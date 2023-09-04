Кормильцы наши: топ-10 новосибирских производителей еды — сколько они зарабатывают и кому принадлежат

Завод построила сама «Балтика» тогда, когда её крупнейшим акционером уже была датская группа Carlsberg. Сейчас вопрос о собственности на активы датчан немного повис в воздухе. Российские власти уже объявили о передаче «Балтики» под государственное управление. Руководство самого Carlsberg, впрочем, заявило тогда, что не получало от правительства по этому поводу никаких документов, и что продолжает поиски покупателя для своих российских активов.



Новосибирский завод, принадлежащий АО «АБ ИнБев Эфес» строила российская пивоваренная группа «Красный восток». Потом эту компанию купил турецкий Efes, а потом сам российский бизнес Efes был куплен транснациональным гигантом Anheuser-Busch InBev (каждая часть названия, начинающаяся с заглавной буквы, — напоминание о пивоваренных компаниях, которые в своё время были поглощены этой корпорацией). «АБ ИнБев Эфес» производит как массовые бренды вроде «Клинского», так и большое количество лицензионных марок (таких как Spaten или Hoegarden), выпуск которых в России не прекращался. У компании в России 11 заводов. Выручка в прошлом году составила 97,5 млрд рублей, так что если (как и с «Балтикой») предположить, что производство распределено равномерно, то получается выручка новосибирского предприятия могла быть больше 8 млрд рублей.