Две новосибирские птицефабрики отказываются от выпуска яиц: там будут выращивать бройлеров

Как рассказали в пресс-службе Минсельхоза, на 1 ноября 2023 года в Новосибирской области поголовье птицы в сельскохозяйственном предприятии составило 762,4 тысячи голов. В это число также входят утки — 549 тысяч голов. Валовое производство яиц за первые 10 месяцев 2023 года — 774,8 миллиона штук. Производство мяса в целом в области составило 72,1 тысячи тонн. Это на 5,9 тонны больше, чем за аналогичный период 2022 года. Производство мяса выросло на 8%.