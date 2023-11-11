«Рубль падает — цены растут»: в Новосибирске подорожали продукты — считаем, сколько стоит «Оливье» и «Селедка под шубой»

В Новосибирске ощутимо выросли цены на продукты, особенно если сравнивать с прошлым годом. Сильнее всего подорожала курица, консервы и ряд овощей. При этом Новосибирскстат не дает каких-то страшных цифр — все в пределах нескольких процентов, но если вам нужно готовить праздничный стол, то чек сильно удивит. Корреспондент НГС посчитала, во сколько ей обошлись три салата, сравнила с усредненными цифрами статистики и узнала, стоит ли уже откладывать деньги на новогодний стол.
Идея посчитать стоимость праздничного стола на день рождения возникла после неприятного ощущения у кассы магазина. Сумма на табло стремительно росла, а настроение ухудшалось. Если верить статистике, то ничего особо страшного не происходит. За месяц какие-то товары растут в цене, а потом падают, особенно сезонные. Но если посмотреть ситуацию за год, то все становится не так радужно.
«Селедка под шубой» — за год дороже на 38%
Мы решили взять три салата, два из которых готовит почти каждая хозяйка. Первый — «Селедка под шубой». Казалось бы, что может быть проще и не должно особо ударить по карману. Оказалось, что салат в этом году стал ощутимо дороже — на 38%. Самое дорогое в нем — селедка и майонез.
Новосибирскстат в прошлом году посчитал, что в 2022 году салат обходился в среднем в 205,3 рубля. Стоит отметить, что это сильно усредненные цифры — за такими ценами на продукты еще нужно было поохотиться. В 2023 году стоимость салата составила 277 рубля: сильно в цене выросли селедка, морковь и яйца.
Стабильное «Оливье»
Неожиданный результат дал подсчет трат на «Оливье»: стоимость популярного салата в 2023 году оказалась такой же, как в 2021 году. То есть даже ниже, чем в прошлом году. Но это если опираться на усредненные данные Новосибирскстата.
Рост цен на овощи сильно не сказался на итоговой стоимости салата: их нужно не так много, поэтому несколько дополнительных рублей общую картину не меняют. Самый большой рост показала докторская колбаса и яйца с майонезом, но разницу нивелировали подешевевшие маринованные огурцы и горошек. Скорее всего, консервы подскочат в цене ближе к декабрю, а в ноябре они еще не так востребованы.
По данным Новосибирскстата, в 2022 году оливье обходилось хозяйкам 457,7 рубля, в 2021 году — 442,58 рубля. В этом году мы потратили 442 рубля.
«Цезарь» стал роскошью
Если в салат добавить мясо, то его стоимость взлетает до небес. Особое удивление в этом году вызвала курица: стоимость куриного мяса в России достигла исторического максимума — почти 197 рублей за килограмм, следует из данных Росстата. Для салатов обычно берут филе — это 399,99 рубля за килограмм.
В общем «Цезарь» в этом году стоит 831 рубля. Львиная доля — это стоимость куриного филе. Для заправки мы взяли горчично-лимонный соус собственного приготовления без излишеств — то есть никаких анчоусов в рецепте не было, а получилось все равно очень дорогое блюдо.
Новосибирскстат не считал стоимость «Цезаря», но в прошлом году корреспондент НГС потратила на него примерно 650 рублей. Рост за год составил 27,8%.
Почему курица такая дорогая?
Рост цен эксперты ожидают не только на курицу, но и на другое мясо, молочные продукты и даже овощи. Новосибирсктат пока дает данные только по ценам на сентябрь.
Сильнее всего по сравнению с августом выросли в цене свежие помидоры — 26,6%, огурцы — 12,2%, чеснок — 8,8% и замороженные овощи — 1,7%. Куры охлажденные и замороженные уже за сентябрь добавили к цене 9,1%.
— Импортозависимость никуда не делалась. Племенное стадо у нас куриное — зарубежное, его мы везем из Европы. Оборудование зарубежное, витамины, премиксы, лекарственные ветпрепараты — своего этого у нас нет. Часть кормов тоже из-за границы. И как вы хотели? Рубль падает — цены растут. Из российского в производстве курицы — солнце, воздух и вода. И рабочие руки. Всё, — объяснил Яков Новоселов, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, эксперт по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз.
В новосибирских магазинах произошел рост цен на продукты птицеводства: курицу и яйца. Редакция проверила цены в магазинах, оказалось, что и то, и другое действительно стоит сейчас на 50–60% дороже, чем в начале этого года.