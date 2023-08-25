«Хайнекен» продал свои активы в России за один евро: новому владельцу перейдет и новосибирский завод

«Хайнекен» стал владельцем завода в Новосибирске в 2004 году, когда приобрела только что построенное акционерами компании ВИНАП предприятие «Собол бир». Эксперты тогда оценивали эту сделку в 50 миллионов долларов. В прошлом году компания объявила об уходе с российского рынка, после чего на ее российских предприятиях перестала выпускаться продукция под глобальными брендами корпорации. Что, впрочем, не мешает торговать пивом под Heineken в новосибирских магазинах по сей день — оно ввозится предпринимателями, как любой импортный продукт, не запрещенный законом.