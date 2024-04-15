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Бизнес подробности От муки до водки: новосибирские производители продуктов заработали миллиарды рублей — их прибыль выросла до 210% за год

От муки до водки: новосибирские производители продуктов заработали миллиарды рублей — их прибыль выросла до 210% за год

Самое эффективное предприятие смогло получить почти 2 миллиарда рублей чистой прибыли

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Произволдители еды смогли заработать миллиарды рублей чистой прибыли

Новосибирская область всегда славилась сильной «пищевкой». Гиганты металлургии и машиностроения чувствовали себя по-разному, но продукты питания у нас производили в таких объемах, что хватало на поставки в другие регионы. Ознакомившись с финансовой отчетностью за прошлый год, обозреватель НГС составил своеобразный рейтинг передовиков и неудачников.

О ком речь

Все предприятия, производящие продукты питания в Новосибирской области, можно разделить на две группы: филиалы федеральных холдингов и зарегистрированные здесь отдельные компании (вне зависимости от того, кто является их владельцем).

К первым относятся, например, все три крупнейших пивоварни («Балтика», «ОПХ» и «Эфес»), завод «Вимм-Билль-Данн» и т. д. Данные по ним в отдельности можно получить только в самих компаниях, но они их обычно не разглашают. Поэтому сегодня речь пойдет только о предприятиях, информацию о которых можно найти в открытых источниках.

Традиционно к пищевой отрасли относят только перерабатывающие предприятия, выпускающие готовую продукцию. Птицефабрики, свинокомплексы и молочные фермы проходят по категории «сельское хозяйство». Но в реальности этот бизнес устроен так, что зачастую крупные компании, которые производят сельхозпродукцию, сами же и превращают ее в товары — те, что мы покупаем в магазинах. Так что здесь такие производители указаны тоже, хотя в официальной статистике в категории «пищевая промышленность» они могут присутствовать только одним своим юрлицом.

Первая тройка

Производство и переработка свинины в прошлом году в Новосибирске не принесли прибыли

В прошлом году только три группы компаний, занимающихся в Новосибирске производством продуктов питания, смогли получить больше 10 миллиардов рублей выручки. Лидирует традиционно томская группа «Сибагро» (18 миллиардов рублей) владеющая в Новосибирской области Кудряшовским свинокомплексом (АО «Кудряшовское») и расположенным по соседству мясокомбинатом (ООО «Кудряшовский мясокомбинат»).

В последнее время, правда, привычное новосибирцам название «Кудряшовский» упоминается в связи с какими-нибудь скандальными историями. Покупатели в магазинах видят только продукцию в упаковке «Сибагро» — прежде всего, просто упакованную или продающуюся на вес свинину, но также колбасы, мясные деликатесы и полуфабрикаты.

На втором месте с выручкой 14,1 миллиарда рублей расположился новосибирский «Сибирский Гурман», у которого в регионе работает две компании: ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский гурман» и ООО «Сибирский гурман — Новосибирск». Это предприятие не меняло владельцев: головная компания его по-прежнему расположена в Новосибирске. «Гурман» выпускает преимущественно продукты из теста: полуфабрикаты для выпечки, пельмени, а также сырники.

Производство колбасы по-прежнему приносит прибыль

На третьем месте находится еще одно хорошо знакомое новосибирцам предприятие — СПК (Сибирская продовольственная компания), которая смогла в прошлом году продать продукции на 12,1 миллиарда рублей. Специализация СПК — это колбасы и мясные деликатесы, но в магазинах можно встретить и упакованное мясо (в том числе стейки) под брендом «Мясоделов».

Самые прибыльные

Теплицы в прошлом году принесли рекордную прибыль

Самая большая выручка не гарантирует самых больших доходов. Лидером по чистой прибыли в 2023 году среди производителей продуктов питания в Новосибирской области стала группа «Горкунов», построившая в Толмачево уже три крупных тепличных комплекса, которыми управляют три отдельные компании: ООО «ТК Толмачевский», ООО «ТК Новосибирский» и ООО «ТК Обской». Их общая выручка в 2023 году составила 6,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль превысила 1,8 миллиарда рублей.

Такого соотношения — рубль чистой прибыли на 3,5 рубля выручки — нет ни у кого. Объясняться оно может, впрочем, не только высокой рентабельностью самого производства. В прошлом году «Горкунов» искал покупателя на земельные участки и склады. Вполне возможно, что полученные от сделки деньги и привели к таким результатам.

На втором месте по размеру чистой прибыли находится «Сибирский гурман» — 795 миллиона рублей чистой прибыли на два юрлица. Ему совсем немного уступают АО «Новосибирская птицефабрика», которое выращивает кур и перерабатывает курятину сама (773 миллиона рублей), и АО «Карачинский источник», производитель и владелец бренда минералки «Карачинская» (745,7 миллиона рублей).

Поменьше, но тоже неплохо заработали в прошлом году АО «Компания «Проксима», которая занимается фасованными приправами и специями (667 миллионов рублей), и ЗАО «Племзавод Ирмень», известное, прежде всего, молочными продуктами (568,6 миллиона рублей).

Самые быстрорастущие

«Сибирский гурман» увеличил и выручку, и чистую прибыль

Больше всего увеличить выручку смог «Сибирский гурман» — у обеих его компаний этот показатель вырос на 26%. На втором месте по этому показателю оказался завод группы КДВ (владелец сети «Ярче!» и целого ряда предприятий в разных регионах) ООО «КДВ Новосибирск» (+21%). Среди передовиков также «Новосибирская птицефабрика» и «Карачинский источник» (+17% каждый).

Еще более заметно росла у некоторых предприятий отрасли чистая прибыль. Абсолютный рекорд поставила «Новосибирская птицефабрика», сумевшая увеличить этот показатель почти на 210%. На 96% увеличило чистую прибыль и одно из предприятий «Сибирского гурмана».

Взлеты и падения новосибирских пищевых гигантов наглядно

Падения года

Лидерство новосибирских предприятий «Сибагро» в объеме бизнеса вряд ли принесло владельцам компании много радости в прошлом году. Обе компании показали чистый убыток: 66,4 миллиона рублей — у мясокомбината и 513,4 миллиона рублей — у свинокомплекса. Всего деятельность в Новосибирской области обошлась группе почти в 580 миллионов рублей. Отчасти это может быть связано с падением производства (на 16% у мясокомбината и 24% у свинокомплекса). Столь крупные предприятия имеют высокий уровень издержек, которые не снижаются, даже если не делать на них почти ничего.

Еще один аутсайдер года — производитель яиц, АО «Птицефабрика Евсинская» (в конце прошлого года стало известно, что компания решила сменить направление и выращивать бройлеров). На предприятии обвалилась выручка (-36%), а чистый убыток превысил 240 миллионов рублей. Нельзя сказать, впрочем, что это какая-то совершенно новая ситуация для компании: позапрошлый год она тоже закончила с убытками, пусть и чуть более скромными: 140 миллионов рублей.

На 16% упала выручка у «Новосибирского мелькомбината № 1», но компания увеличила при этом прибыль. Не столь значительно, но тоже просела выручка у ЗАО «Птицефабрика Октябрьская» (6%), но и оно тоже смогло заработать гораздо больше, чем годом ранее.

Кудряшовский свинокомплекс принес одни убытки

Производитель водки из Кольцова, АО «Сибирский ЛВЗ» (входит в федеральную группу «Руст») обошелся без убытков и даже чуть-чуть увеличил выручку (на 1%). Но чистая прибыль предприятия обвалилась с 134 миллионов рублей в 2022 году до 24 миллионов у прошлом.

Всего первая десятка предприятий и холдингов, занимающихся в Новосибирской области производством продуктов питания, получили в 2023 году больше 5,7 миллиарда рублей чистой прибыли при общей выручке чуть более 84 миллиардов рублей. Неплохое соотношение для любой отрасли.

О том, с какими результатами новосибирская пищевка закончила предыдущий год, можно прочитать в прошлогоднем обзоре НГС о первой десятке производителей продуктов питания Новосибирской области.

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ПО ТЕМЕ
Пищевая промышленность Итоги 2023 года Финансовые итоги СПК Сибагро Кудряшовский свинокомплекс Сибирский гурман Продукты питания Карачинская
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