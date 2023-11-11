«Рубль падает — цены растут»: в Новосибирске подорожали продукты — считаем, сколько стоит «Оливье» и «Селедка под шубой»

Идея посчитать стоимость праздничного стола на день рождения возникла после неприятного ощущения у кассы магазина. Сумма на табло стремительно росла, а настроение ухудшалось. Если верить статистике, то ничего особо страшного не происходит. За месяц какие-то товары растут в цене, а потом падают, особенно сезонные. Но если посмотреть ситуацию за год, то все становится не так радужно.

«Селедка под шубой» — за год дороже на 38%

Мы решили взять три салата, два из которых готовит почти каждая хозяйка. Первый — «Селедка под шубой». Казалось бы, что может быть проще и не должно особо ударить по карману. Оказалось, что салат в этом году стал ощутимо дороже — на 38%. Самое дорогое в нем — селедка и майонез.