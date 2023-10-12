В Новосибирской области за 4,8 миллиарда продают три предприятия — часть активов может принадлежать ГК «Горкунов»

В Чановском районе продаются земли площадью 45 тысяч га в собственности и долгосрочной аренде на 49 лет, склады для хранения зерна на 40 тысяч тонн и сушильно-сортировальные комплексы. Также продается сельхозтехника 2021–2023 года выпуска для работы на полях комплекса.

