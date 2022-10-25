«Там женщина веслом мешает мандарины»: как в Новосибирске делают аналоги кока-колы и фанты — фоторепортаж

На заводе компании «Черноголовка», где еще недавно производилась «Пепси-кола», запустили еще одну линию розлива. Российская компания приобрела это предприятие в 2015 году и с тех пор несколько раз увеличивала его мощности. Обозреватель и фотокорреспондент НГС побывали на предприятии и вспомнили его историю.

Завод газировки на улице Петухова строила изначально еще местная компания «Винап». В 90-х это предприятие выпускало всё: от минералки и лимонада до шампанского и водки. И в 2000-х , решив расширить производство, «Винап» построил два новых завода — пивоварню и предприятие по розливу безалкогольных напитков «Собол-Аква». Попытка расширения бизнеса успеха не имела, конкуренты теснили неповоротливого гиганта со всех сторон. Но вот новые производства удалось удачно пристроить. Пивоварню купила компания Heineken, а завод газировки в 2008 году приобрела PepsiCo. Тогда сделку по покупке «Собол-Аква» оценивали в 15– 20 млн долларов.