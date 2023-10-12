В Новосибирской области за 4,8 миллиарда продают три предприятия — часть активов может принадлежать ГК «Горкунов»

В трех районах Новосибирской области выставили на продажу сельхозпредприятия за 4,8 миллиарда рублей. Предположительно один из владельцев — ГК «Горкунов». Объявление появилось на сайте объявлений «Авито». Покупателям предлагают земельные участки, сельхозтехнику и недвижимость в Чaнoвском, Кpaснoзеpcком и Kаpaсукcком рaйoнaх.
В Чановском районе продаются земли площадью 45 тысяч га в собственности и долгосрочной аренде на 49 лет, склады для хранения зерна на 40 тысяч тонн и сушильно-сортировальные комплексы. Также продается сельхозтехника 2021–2023 года выпуска для работы на полях комплекса.
В Краснозерском районе продается 23,5 тысяч га сельхоз земель (находятся в собственности и долгосрочной аренде на 49 лет), склады 2022 года постройки для хранения 20 тысяч тонн зерна и сушильно-сортировальный комплекс. Техника для уборки полей 2021–2023 года выпуска включена в актив.
В Карасукском районе продается 23 тысяч га земель, техника для заготовки кормов для животных, инфраструктура для содержания поголовья мясного скота, материнская ферма на 3000 голов КРС, административно-бытовые здания, лаборатория, склады, конюшня, водонапорные башни, оборудованные пастбища площадью 7,5 тысяч га, гараж и площадка для хранения сельхозтехники.
Все три актива предлагают купить целиком за 4,832 миллиарда рублей или по отдельности. Чановский — за 2,597 миллиарда, Карасукский — за 1,150 миллиарда, Краснозерский — за 1,084 миллиарда рублей. Каждый из комплексов имеет кредитные обременения, владелец объявления предложил два способа взаиморасчетов на выбор.
Судя по опубликованных в объявлении фото, как минимум одним из этих активов владеет ГК «Горкунов». Два года назад в Тебисском сельсовете Чановского района холдинг запустил крупный инвестиционный проект, связанный с производством и обработкой зерна, писали «Чановские вести». Получить оперативный комментарий ГК «Горкунов» на момент публикации не удалось, НГС обратился с письменным запросом, материал будет дополнен.
Что известно «Горкунове»?
Группа компаний «Горкунов» — производитель целого ряда товаров: от чёрной икры до цветов. С 2006 года в РФ запущено 7 тепличных комбинатов. На сайте ГК говорится об общей площади теплиц в 100 гектар. По информации из сервиса Контур.Фокус, в 2007 году ООО «ГК Горкунов» сменило форму организации в акционерное общество, генеральный директор — Борис Горкунов. По результатам 2022 года акционерное общество отчиталось о чистой прибыли в 236,3 миллиона рублей.
В Новосибирской области ей принадлежат огромные тепличные комплексы «Толмачёвский», «Новосибирский» и «Обской». Каждый из них зарегистрирован как отдельная кампания с самостоятельными показателями. Совокупная выручка соответствующих компаний в прошлом году составила 5,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,1 млрд рублей.
В октябре в Новосибирске выставили на продажу здание центра здоровья, спорта и досуга «Акватонус».