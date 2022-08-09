«Карачка» вместо Coca-Cola: чем торговцы заменили исчезающие напитки американских брендов

В супермаркете «Лента» на «Студенческой» не удалось найти ни одной бутылки собственно «Кока-Колы», хотя остатки «Фанты» еще виднелись на верхней полке. На самых удобных полках (тех, где бутылку можно взять, просто протянув руку), покупателя ждала Cool Cola компании «Очаково». «Пепси-Колу» еще можно было купить, однако львиная доля бутылок приходилась на версии без сахара и со вкусом манго. Обычно их покупают существенно меньше стандартной газировки, вот и осталось. Всё это, впрочем, стояло на верхней полке — кому нужно, всё равно дотянется. На средней полке выстроились бренды PepsiCo, которые выходят на замену: Evervess (раньше под этой маркой выпускались тоники, но теперь будет вся линейка газировки) и «Русский дар» (квасы и лимонады).