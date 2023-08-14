«Покупатели боятся, что это катастрофа». Вся правда о том, почему в России резко подорожало куриное мясо и что будет с ценами дальше

Ни яиц, ни антибиотиков

Причин для роста цен на мясо бройлеров несколько. В первую очередь роль сыграло подорожание яиц, которые нередко доставляют из-за рубежа, а также медикаментов для птиц, заявил MSK1.RU предприниматель Дмитрий Потапенко.



— Товар у нас либо импортный, либо квазиимпортный: яйца приходят из-за рубежа, медикаменты для куриц — тоже, — объяснил он. — Не существует производства мяса без антибиотиков.