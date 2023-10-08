В Новосибирске продают здание центра здоровья и спорта — сколько за него хотят

В Новосибирске выставили на продажу здание центра здоровья, спорта и досуга «Акватонус». Как сообщается в объявлении на сайте N1.ru, продавец готов отдать недвижимость за более чем 200 миллионов рублей.
Здание центра находится в микрорайоне Троллейный Ленинского района Новосибирска. Общая площадь объекта достигает более 3 тысяч квадратных метров, его построили в 2016 году. В здании обустроили 7 этажей, в том числе подвал, земельный участок находится в собственности.
На первом этаже центра разместили 25 метровый спортивный бассейн с пятью дорожками, который оснастили сауной. На втором этаже здания находятся два бассейна для обучения детей плаванию, там также имеется массажный кабинет. Третий этаж оборудован спортивными залами, на четвертом этаже размещены раздевалки с финскими саунами. Пятый этаж занимает тренажерный зал, шестой — офисные помещения.
— Для удобства посетителей здание оборудовано лифтом грузоподъемностью 1000 кг, — указано в объявлении.
Стоимость недвижимости составляет 230 миллионов рублей. Цена за один квадратный метр достигает 73,9 тысячи рублей.
На сайте центра здоровья, спорта и досуга имеется договор- публичная оферта, в котором указаны данные индивидуального предпринимателя Елены Жук. По данным «Контур.Фокуса», основная деятельность предпринимателя — деятельность спортивных объектов.
В Новосибирске также выставили на продажу ледовую арену СКА на улице Воинской. Стоимость объекта недвижимости составляет 530 миллионов рублей.