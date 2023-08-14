«Покупатели боятся, что это катастрофа». Вся правда о том, почему в России резко подорожало куриное мясо и что будет с ценами дальше

Стоимость куриного мяса в России достигла исторического максимума — почти 197 рублей за килограмм, следует из данных Росстата. Этим летом цены на бройлеров взлетели настолько сильно, что производители колбас стали заменять курицу свининой.
Журналисты MSK1.RU поговорили с экспертами о том, почему это произошло и как нестабильность нашей экономики отражается на состоянии покупателей. Рассказываем, к чему нужно готовиться.
Ни яиц, ни антибиотиков
Причин для роста цен на мясо бройлеров несколько. В первую очередь роль сыграло подорожание яиц, которые нередко доставляют из-за рубежа, а также медикаментов для птиц, заявил MSK1.RU предприниматель Дмитрий Потапенко.
— Товар у нас либо импортный, либо квазиимпортный: яйца приходят из-за рубежа, медикаменты для куриц — тоже, — объяснил он. — Не существует производства мяса без антибиотиков.
По его словам, в 2022 году мясо не подорожало так сильно, потому что у производителей еще оставались необходимые лекарства.
— Прошлый год проскочили, потому что был запас, несмотря на то, что СВО застала производителей врасплох. Сейчас же запас закончился, а медикаменты сильно подорожали, — подчеркнул Потапенко.
Также на подорожание мяса бройлеров повлияли рост цен на корма для птиц, дороговизна оборудования и увеличение спроса на курицу, рассказал MSK1.RU экономист Николай Кульбака.
— Корма, оборудование — много факторов. Свою роль сыграл и высокий спрос на курицу, потому что другое мясо становится дороже, — отметил эксперт. — Всё будет дорожать потихонечку.
Слишком много покупали
Подобная ситуация происходила не только с курицей: любой товар может взлететь в цене из-за слишком высокого спроса, сообщил нам экономист и политолог Василий Колташов. Из-за этого стоит готовиться к подорожанию гречки и других продуктов.
— Например, подорожал рис. Предположим, люди говорят: «Ой, вот рис мы сейчас не будем брать, он у нас дороговат что-то, гречку будем кушать, одну гречку». Или дешевые макароны какие-то. Тогда все эти группы товаров начинают дорожать, — уточнил он в разговоре с корреспондентом MSK1.RU. — К тому же сейчас дорожают корма и повышение цен на топливо — это тоже влияет на инфляцию.
По его словам, производители, видя высокий спрос, начинают поднимать цены.
— Продавцы чувствуют, что они могут поднять цену, потому что спрос в этой точке сконцентрировался. А почему он сконцентрировался именно на курице? Это дешево. К тому же мясо птицы, куриные яйца являются основными источниками протеина и питательных веществ, — подчеркнул Колташов.
Предыдущий рекорд на стоимость курицы в России зафиксировали в апреле прошлого года: тогда стоимость килограмма мяса бройлеров достигла 191,84 рубля за килограмм. После этого цены стали снижаться и к апрелю 2023 года опустились до 170 рублей за килограмм.
От тревожности до бройлеров
На ситуацию с подорожанием курицы повлияло то, что большинство россиян сейчас стараются сберечь деньги и выбирают продукты подешевле, рассказал MSK1.RU экономист Василий Колташов.
— У людей нет достаточного количества свободных денег, они экономят, прячут деньги, потому что чувствуют, что курс рубля летит куда-то не туда, а доллар и евро поднимаются. Покупатели боятся, что это катастрофа, и начинают увеличивать свои сбережения, — отметил он.
Из-за нестабильного курса у людей возникает тревожность, подчеркнул эксперт.
— Они переносят свое поведение на сферу финансов: меньше тратят, больше сберегают, прячут деньги и ждут непонятно чего. Много же разговоров про санкции и о том, что это надолго. Поэтому люди стараются подстраховаться: будет что-то плохое, а пока поедим курицу.
В конце мая в России в целом образовалась «физическая нехватка объемов» мяса бройлера, сообщали «Ведомости» со ссылкой на аналитическое агентство AD Limited. По данным издания, это произошло из-за сложностей на производстве в Белгородской области — именно этот регион, по данным Росстата, является лидером по производству мяса птицы в России.
Главными трудностями стали перебои в поставках сырья, ингредиентов для выращивания птиц и сложности с логистикой.
Кроме того, в России резко вырос экспорт мяса курицы в Саудовскую Аравию, а также в новые регионы страны: часть товара уходит на территорию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, поэтому в других областях бройлеров становится меньше, а цены на них растут.
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