В новосибирских магазинах появилась новая кола от завода компании Coca-Cola
Производят напиток тоже в Новосибирске, там же, где делали американскую газировку
В Новосибирске начали продавать новую колу под брендом «Добрый» — этот напиток выпускают на заводе. «Пепси-кола» тоже вытесняется с полок российской маркой.
Кола под брендом появилась, например, в супермаркете «Универсам» на Ленина, где она занимает точно те же полки, которые раньше были отведены под напитки «Кока-Кола». Пока здесь можно купить либо литровые пластиковые бутылки, либо алюминиевые банки объемом 0,33 литра. Обычной кока-колы здесь практически не осталось (только не очень востребованная версия с ванильным ароматом).
«Добрый» — бренд компании «Мултон», появившийся еще в конце 90-х годов. Компания была куплена корпорацией Coca-Cola в 2005 году, и до весны этого года под этой торговой маркой продавались только соки. Однако после того как Coca-Cola приняла решение окончательно уйти с российского рынка, «Добрый» решено было использовать для производства газировки тоже. Бутылки с аналогами Sprite и Fanta появились в магазинах еще в августе, и вот теперь очередь дошла до основного напитка — колы.
Судя по информации на бутылках, «Добрый кола» производится в Новосибирске на предприятии «Мултон Партнерс» на проспекте Автомобилистов, 8. Ранее по тому же адресу находился завод компании Coca-cola HBC — глобального партнера американской корпорации по розливу напитков под ее брендами. 2ГИС по запросу HBC также выдает этот адрес.
ООО «Мултон Партнес» зарегистрировано в Москве. По данным «Контур.Фокуса», его единственным владельцем является ООО «Кока-кола эйчбиси холдингс Би Би», конечным владельцем которого является Coca-Cola Helenic Bottling Company со штаб-квартирой в Швейцарии (город Цуг). Выручка «Мултон Партнес» в 2021 году составила 94 млрд рублей, чистая прибыль — 6,8 млрд рублей.
Замена произошла и на полках, которые ранее занимала газировка компании Pepsi Co. Ее производством занималась российская компания «Аква Лайф», которой принадлежит бренд «Черноголовка». Именно он и был использован для замены. В частности, на полках появилась кола от «Черноголовки», хотя ранее под этим брендом выпускались «традиционные» советские виды газировки («Тархун», «Байкал», «Лимонад» и т. д.).
Занять освободившуюся нишу, впрочем, пытаются и местные компании. Летом колу начал выпускать алтайский завод «Бочкари» и даже производитель минералки — «Карачинский источник».