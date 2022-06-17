Производитель Coca-Cola перестанет продавать свою газировку в России

Coca-Cola прекратит производить и продавать напитки и другие продукты компании в России. Об этом сообщает Reuters. По информации издания, компания и ее клиенты в России «находятся в процессе истощения складских запасов». Когда запасы на складах закончатся, компания «больше не будет производить и продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России».