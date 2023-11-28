Две новосибирские птицефабрики отказываются от выпуска яиц: там будут выращивать бройлеров

Две компании в Новосибирской области меняют профиль с производства яиц на производство бройлеров. Об этом рассказали НГС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Новосибирской области.
Прямо сейчас работу в этом направлении ведет АО «Птицефабрика «Евсинская». Другая компания, АО «Агрофирма «Лебедевская», продолжает работу по производству пищевого куриного яйца до конца 2023 года. А в 2024 году начнет реконструировать производственные мощности с яичного производства на бройлерное.
Как рассказали в пресс-службе Минсельхоза, на 1 ноября 2023 года в Новосибирской области поголовье птицы в сельскохозяйственном предприятии составило 762,4 тысячи голов. В это число также входят утки — 549 тысяч голов. Валовое производство яиц за первые 10 месяцев 2023 года — 774,8 миллиона штук. Производство мяса в целом в области составило 72,1 тысячи тонн. Это на 5,9 тонны больше, чем за аналогичный период 2022 года. Производство мяса выросло на 8%.
— Основными производителями мяса птицы являются: АО «Новосибирская птицефабрика», ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская», ООО Птицефабрика «Улыбино». Птицефабриками по производству яйца являются: АО Птицефабрика Чикская», ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская», ЗАО Птицефабрика «Посевнинская», — перечислили в пресс-службе Минсельхоза.
Те фабрики, которые меняют профиль, оставят под собой все рабочие места, уточняют в министерстве. Сельскохозяйственным предприятиям по разведению птицы оказывают государственную поддержку.
Акционерное общество «Агрофирма «Лебедевская» было создано в 2000 году. По данным «Контур.Фокуса», генеральный директор компании — Наталья Трофимова. На конец 2022 года выручка компании составила 793,3 миллиона, а чистая прибыль — 4,4 миллиона. АО «Птицефабрика "Евсинская"» образована в марте 2006 года. Генеральный директор — Игорь Рудаков. Учредители и акционеры не раскрываются. Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 2 миллиарда рублей, чистый убыток — 143,5 миллиона рублей. Участник госзакупок с заключенными контрактами на общую сумму 4,2 миллиона рублей.
Корреспондент НГС обратилась в «Агрофирму «Лебедевская» для комментария по ситуации о переходе на бройлерное производство. В птицефабрику «Евсинская» НГС писал запрос больше недели назад. Ответа от фирмы не пришло.
Как писал НГС ранее, из продажи уже пропали яйца «Евсинской» птицефабрики. По разным оценкам, «Евсинская» птицефабрика занимала почти треть местного рынка, производив в день более миллиона яиц. По данным Росстата, куриное яйцо с начала года подорожало на 20%. При этом цена продолжает ползти вверх. Что стало реальной причиной «яичной инфляции» и на какой отметке замрет цена на этот товар первой необходимости, выяснил корреспондент НГС Илья Калинин.