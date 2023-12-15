«Удовлетворим потребность в яйцах». Турки завалят прилавки российских магазинов своими товарами

Турецкие сельхозпроизводители положительно отнеслись к возможности импортировать куриные яйца в Россию.



— Мы готовы полностью удовлетворить потребности России в яйцах! — гордо заявил президент центрального союза турецких производителей яиц Ибрагим Афьон.

Любопытно, что причины подорожания товаров птицеводства в Турции весьма схожи с российскими. Президент стамбульского отделения палаты сельскохозяйственных инженеров Мурат Капыкыран рассказал, почему дорожают и курица, и яйца.

— Спрос на яйца увеличился, но предложение также частично сократилось, — пояснил он. — Основная причина снижения поставок — иностранная зависимость в кормовой отрасли. Соя и кукуруза, используемые в кормах для кур, полностью импортируются из-за границы. Рост обменных курсов отразился на ценах на яйца. Люди больше не могут покупать такие продукты животного происхождения, как красное мясо или рыба. Они предпочитают курицу, которая является самым дешевым белком.