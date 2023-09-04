Кормильцы наши: топ-10 новосибирских производителей еды — сколько они зарабатывают и кому принадлежат

Расхожий стереотип, что Новосибирск ничего не производит, не справедлив, даже если говорить о тяжелой промышленности. А уж в отношении пищевки так и просто смешон. Обозреватель НГС Стас Соколов изучил крупнейшие сегодня предприятия региона, которые делают еду и напитки, продаваемые далеко за пределами Новосибирской области.
Заводы «федералов»
В Новосибирской области работает немало крупных заводов, принадлежащих национальным и глобальным компаниям. Оценить масштабы их деятельности непросто. Сами компании, как правило, готовы озвучить только мощности, а не реальный объем производства отдельных предприятий.
Проще всего с предприятиями, которые попали в топ-10 крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области. К пищевке из этой десятки относятся два завода — «Балтика» (2-ая Станционная) и «АБ ИнБев Эфес» (на Советском Шоссе). У «Балтики» в России 10 заводов, выручка компании в прошлом году перевалила за 100 млрд рублей (рост 21%), а чистая прибыль — превысила 10 млрд рублей. Если предположить, что на новосибирское предприятие приходится одна десятая общих объемов, то получится, что новосибирский завод произвел и продал продукции на 10 млрд рублей.
Завод построила сама «Балтика» тогда, когда её крупнейшим акционером уже была датская группа Carlsberg. Сейчас вопрос о собственности на активы датчан немного повис в воздухе. Российские власти уже объявили о передаче «Балтики» под государственное управление. Руководство самого Carlsberg, впрочем, заявило тогда, что не получало от правительства по этому поводу никаких документов, и что продолжает поиски покупателя для своих российских активов.
Новосибирский завод, принадлежащий АО «АБ ИнБев Эфес» строила российская пивоваренная группа «Красный восток». Потом эту компанию купил турецкий Efes, а потом сам российский бизнес Efes был куплен транснациональным гигантом Anheuser-Busch InBev (каждая часть названия, начинающаяся с заглавной буквы, — напоминание о пивоваренных компаниях, которые в своё время были поглощены этой корпорацией). «АБ ИнБев Эфес» производит как массовые бренды вроде «Клинского», так и большое количество лицензионных марок (таких как Spaten или Hoegarden), выпуск которых в России не прекращался. У компании в России 11 заводов. Выручка в прошлом году составила 97,5 млрд рублей, так что если (как и с «Балтикой») предположить, что производство распределено равномерно, то получается выручка новосибирского предприятия могла быть больше 8 млрд рублей.
С другими заводами крупных компаний сложнее. То, что предприятие не попало в список крупнейших налогоплательщиков, может говорить, что его новосибирское предприятие не так велико. Например, ООО «ПепсиКо Холдингс» (заводы, выпускавшие в России напитки под брендами PepsiCo) в прошлом году смогло довести выручку более чем до 186 млрд рублей. Всего у этой компании в России шесть заводов, однако трудно сказать, насколько крупным является именно новосибирское производство. Скажем, если взять другую сферу деятельности, в которой PepsiCo так же является в России одним из самых крупных игроков — переработка молока –то выяснится, что доли разных предприятий очень неодинаковы. Так, по данным портала dairy news, на новосибирское предприятие холдинга «Вимм-Билль-Данн» (принадлежит PepsiCo) приходится лишь 3,4% производства. Тем не менее, «ПепсиКо» можно отнести к лидерам новосибирской пищевки. Непопадание в список крупнейших налогоплательщиков могло быть вызвано тем, что компания просто не выпускает подакцизных товаров (как пивовары).
Частично местные
Формально ООО «Кудряшовский мясокомбинат» (производит конечный продукт — от разделанных туш до колбасы) с оборотом в 12 млрд рублей занимает второе место среди предприятий новосибирской пищевки по выручке. Однако по сути этот мясопереработчик составляет с АО «Кудряшевский» (выращивает свиней, выручка в прошлом году 11 млрд рублей) единый производственный комплекс. Оба предприятия принадлежат томскому холдингу «Сибагро», так что их можно считать как одно предприятие с общим оборотом в 23 млрд рублей. Для сравнения, все доходы новосибирского городского бюджета в этом году запланированы на уровне 82 млрд рублей.
Основной владелец «Сибагро» — выпускник Томского университета Андрей Тютюшев, который в 2000 году стал руководителем томского свинокомплекса. На его базе и возникла потом группа «Сибагро».
Идущая следом со значительным отставанием «Сибирская продовольственная компания» (12,9 млрд рублей), тем не менее, крупнейшее отдельное предприятие пищевой промышленности Новосибирска. Оно расположено в черте Новосибирска на улице Сухарной и представляет собой реконструированный и расширенный Новосибирский мясоконсервный комбинат, построенный ещё во времена СССР. Широкой публике СПК известна по колбасе с быком на логотипе.
Предприятие входит в более крупный холдинг («Российская продовольственная компания»), у которого в своё время было ещё несколько предприятий (например, в Красноярске, на Алтае и в Черепановском районе Новосибирской области). Но сегодня, по данным «Контур. Фокус», из всего этого набора остался только сравнительно небольшой завод в Калининградской области с оборотом менее миллиарда рублей.
СПК была создана новосибирским предпринимателем Валерием Штабным, но с 2020 года перешла под контроль братьев Алексея и Николая Зенковых. Кроме мясопереработки у них есть интересы в строительстве, медуслугах, управлении недвижимостью и т.д. Самый крупный такого рода непищевой бизнес Алексея Зенкова — производитель композитных панелей компания «Сибалюкс» с годовой выручкой в 2,4 млрд рублей. У Николая Зенкова, напротив, есть бизнес, связанный с пищевкой — торговый дом «Дымки» (оптовая торговля мясными изделиями) с выручкой около 1 млрд рублей.
Валерий Штабный после выхода из СПК занимался самыми разными видами деятельности. Наиболее известными широкой публике можно считать торговый центр «Река» (на Речном вокзале), которым он владеет вместе с Размиком Смояном. По данным финотчетности, ООО «Река» пока убыточно, хотя выручка растёт. Ещё один любопытный бизнес Штабного — ООО «Зира», которым он владеет на пару с Олегом Сапухиным (один из создателей и совладельцев компании «Сибирский гурман») — компания управляет несколькими ресторанами сети «Перчини».
Самый крупный сельхоз производитель в области, по данным отчетности, сегодня компания ООО «Сибирская нива» (бренд «Эконива») с выручкой в прошлом году на уровне 8,7 млрд рублей и чистой прибылью в 1,2 млрд рублей. Предприятие расположено Маслянинском районе и специализируется на молочном производстве. Он возникла в своё время как дополнительное направление бизнеса немецкого предпринимателя Штефана Дюрра, который изначально занимался в России продажами сельскохозяйственной техники. Это направление прекрасно себя чувствует и сегодня.
Возможно, не самое крупное, но явно самое известное предприятие пищевки региона — «Сибирский гурман». В прошлом году компания сумела продать продукцию на 6,1 млрд рублей. Предприятие выпускает преимущественно замороженные полуфабрикаты (пельмени, блинчики и т.д.). У него есть совместный проект с Юлией Высоцкой и её брендом «Едим Дома» — линейка продукции под этой торговой маркой.
Компания возникла из пельменного цеха, который ещё в 90-е открыл Владимир Свищев. Покупатели так и распознавали продукцию этого небольшого тогда предприятия, как «пельмени от Свищева». Потом предприятие росло, а вместе с ним расширялся круг бизнес-интересов его совладельцев. Сам Свищев сейчас в значительно большей степени занят ресторанным бизнесом. Кроме долей в отдельных работающих заведениях, ему на 90% принадлежит компания «Ясно Рестораны». Она занимается разработкой новых концепций, запуском заведений и их маркетинговым сопровождением.
У самого «Сибирского гурмана» сложная структура собственности. Больше всего долей в компании у ООО «Хороший хлеб», среди учредителей которого есть и учредители самого «Гурмана». Самые крупные доли, по данным Контур.Фокус, контролируют Владимир Демиденко (22%) и Олег Сапухин (20%). Ещё у пяти физических лиц (включая Свищева) доли от 3% до 10% Кроме того, ещё 20% записано на кипрские компании.
Ещё один крупный производитель продуктов, сочетающий в себе сельхозпроизводство и выпуск конечного продукта, который покупатель может увидеть в магазинах, — АО «Новосибирская птицефабрика». В прошлом году его выручка достигла 5,7 млрд рублей (рост 8%), а чистая прибыль составила 254 млн рублей.
Расположено предприятие не в самом Новосибирске (как можно решить из названия), а в Искитимском районе, в селе Евсино. У «Новосибирской» фактически нет каких-то отдельных от названия компании брендов, на всей продукции стоит её логотип со стилизованным изображением курицы.
Фабрика ходит в состав холдинга «Сибирский премьер», чьи предприятия так же расположены в Томской области и в Алтайском крае. Соответствующее ООО «Агрохолдинг Сибирский премьер» зарегистрировано в Новосибирске, но формальных связей с птицефабрикой, кроме части общих совладельцев, в «Контур.Фокус» обнаружить не удалось.
Само АО «Новосибирская птицефабрика» раскрывала состав акционеров последний раз в 2015 году. Тогда крупнейшие пакеты акций принадлежали Элине Ладыченко, Андрею Чуркину и Владимиру Хорошилову. В нынешнем составе учредителей «Сибирского премьера» и ряда смежных предприятий в Новосибирской области Ладыченко уже нет, но ей принадлежит 30% в ООО «Межениновская птицефабрика» (Томская область).
Группа компаний «Горкунов» — производитель целого ряда товаров: от чёрной икры до цветов. В Новосибирской области она представлена сразу тремя предприятиями — это расположенные по соседству на территории Толмачево огромные тепличные комплексы «Толмачёвский», «Новосибирский» и «Обской». Каждый из них зарегистрирован как отдельная кампания с самостоятельными показателями. Совокупная выручка соответствующих компаний в прошлом году составила 5,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,1 млрд рублей. Все три новосибирских теплицы принадлежат АО «Горкунов», руководителем и основным акционером которого является Борис Горкунов.
Ещё одним возможно неожиданным для широкой публики пищевым гигантом является группа «Проксима» — производитель упакованных приправ и специй под брендом «Приправыч». В прошлом году АО «Компания Проксима» смогло продать продукции на 4,7 млрд рублей (рост 20%), получив чистую прибыль 511 млн рублей.
Основана «Проксима» была аж в 1993 году, и в октябре отметит своё тридцатилетие. Собственная упаковка у неё появилась в 1996 году, а в 1999 году «Проксима» переехала в здание на улице Брюллова, в глубине промзоны Кировского района, где работает и сегодня. Собственники компании не раскрываются.
Общую годовую выручку только десяти крупнейших компаний пищевки Новосибирской области можно оценить таким образом в 90 с лишним миллиардов рублей, что больше всех запланированных доходов бюджета Новосибирска.
Ещё одно крупное предприятие пищевки — новосибирская пивоварня компании «Хайнекен», которая в августе объявила о том, что продала все свои предприятия в России за один евро.