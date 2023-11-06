Круто вы попали! Что стало с участниками «Фабрики звезд» и как они выглядят сейчас

На днях директор ТНТ Тина Канделаки объявила о перезапуске легендарного музыкального шоу «Фабрика звезд». Пока в регионах России проходят кастинги, мы с вами немного поностальгируем. Первая «Фабрика» появилась на экранах больше 20 лет назад — за это время проект пережил семь полноценных сезонов, два спецвыпуска с выпускниками «Фабрики» и первый перезапуск на «Муз ТВ». Сами же участники шоу были без преувеличения кумирами миллионов. Но чем они занимаются сейчас? Настолько ли они популярны? Сейчас и узнаем.
Николай Бурлак
Николай Бурлак был негласным секс-символом первого сезона проекта — подтянутого красавчика очень любили телезрительницы. Правда, пел он не очень хорошо, зато танцевал профессионально. Перед уходом из проекта Николай исполнил запоминающуюся «Балладу о прыщике».
При этом после «Фабрики» Бурлак внезапно открыл в себе певческий талант. Он выпустил три сольных альбома, пел вместе с Анне Вески и группой «Балаган Лимитед». В 2005 году стал соведущим скандального шоу «Секс с Анфисой Чеховой» на ТНТ. Николай также снимался в кино, а после того как окончил ВГИК в 2014 году, стал вдобавок режиссером и сценаристом. Его самые известные работы — сериалы «Улица» и «Патриот».
Анна Куликова
Анна Куликова была главной рокершей первого сезона. Многим запомнилась ее авторская песня «Бедная девочка», которая стала визитной карточкой артистки. Анну выгнали в начале шоу. Она откатала «фабричный» тур, а после его окончания отправилась на гастроли с группой «Корни». У парней тогда не хватало материала на полноценные сольные концерты, а предложений выступить было много.
В 2005 году Анна Куликова стала участницей группы «КуБа», где солировала участница «Фабрики звезд — 5» Саша Балакирева. Дуэт назвали по первым буквам фамилий девушек. После распада «КуБы» Куликова вернулась в андеграунд. Она продолжает писать песни, выступает на тематических мероприятиях, а также преподает английский и испанский. В марте этого года Анна презентовала новую песню «Гитара». Анна замужем, у нее есть дочь.
Александра Балакирева
Рыжеволосая москвичка, которую прозвали второй Юлией Савичевой, сумела дойти до финала пятого сезона «Фабрики» благодаря явному таланту, «звонкому голосу и оригинальной подаче». На финальном концерте в «Олимпийском» Саша вместе с бывшей «фабриканткой» Аней Куликовой буквально разорвали зал хитом «Я сделаю всё». Вместе девушки образовали группу «КуБа», которая просуществовала несколько лет.
После распада группы Балакирева пробовала развивать сольное творчество — она ушла в подполье, несколько лет не появляясь на больших сценах и не записывая новые песни. В 2015 году Саша приняла участие в шоу «Главная сцена», где остановилась в шаге от полуфинала. В 2018 году Балакирева поучаствовала в записи альбома «Пчелиные слезы», большинство треков которого написала сама. А в этом году артистка пополнила дискографию синглом «Тикают». Кроме того, Александра развивается как оперная певица — она примерила на себя роли Иоланты в одноименной опере Петра Чайковского, Татьяны в «Евгении Онегине» и Виолетты в «Травиате».
При этом артистка, прославившаяся в мире аниме как исполнительница саундтреков к культовому «One Piece. Большой куш» и «Красавице и дракону», преподает вокал и знакомит слушателей с «Песнями о жизни и смерти», объединив циклы Death Speaks Дэвида Лэнга и «Четыре последние песни» Рихарда Штрауса со «Снами Миядзаки» в сопровождении оркестров (Antonio-Orchestra, или ClassicaPlus).
Яркая во всех смыслах исполнительница готова часами говорить с журналистами о своей творческой биографии, но при этом старательно обходит тему личной жизни. При этом Александра не скрывает, что первая любовь оказалась для нее одним из самых запоминающихся событий.
Александр Киреев
Александр Киреев — серебряный призер «Фабрики звезд — 3», автор-исполнитель собственных песен. Самое известное его «фабричное» произведение, не считая песни «Саша + Маша», — «Мир, который подарил тебя». После «Фабрики» вместе с товарищами по сезону Дмитрием Голубевым и Романом Барсуковым пел в группе «КГБ». Парни пытались пробиться на «Евровидение-2005», но национальный отбор выиграла «фабрикантка» из пятого сезона Наталья Подольская.
Когда Киреев понял, что пение не приносит ему достаточный доход, он пошел учиться на маркетолога. Сейчас у них с женой есть собственный интернет-магазин по продаже косметики. У пары подрастают сын и дочь. Александр Киреев продолжает заниматься музыкой, писать и выпускать новые песни. В 2022 году у него вышли альбом «Биение сердца» и несколько синглов.
Юлия Михальчик
Юлия Михальчик — бронзовый призер «Фабрики звезд — 3». С первых дней она стала любимицей Александра Шульгина, спев множество сольных песен бывшего мужа Валерии. Самые известные из них — «Птица» и «Питер».
На финальном концерте Шульгин сделал Михальчик предложение, она согласились. Пара отправилась в отпуск на море, однако после возвращения девушка разорвала эти отношения. Несмотря на расставание, Михальчик сохранила с Шульгиным дружбу.
Юлия и сегодня продолжает выступать, за ее плечами три сольных альбома. Пару лет назад в широкой ротации была ее песня «Снова и снова». В 2011 году Юлия Михальчик вышла замуж за бизнесмена Владимира Гоева, но в 2016 году пара рассталась. В браке Юлия родила сына Сашу.
Михаил Гребенщиков
Все, кто внимательно следил за первой «Фабрикой», помнят этого эксцентричного, смелого и веселого музыканта, который еще и третье место занял. Он запомнился и своими хитами — чего стоят одни только «Булки» и «Танцы-обниманцы»!
Сразу же после проекта Гребенщиков ушел работать ведущим на радиостанцию DFM. Кроме того, он вел программу «12 злобных зрителей» на MTV, участвовал в проекте «Последний герой», работал диджеем, а позже открыл собственный продюсерский центр для помощи молодым артистам. В продюсерском опыте Михаила также работа в Школе профессионального творческого развития Аллы Пугачевой.
Сейчас Гребенщиков продолжает работать диджеем и саунд-продюсером, а также давать сольные концерты и активно заниматься музыкой. В последнее время осваивает шансон, его главный хит в этом жанре — песня «Лилии». В августе прошлого года вышел клип на его совместную работу с Ириной Салтыковой под названием «Хочу куда-нибудь свалить». Личную жизнь Михаил не афиширует.
Мария Вебер
Маша Вебер была одной из любимиц телезрителей, и ее уход с проекта многих расстроил. Маша запомнилась песнями «Московская тоска» и «Знаки», а также взаимоотношениями с Никитой Малининым. Многие до сих пор думают, что песня Малинина «Котенок» посвящена именно Маше. Но романа между молодыми людьми не было — за этим тщательно следили организаторы проекта, ведь Маше тогда было всего 16 лет.
Вебер пела в группе «Тутси» до ее распада в 2012 году. Мария не отказалась войти в эту реку во второй раз, и в 2019 году «Тутси» в оригинальном составе перевыпустили свой хит «Самый лучший мужчина». Также Маша занимается сольным творчеством и снимается в сериалах и фильмах. В 2023 году совместно с певцом Мишей Марвиным Вебер выпустила песню «Целоваться», а группа «Тутси» порадовала поклонников лирическим треком «Под кожу» и песней «Несвятая».
Первым супругом Маши Вебер был представитель золотой молодежи — сын олигарха,
Анастасия Кочеткова
Анастасия Кочеткова была героиней четвертого сезона «Фабрики звезд». На проекте она больше запомнилась не как сольная певица, а как участница группы «Банда», в состав которой входили Тимати, Ратмир Шишков и Доминик Джокер. Одержать победу на проекте Насте (и «Банде»), к сожалению, не удалось. Но это не помешало ей продолжить музыкальное творчество.
После окончания шоу Кочеткова, помимо участия в «Банде», присоединилась к группе VIP77. Записав вместе с ребятами диск The Family, Кочеткова покинула коллектив. «Банда», выпустив дебютный альбом, распалась после гибели Ратмира Шишкова, поэтому Настя занялась сольным творчеством.
Треки Кочетковой особой популярностью не пользовались, и вскоре она решила уехать в Америку, чтобы стать режиссером. Там же она встретила новую любовь в лице Мигеля Энджела Лары. Пара поженилась и сейчас воспитывает общего малыша. Дочь от первого брака с режиссером Резо Гигинеишвили живет вместе с Кочетковой и время от времени видится с папой.
Доминик Джокер
Коллега Кочетковой по сезону и группе «Банда» Доминик Джокер после проекта вновь занялся сольной карьерой. Талантливого композитора стали приглашать к сотрудничеству многие российские звёзды: «Сливки», «Отпетые мошенники», Влад Топалов, Лолита и другие. В 2009 году вышел первый альбом Доминика «Реальные люди».
В 2012 году популярность Доминика Джокера вознеслась до новых высот: пронзительная и яркая соул-баллада «Если ты со мной» покорила российскую сцену. Композицию ставили на рингтоны, заказывали на радио в прямом эфире — музыкальный мир в буквальном смысле лихорадило новой мелодией. За эту песню Джокер получил «Золотой граммофон» и победил в номинации «Радиовзлет-2012» от Top Hit Music Awards.
Певец на этом не остановился, экспериментируя с формой и содержанием песен. В интервью Доминику часто приходилось отвечать на вопрос, не собирается ли он уходить от любовной тематики в своих треках. Певец признавался, что задумывался о смене вектора, но при этом считал это глубинное чувство главным движущим фактором. А пока артист радует аудиторию лирическими новинками. Летом 2022 года он выпустил песню «Если нет тебя» и танцевальный трек «Лето на паузе». А осенью этого же года Джокер принял участие в новом проекте «Аватар-шоу».
Что касается личной жизни, то Доминик долгое время был примерным семьянином и любящим отцом в браке с первой женой Альбиной. У них есть двое сыновей, о которых исполнитель всегда отзывается тепло. В
Впоследствии выяснилось, что знакомство Доминика с новой избранницей произошло уже после разрыва отношений с Альбиной. Первоначально артисты ограничивались только деловым общением, но на случайном свидании между ними промелькнула искра. В феврале 2019 года Екатерина и Доминик поженились. Осенью
Корнелия Манго
Корнелия Манго — звезда «Фабрики звезд — 7». Она была едва ли не первой российской артисткой, продвигавшей на сцене эстетику девушек plus size. Корнелия выступала в латексных топах, переливающихся юбках и легинсах, исполняя треки в популярном в 2000-х годах стиле R'n'B, нарочито сексуальном, гламурном и ритмичном.
После проекта Манго обыграла прицепившееся к ней сравнение с Бейонсе, воссоздав на проекте «России 1» клип американской певицы на песню Single Ladies. Свои клипы у Манго тоже были, правда, выпускала она их недолго. Сегодня певица ведет свой блог, выступает амбассадором бренда глюкометров и пишет картины.
Елена Кукарская
После «Фабрики» Лена Кукарская попала в продюсерский центр Максима Фадеева. Больших творческих успехов у нее не было, поэтому постепенно певица ушла в тень. Ее новые композиции не были такими же популярными, как «фабричные» песни, и через четыре года сотрудничества певица мирно рассталась с продюсером. Тогда же Кукарская решила заняться кинокарьерой и вместе с другими фабрикантами снялась в музыкальном сериале «Любовь — не шоу-бизнес». Правда, на сегодняшний день это единственная ее киноработа.
Снова переметнувшись в музыку, в 2013 году певица выпустила альбом «Королева». И хотя пластинка стала популярной среди поклонников Кукарской, артистка ограничилась лишь еще одним лонгплеем, переиздав альбом «По маленькой». Что же до личной жизни, то в 2014 году Кукарская стала матерью, родив ребенка от своего супруга Алексея Крутых. Пара в браке уже 10 лет.
Марк Тишман
После «Фабрики» Марк Тишман продолжает радовать поклонников выступлениями на сцене, а также пишет песни для звездных коллег. В 2021 году певец принял участие сразу в двух популярных шоу: «Маска» и «Две звезды». Из маски Белого Орла Марк перебрался в судейское кресло аналогичного проекта «Аватар-шоу», где участники не прячутся в массивных костюмах, а дистанционно управляют цифровым персонажем.
Личная жизнь Марка Тишмана так и остается туманной. Многие уже на протяжении нескольких лет приписывают ему роман с Юлией Паршутой, но официальных подтверждений этому не было. Музыканты открещиваются и каждый раз говорят, что они просто друзья. Но фанаты не успокаиваются после таких заявлений, тем более что Тишман с Паршутой сами подливают масла в огонь. Они часто выпускают совместные композиции — например, в прошлом году артисты представили песню «Маяковский», а бонусом к ней шел очень романтичный клип.