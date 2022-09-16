В новосибирских магазинах появилась новая кола от завода компании Coca-Cola

«Добрый» — бренд компании «Мултон», появившийся еще в конце 90-х годов. Компания была куплена корпорацией Coca-Cola в 2005 году, и до весны этого года под этой торговой маркой продавались только соки. Однако после того как Coca-Cola приняла решение окончательно уйти с российского рынка, «Добрый» решено было использовать для производства газировки тоже. Бутылки с аналогами Sprite и Fanta появились в магазинах еще в августе, и вот теперь очередь дошла до основного напитка — колы.