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Кризис-2022

Производитель Coca-Cola перестанет продавать свою газировку в России

Компания ждет, когда на складах закончатся запасы

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Coca-Cola прекратит производить и продавать напитки и другие продукты компании в России. Об этом сообщает Reuters. По информации издания, компания и ее клиенты в России «находятся в процессе истощения складских запасов». Когда запасы на складах закончатся, компания «больше не будет производить и продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России».

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