На BMW X6 без номеров: ГИБДД наказывали новосибирцев на дорогах - видео с эвакуацией авто

4 машины отправили на штрафстоянку











В Новосибирске сотрудники ГИБДД и прокуратуры провели рейд на дорогах. Они ловили машины без номеров и с тонировкой. Ранее мы писали о том, что в Новосибирске стало много машин без госномеров, водители которых не соблюдают ПДД и не платят штрафы.В результате они нашли 38 нарушений закона о безопасности дорожного движения. На всех виновных возбудили административные дела. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.



— В каждом случае выявляли эксплуатацию автомобиля, светопропускание стекол которого не соответствовало нормативам. Требовали незамедлительно устранять нарушения. На месте их устранили 10 водителей, — сообщили в ведомстве.



Во время рейда сотрудники ГИБДД нашли 38 нарушений Источник: предоставлено прокуратурой Новосибирской области

Во время рейда сотрудники ГИБДД и прокуратуры региона остановили тонированный автомобиль BMW X6 без регистрационных знаков. Водителя доставили в районный отдел полиции, где составили на него протокол за 5 нарушений — за управление ТС без государственных регистрационных знаков (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ), за тонировку (ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ), за невыполнение требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ), за отсутствие страховки (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ) и неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).



Теперь водителя могут лишить права управлять ТС, также его могут арестовать на срок до 15 суток. Кроме того, он обязан будет уплатить штрафы. Машину-инкогито инспекторы задержали и поместили на штрафстоянку. Всего во время рейда эвакуировали 4 машины.

Ранее НГС писал о том, как местный водитель потерял пассажирок во время пути, сбил парня и получил пинки.

