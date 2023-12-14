Путин извинился за цены на яйца

Цена на куриные яйца растет на протяжении всего 2023 года, но рост особенно ускорился осенью. По данным Росстата, опубликованным накануне, только за прошлую неделю яйца прибавили в цене 4,55%, а с начала года подорожали на 46,18%. Подробнее о ценах на этот продукт мы рассказывали ранее.