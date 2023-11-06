Круто вы попали! Что стало с участниками «Фабрики звезд» и как они выглядят сейчас

Личная жизнь Марка Тишмана так и остается туманной. Многие уже на протяжении нескольких лет приписывают ему роман с Юлией Паршутой, но официальных подтверждений этому не было. Музыканты открещиваются и каждый раз говорят, что они просто друзья. Но фанаты не успокаиваются после таких заявлений, тем более что Тишман с Паршутой сами подливают масла в огонь. Они часто выпускают совместные композиции — например, в прошлом году артисты представили песню «Маяковский», а бонусом к ней шел очень романтичный клип.