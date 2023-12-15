«Удовлетворим потребность в яйцах». Турки завалят прилавки российских магазинов своими товарами

Цены на куриные яйца росли в России на протяжении всего 2023 года, но под конец года они взлетели особенно сильно. Пока в одних магазинах покупатели возмущались, что 200 рублей за десяток — это чересчур дорого, в других люди просто смотрели на пустые полки.
Преодолеть яичный кризис решили помочь турецкие сельхозпроизводители. Для этого экспортеры договорились о поставках, чтобы нормализовать цены на прилавках в России. Подробности в материале наших коллег из MSK1.RU.
Турецкие сельхозпроизводители положительно отнеслись к возможности импортировать куриные яйца в Россию.
— Мы готовы полностью удовлетворить потребности России в яйцах! — гордо заявил президент центрального союза турецких производителей яиц Ибрагим Афьон.
Любопытно, что причины подорожания товаров птицеводства в Турции весьма схожи с российскими. Президент стамбульского отделения палаты сельскохозяйственных инженеров Мурат Капыкыран рассказал, почему дорожают и курица, и яйца.
— Спрос на яйца увеличился, но предложение также частично сократилось, — пояснил он. — Основная причина снижения поставок — иностранная зависимость в кормовой отрасли. Соя и кукуруза, используемые в кормах для кур, полностью импортируются из-за границы. Рост обменных курсов отразился на ценах на яйца. Люди больше не могут покупать такие продукты животного происхождения, как красное мясо или рыба. Они предпочитают курицу, которая является самым дешевым белком.
Ряд экспертов в свою очередь полагают, что куриный кризис — это сезонная вещь, связанная с тем, что зимой уменьшается число поголовья кур и их яйценоскость.
— Такое в принципе каждый год происходит, — рассказал MSK1.RU финансовый аналитик и доцент РАНХиГС Николай Кульбака. — Если вы посмотрите статистику за несколько лет, то это нормальная история для каждого года.
Эксперт добавил, что на протяжении месяца турецкие яйца вряд ли поступят на прилавки российских магазинов. А к весне, когда процесс будет налажен, дефицит товара уже и без этого рассосется.
В свою очередь у Турции яйца — не копеечный товар и цены на них за последние годы тоже существенно выросли. Каким образом получится их привезти в Россию и сделать недорогими — большой вопрос.
— Птицефабрика производит яйцо примерно по цене 56 куруш и продает его по цене от 58 до 60 куруш (менее 2 рублей за одно яйцо или менее 20 рублей за десяток. — Прим. ред.). Хотя производитель продает упаковку яиц по 18–20 лир (60–62 рубля за 30 штук. — Прим. ред.), в маркете она продается за 30–34 лиры (93–105 рублей. — Прим. ред.). У нас свободная торговля, и магазины выставляют цены такие, какие захотят, — рассказал турецким СМИ глава Ассоциации производителей яиц города Коньи Исмаил Сарачоглу. — Все пытаются свалить вину за повышение цен у производителя. По поводу повышения цен звонят и из Минэкономики, и из Минсельхоза, и спрашивают причину повышения. Мы высылаем наши счета-фактуры, в которых указано, что связанное с этим увеличение цен на яйца не имеет к нам отношения.