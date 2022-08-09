«Карачка» вместо Coca-Cola: чем торговцы заменили исчезающие напитки американских брендов

В новосибирских магазинах продают остатки газировки глобальных брендов. Где-то не осталось уже ничего, где-то бутылку с привычным логотипом придется поискать. Однако полки не остались пустыми, их уже заполняет продукция российских производителей (которым помогают компании из ближнего зарубежья). С обновленным ассортиментом отделов прохладительных напитков знакомился обозреватель НГС Стас Соколов.
О том, что российские производители, выпускавшие напитки под брендами компаний Coca-Cola и PepciCo, прекратили производство и отгрузки новых партий, источники в сетевых магазинах говорили еще в июле. Ритейлеры и дистрибьюторы сделали солидные запасы, но уже тогда активно искали замену газировке под американскими брендами. Ситуация облегчалась тем, что сами мощности по производству этого продукта никуда не делись. И, в сущности, в их работе немногое поменялось — просто на свои бутылки они теперь клеят другие этикетки.
В супермаркете «Лента» на «Студенческой» не удалось найти ни одной бутылки собственно «Кока-Колы», хотя остатки «Фанты» еще виднелись на верхней полке. На самых удобных полках (тех, где бутылку можно взять, просто протянув руку), покупателя ждала Cool Cola компании «Очаково». «Пепси-Колу» еще можно было купить, однако львиная доля бутылок приходилась на версии без сахара и со вкусом манго. Обычно их покупают существенно меньше стандартной газировки, вот и осталось. Всё это, впрочем, стояло на верхней полке — кому нужно, всё равно дотянется. На средней полке выстроились бренды PepsiCo, которые выходят на замену: Evervess (раньше под этой маркой выпускались тоники, но теперь будет вся линейка газировки) и «Русский дар» (квасы и лимонады).
В «Марии-Ра» «Кока-Кола» осталась только в версии без сахара, а «Пепси» смотрится одним из многих брендов — на нее приходится сейчас всего пять «фейсов» (так на сленге ритейлеров называется количество единиц продукции, видных покупателю). Для сравнения, основная замена «Кока-Колы» здесь — продукция алтайской компании «Бочкари» — удостоилась семи «фейсов». Кола «Бочкарей», к слову, сделана максимально похожей на американский оригинал, так что невнимательный человек может даже не заметить подлога.
Кроме «Бочкарей» за деньги покупателей борется бренд Funkey Monkey, которую прочили чуть ли не в качестве замены «Кока-Коле», но уже видно, что она станет в лучшем случае лишь одной из присутствующих на полках торговых марок. В фирменном холодильнике «Кока-Колы» только одна полка досталась «Фанте», а остальные занимают напитки под другими брендами. В прежние времена это было бы серьезным нарушением правил мерчандайзинга, но сейчас эти нюансы никого не волнуют.
Меньше всего ушедших с российского рынка брендов оказалось в «Пятерочке» — «Кока-Кола» здесь обнаружена только в ванильном и «без сахара» варианте (всего несколько бутылок), а «Пепси» на общей полке нет вовсе. Ее можно еще купить только в ретроисполнении (бутылки как в СССР), но стойка с ними расположена отдельно и каждая бутылка (0,33 литра) обойдется в 100 рублей. Здесь на замену американским брендам вышли напитки под собственной торговой маркой сети Fresh, а также продукция из Красноярска под брендом Yassey. В фирменном холодильнике «Кока-Колы» здесь тоже полный бардак. Наиболее вызывающим (по прежним временам) выглядит присутствие нескольких бутылок «Пепси-колы» (того самого, «советского» дизайна).
В «Универсаме» на Ленина есть понемногу всего, но от былого доминирования на полках «Кока-Колы» и «Пепси» не осталось и следа. Зато здесь хорошо представлен местный производитель «Карачинский источник». У которого тоже есть довольно широкая линейка сладкой газировки, в том числе и кола, которую предприятие выпускает уже с июня этого года. Так что патриотам Новосибирска можно переходить не просто на отечественное, а прямо на местное.
Сеть KFC находится в процессе перехода на отечественные бренды. Покупателям здесь уже предлагают лимонады от «Черноголовки» (компания, которой принадлежит этот бренд, была основным производителем напитков под брендами «ПепсиКо» в России), хотя пока готовы продать и «Пепси». В «Бургер Кинге» газировку продолжают наливать в стаканы с логотипом «Пепси-колы», но на вопрос, что там внутри, сотрудники отвечают в духе «что привезли, то и наливаем».
На сколько еще хватит оригинальных «Кока-колы» и «Пепси», будет зависеть от верности поклонников. В любом случае после того, как товарные запасы закончатся (это должно произойти к началу осени), в сетевых магазинах «американской» газировки остаться не должно. Что, разумеется, не мешает предприимчивым людям ввозить ставшие внезапно дефицитными напитки малыми партиями из, например, Казахстана — для особенно преданных поклонников.
Еще в июне редакция НГС провела слепое тестирование колы разных производителей. Вы не поверите, но победила вовсе не «Кока-кола».