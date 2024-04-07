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Происшествия эксклюзив «Решил покатать жену по двору»: как водитель потерял пассажирок, сбил парня и получил пинки — подробности скандала

«Решил покатать жену по двору»: как водитель потерял пассажирок, сбил парня и получил пинки — подробности скандала

Соседи утверждают, что мужчина был пьян. От освидетельствования он отказался

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Обе женщины из-за падения сильно ушиблись. Одна не смогла сразу встать

Новосибирца, из минивэна которого выпали две пассажирки, могут лишить прав на два года. Соседи и источник НГС рассказали подробности происшествия на Чистой слободе.

Инцидент произошел вчера, 6 апреля, когда компания в нетрезвом виде решила погулять во дворе. Соседи отмечают, что мужчина, который сел за руль, был нетрезв, когда завел свой минивэн.

— Он решил пьяный покатать свою семью по двору. Он же их и потерял, пока ехал. Это его жена, а вторая женщина кто-то из родственниц. Там подбежал сосед в таком же состоянии им помогать. Он его и скосил, — объяснил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.

Мужчина решил полихачить и забыл, что у него даже не закрыты пассажирские двери. Он надавил педаль газа, и буквально через несколько метров из салона на скорости вылетели женщины. Часть соседей утверждает, что покатать он решил все-таки жену и дочку, часть настаивает на то, что в салоне были жена и теща.

— Одна из женщин сразу в себя пришла, вторая начала ворочаться. И кто-то из них начала кричать: «Мамочка, мамочка» на весь двор, — вспоминает соседка.

К женщинам подбежал сосед, а водитель, обнаружив пропажу пассажирок, развернулся и поехал назад. Он сбил соседа и чуть не переехал женщин.

Водителя повалил другой мужчина и его начали пинать ногами. Соседи вызвали полицию и скорую. Они пожаловались, что это не первый скандал, которые затевают участники происшествия.

Очевидцы утверждают, что это могла быть та же семья или их родственники, которые устроили стрельбу в 2022 году. Это активно обсуждают жители в домовом чате — скриншот имеется в распоряжении редакции.

— Насколько достоверна информация, сказать не могу, кто-то пишет, что это те же, кто перестрелку устроили 1,5 года назад. Кто-то пишет, что это родственники их, — объяснила корреспонденту НГС одна из местных жительниц. — До этого тихо во дворе было. Что у них в квартире происходит, не знаю, но на улице они себя проявили через 1,5 года после предыдущих событий.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что минивэн у горе-водителя отняли и увезли на спецстоянку. Из-за ДТП возбудили дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». По нему мужчине грозит лишение водительских прав до 2 лет или штраф.

Водитель отказался проходить освидетельствование на алкоголь, поэтому заработал и вторую административку — по статье 12.26 КоАП РФ «Отказ от освидетельствования на состояние опьянения». Она также предполагает лишение водительских прав. Ранее мужчину по ней не привлекали.

Вы знаете участников инцидента? Были свидетелем произошедшего? Свяжитесь с редакцией (можно анонимно)
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В 2020 году на трассе в Новосибирской области мужчина выпал с заднего сиденья машины. Он скончался в больнице.

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