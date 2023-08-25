«Хайнекен» продал свои активы в России за один евро: новому владельцу перейдет и новосибирский завод

Один из крупнейших производителей пива в мире, голландская компания Heineken, объявил о продаже всех своих активов в России. Среди них большой завод в Новосибирске.
Информация о продаже российского бизнеса «Хайнекен» появилась сегодня на сайте корпорации в разделе пресс-релизов. Как сказано в сообщении, покупателем всех российских активов концерна стала российская группа «Арнест».
— Цена покупки бизнеса HEINEKEN Russia составляет 1 евро за 100% акций. Все оставшиеся активы, включая 7 пивоваренных заводов в России, перейдут к новым владельцам, — говорится в релизе.
В соответствии с заключенным соглашением покупатель обязуется «принять ответственность за трудоустройство» 1800 сотрудников семи заводов «Хайнекен» в России.
«Арнест Групп» должна будет также погасить задолженность перед головным предприятием российской компании «Хайнекен» (ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен») в размере 100 миллионов евро. Но даже с учетом этого голландская компания оценивает прямые потери от этой сделки в 300 миллионов евро.
Новый владелец не сможет использовать торговые марки Heineken. Речи о российских брендах корпорации в сообщении не ведется.
«Хайнекен» стал владельцем завода в Новосибирске в 2004 году, когда приобрела только что построенное акционерами компании ВИНАП предприятие «Собол бир». Эксперты тогда оценивали эту сделку в 50 миллионов долларов. В прошлом году компания объявила об уходе с российского рынка, после чего на ее российских предприятиях перестала выпускаться продукция под глобальными брендами корпорации. Что, впрочем, не мешает торговать пивом под Heineken в новосибирских магазинах по сей день — оно ввозится предпринимателями, как любой импортный продукт, не запрещенный законом.
Уход с рынка, впрочем, не особенно сказался на финансовых результатах ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен». По данным «Контур.Фокуса», выручка компании выросла на 13% и достигла 42 миллиардов рублей, а чистая прибыль составила 2,5 миллиарда рублей.
Покупатель — «Арнест групп» — не имеет отношения к производству продуктов питания, компания выпускает косметическую и хозяйственную продукцию в аэрозольной упаковке. Этому названию соответствуют два акционерных общества, имеющих один и тот же адрес: производственная компания АО «Арнест» и ОАО «Арнест», занимающееся оптовой торговлей. В прошлом году АО «Арнест» смогла получить выручку в размере 11,2 миллиарда рублей (падение 24%), чистая прибыль составила 259 миллионов рублей. Выручка ОАО «Арнест» составила 11,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 737,6 миллиона рублей. Владельцы компании не раскрываются, последние данные об учредителях ведут компаниями на Кипре.
С российского рынка также ушла американская корпорация «Пепси Ко», напитки для которой в Новосибирске разливало российское предприятие «Черноголовка». Что происходит на этом заводе сейчас, можно узнать из репортажа НГС.