«Из российского в курице — солнце и воздух»: в Новосибирске с прилавков пропадает мясо птицы — почему и что будет дальше

Подорожали курица и яйца

Стоимость куриного мяса в России достигла исторического максимума — почти 197 рублей за килограмм, следует из данных Росстата. Новосибирскстат на этой неделе опубликовал цифры именно по Новосибирску. Они посчитали, насколько сильно выросли в цене продукты в октябре этого года.



— По сравнению с сентябрем 2023 года цены повысились на продовольственные товары — на 1,1%, — говорится в сообщении Новосибирскстата. — В группе мясопродуктов более всего подорожали охлажденные и мороженые куры — на 5,8%, куриные окорочка — на 3,9%, кулинарные изделия из птицы — на 3,6%.