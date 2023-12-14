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Путин извинился за цены на яйца

Президент назвал это сбоем в работе правительства

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Владимир Путин объяснил, почему куриные яйца подорожали

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Владимир Путин сегодня отвечает на вопросы журналистов и жителей страны. Вопросов много, часть из них посвящена самом насущному — ценам. Жительница Краснодара Ирина Акопова попросила президента «пожалеть пенсионеров» — она рассказала про цены на куриное яйцо. Этот продукт с начала года подорожал почти в половину, по данным Росстата. В отдельных регионах десяток яиц стоит уже несколько сотен рублей.

— Мы же не получаем миллионами пенсии, ну наведите порядок, не к кому обратиться, — заявила женщина.

Владимир Путин в ответ рассказал о разговоре с главой Минсельхоза.

— Я спрашивал: «Что у вас яйцами?», на что он ответил: «Все в порядке». А у граждан наших проблемы, — говорит Путин.

Отвечая на вопрос Ирины Акоповой, рассказал, что раньше тоже питался лучше — мог съесть на завтрак десяток яиц.

— Но что произошло: спрос увеличился, а объема производства нет. Первое. Второе: вовремя не открыли импорт в должном объеме, — объяснил Путин. - Сейчас из Турции предлагают поставки дополнительные, из других стран, из Белоруссии предлагают. Ситуация без всякого сомнения будет улучшаться. Я очень на это надеюсь. Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Сбой в работе правительства.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Ruptly

Цена на куриные яйца растет на протяжении всего 2023 года, но рост особенно ускорился осенью. По данным Росстата, опубликованным накануне, только за прошлую неделю яйца прибавили в цене 4,55%, а с начала года подорожали на 46,18%. Подробнее о ценах на этот продукт мы рассказывали ранее.

Президент продолжает отвечать на вопросы журналистов и россиян, обратившихся на прямую линию. Мы следим за заявлениями Путина и публикуем самое важное в онлайн-трансляции.

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