост не только продуктов из курицы, но и всего мяса. А также плодово-овощной продукции. Эксперт убежден, что без серьезных решений на федеральному уровне ситуацию не переломить.
— Организовать что-то свое просто невозможно в последние 15 лет. С нашей кредитно-денежной политикой привезти из Китая или Европы будет дешевле, чем сделать здесь. Попробуйте здесь куриное стадо свое сделать — вы разоритесь моментально, — подчеркнул Яков Новоселов.
Что можно сделать, чтобы цены упали
Эксперт объяснил, чтобы в России в полной мере началось и на продовольственном рынке импортозамещение, алгоритм мер известен: господдержка аграриев, разумная налоговая политика и таможенное регулирование.
— Нужно делать, как в Европе, Китае, Индии и даже в Белоруссии. А не как у нас. Государственная поддержка сельхозпроизводителей в Китае в 10 раз больше, чем у нас, в Белоруссии в 22 раза. Прямые и косвенные налоги там меньше в разы. У нас безумные налоги, — не может сдержать эмоции эксперт.
Он отметил, что если компания за рубежом что-то вкладывает в производство, то эта сумма вычитается из налогов. У нас ситуация иная.
— Налоги сначала заплати, а если что-то останется, на это и пытайся что-то делать, — подытожил Яков Новоселов. — Нужно менять и меры таможенного регулирования. Почему, как в других странах, не ввести повышенную пошлину на импорт, чтобы нашим компаниям здесь было легче? Везде так делается — у нас нет. А цены у нас будут только расти. Своего же нет.
Как ситуация повлияет на качество
На качество продуктов рост цен повлиять не должен. Можно ожидать только очередные игры маркетологов, которые будут фасовать товар в меньший объем, чтобы цена выглядела дешевле.
Яков Новоселов добавил, что сегодня как такового государственного контроля за пищевыми продуктами нет из-за целого ряда федеральных законов.
— Поэтому хуже качество, чем есть сейчас, — сделать просто невозможно, — уверен Яков Новоселов. — Все уловки, какие можно придумать — применяются. Уже давным-давно качают гормонами, запрещенными антибиотиками. Мало ли, что там запрещено, если вы вообще никого не контролируете. Кто захочет терять прибыль? Если человек может получить 300%, нарушая закон и его никто не контролирует, то кто не будет нарушать?
Если вам сейчас нужно готовить праздничный стол, то чек вас точно сильно удивит. Корреспондент НГС посчитала, во сколько ей обошлись три салата, сравнила с усредненными цифрами статистики и узнала, стоит ли уже откладывать деньги на новогодний стол.