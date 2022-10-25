«Там женщина веслом мешает мандарины»: как в Новосибирске делают аналоги кока-колы и фанты — фоторепортаж
Предприятие строили еще владельцы «Винапа», а теперь на нем выпускают газировку с тархуном из Армении
На заводе компании «Черноголовка», где еще недавно производилась «Пепси-кола», запустили еще одну линию розлива. Российская компания приобрела это предприятие в 2015 году и с тех пор несколько раз увеличивала его мощности. Обозреватель и фотокорреспондент НГС побывали на предприятии и вспомнили его историю.
Завод газировки на улице Петухова строила изначально еще местная компания «Винап». В
Довольно долго американцы выпускали на новосибирском заводе свои напитки, но в 2015 году (видимо, что-то случилось) решили передать свой бизнес местному партнеру. Им стала российская компания «Аквалайф», которая начала разливать напитки «Пепси» как внешний подрядчик. В холле на почетном месте — свидетельство о присвоении предприятию серебряной награды Калеба Брендхема за 2020 год (международная награда, вручаемая производственным предприятиям), подписанная исполнительным руководителям «ПепсиКо Европа».
В «Аквалайф» тоже решили не держать все яйца в одной корзине и довольно активно развивали собственные бренды — прежде всего «Черноголовку». Именно так с 2017 года называется и компания, управляющая предприятиями группы. Как показало дальнейшее развитие событий, решение было стратегически верным. После того как PepsiCo вместе с другими глобальными компаниями объявила об уходе с российского рынка, «Аквалайфу» даже не пришлось запускать какой-то новый бренд. Разве что в линейке «Черноголовки» появилась кола.
В компании признались, что хотели по старинке организовать торжественный запуск линии с одновременным нажатием кнопки высокими гостями, но потом передумали и просто привели всех в цех, где по конвейеру уже бежал поток бутылок. Само по себе производство по розливу напитков мало отличается от любого другого современного предприятия такого типа. Сначала на отдельном станке из пластиковых заготовок выдуваются бутылки, потом они наполняются напитком. На них клеится этикетка, бутылки собираются в упаковки, упаковки обматываются пленкой и грузятся на палеты.
ООО «УК Черноголовка» образовано 26 июля 2017 года с основным видом деятельности «административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации». Выручка компании в прошлом году составила
Как рассказала гендиректор управляющей компании «Черноголовка» Наталья Сахнина, на момент покупки новосибирского завода здесь была только одна линия розлива напитков, сейчас их уже четыре. Последняя по счету обошлась компании в
В уходе PepsiCo с рынка руководитель «Черноголовки» не видит особой проблемы, поскольку, по ее словам, предприятие и раньше-то было загружено производством напитков для американской корпорации лишь частично.
— К тому же они (транснациональные корпорации. — Прим. ред.) уходят, но не прощаются. Они перестали производить в России продукты под глобальным брендами, но продолжают выпускать газировку под другими названиями, — говорит Сахнина.
И действительно, Pepsi-cola и Mirinda отчасти заменили бутылки, на которых написано Evervess (раньше этот бренд использовался PepsiCo только для тоников), а место Coca-Cola сейчас всё активно занимает газировка под брендом «Добрый» (раньше эта марка использовалась только для соков). Тем не менее «Аквалайф» очевидным образом использовал ситуацию, чтобы расширить свое присутствие и в торговле, и в общепите.
У «Черноголовки» у самой несколько брендов напитков. Кроме одноименной газировки, это более дешевая Fantola (подозрительно напоминающая марку компании Coca-Cola) и энергетические напитки, и даже «Байкал 1977». Про который в компании говорят, что якобы они делают его «по той самой» рецептуре, которая была разработана в СССР в конце
Основной бренд компании — «Черноголовка» — исторически продвигался как премиальная газировка, которую делают на натуральных экстрактах. Чтобы продемонстрировать эту натуральность, гостей предприятия позвали в специальный зал, где готовятся эти самые сиропы.
— Там будет женщина с веслом мешать мандариновый настой. Можно нагнуться и посмотреть, но будьте осторожны, там крепость 64% алкоголя, предупреждает представитель компании, и тут же, как бы спохватившись, замечает, что от этой крепости в газировке не остается практически ничего.
Запуск новой линии задержался на несколько месяцев из-за разрушения привычных логистических цепочек и введения санкций. Так, компания не могла получить для новой линии процессоры, которые оказались в списке подсанкционных товаров. Сложности возникли даже с приездом специалистов, которые бы участвовали в монтаже оборудования.
Впрочем, проблемы предприятию создают и внутри страны. Сейчас, например, активно обсуждается проект введения акциза на сладкую газировку. Идея авторов этой инициативы в том, что люди потребляют с ней много избыточного сахара, который приводит к ожирению и другим болезням. Если предложение будет принято, то с каждого литра сладкой газировки производителям придется заплатить семь рублей. Кроме того, какие-то деньги придется потратить на закупку оборудования и программного обеспечения, которые позволят этот акциз учитывать. Эти расходы, разумеется, будут включены в стоимость напитка на полке. Строго говоря, в этом и состоит замысел авторов этой законодательной инициативы, которые надеются на то, что покупатель в этом случае предпочтет напитки без сахара.
Наталью Сахнину, разумеется, эта перспектива не радует. По ее мнению, рост цен приведет к сокращению продаж. При этом она указывает на то, что производители напитков потребляют лишь 1,5% всего продаваемого в России сахара. И если уж видеть в этих «быстрых углеводах» опасность для здоровья граждан, то акциз нужно бы наложить на весь сахар в принципе.
Расширение производства в Новосибирске не означает, что всю сделанную здесь газировку выпьют в Сибири. По словам руководителя «Черноголовки», компания активно пытается продвигаться на рынки сопредельных стран: Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. Так что разъехавшимся в последнее время по странам Средней Азии новосибирцам будет где купить родной «Байкал», в производстве которого используются экстракты из корней алтайской левзеи.
Основной конкурент PepsiCo — компания Coca-Cola — тоже, как известно, прекратила производство напитков под своими глобальными брендами. Новосибирский завод, где они разливались с конца