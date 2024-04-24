«Сказать вам правду? Я не фанатка Басты»: как известный рэпер собрал стадион сибиряков — на его выступлениях может стать плохо

Толпа новосибирцев собралась в ледовой арене, чтобы встретить кумира молодости. Стоимость билетов начиналась от 3000 рублей до 8000 рублей (ВИП-ложи) Источник: Александр Ощепков











Кумир миллионов, чьи тексты и песни откликаются в сердцах людей. Имя рэпера Басты у каждого ассоциируется с чем-то своим: с годами юности и треками из альбома «Баста 1», эпохой Ноггано или Нинтендо, кому-то ближе сегодняшний Василий Вакуленко, который просит включать фонарики на «Сансаре» и хлопать в ладоши под трек Hands up. Рэпер посетил Новосибирск 23 апреля и дал большой концерт на площадке «Сибирь-Арены» — посмотреть на исполнителя пришло около десятка тысяч фанатов. Корреспонденты НГС тоже побывали на шоу — рассказываем, что там было.



Василий Вакуленко посещал Новосибирск в прошлом году летом — он был хедлайнером на фестивале VK Fest: тогда на территории спортивного парка «Сибирь-Арены» выстроилась огромная толпа, непременно желающая послушать «Сансару», «Мою игру», «Медлячок» и прочие известные хиты исполнителя.

Василий Вакуленко для выступления в Новосибирске предпочел образ total black Источник: Александр Ощепков











В этом году Баста выступил на той же площадке, но уже внутри комплекса. Рэпер собрал практически полный стадион, вместимость которого составляет 10 тысяч человек (пустых мест было очень мало). Аудитория у рэпера разная: Вакуленко выпустил первый альбом «Баста 1» в 2006 году и с того момента ни разу не покидал эстраду.



Музыкант попросил включить свет, чтобы увидеть количество зрителей, и был приятно удивлен Источник: Александр Ощепков











Василий Вакуленко рос вместе со своей публикой — с возрастом его тексты и звучание песен менялись ровно так же, как менялся он сам. Из простого ростовского пацана он превратился в уважаемого музыканта, продюсера, сценариста, режиссера, отца и даже автора детских сказок. В 2019 году он стал владельцем ростовского футбольного клуба — СКА, оттого число фанатов заметно прибавилось.

Счастливые сибиряки на концерте рэпера — многие впервые пришли посмотреть на кумира вживую Источник: Александр Ощепков











На территории комплекса можно было приобрести продукцию с мерчем музыкального лейбла Gazgolder, совладельцем которого является Вакуленко. Футболки за 2500 рублей, худи — 5900 рублей, кепки, шапки и шарфы — всё в пределах 2000–2500 рублей. Неожиданная находка — CD-диски с ранними альбомами Басты (200 рублей) для самых верных и преданных фанатов.



Продукция с мерчем бренда отличалась разнообразием Источник: Алена Золотухина











Баста появился на сцене в восьмом часу вечера под оглушительный рев толпы и начал с трека «Когда я смотрю на небо».



— Добрый вечер, друзья! Привет, Новосибирск! Спасибо всем, кто сегодня здесь, на концерте, спасибо вам за теплый радушный, по-настоящему домашний прием, — поприветствовал музыкант собравшихся.

Василий любит общаться со зрителями и бывает, что заостряет внимание на конкретных личностях, которые привлекают его внимание. В этот раз с некоторой долей шутки (а может, и нет) рэпер обратился к девушке, которая стояла в первом ряду и увлеченно занималась чем-то в своем телефоне.

— Девушка, послушайте, пожалуйста, очень важная информация. Вы с какого момента в телефоне, всё хорошо у вас? — поинтересовался Баста.

Звук на ледовой арене хороший, а вот со светом — беда. Впрочем, полумрак только располагал публику к раскрепощению Источник: Александр Ощепков











Начало концерта получилось несколько лиричным. По личным ощущениям корреспондентов — затянуто, хотя не отрицаем, что двухчасовую программу следует начинать постепенно: танцы потом, дайте время на раскачку. Треки «Мама», «Нечего терять», «Ты была права» или «Не болей», которые следовали один за другим, весьма мелодичны.



Совпадение или часть программы: каждый третий, а то и второй концерт рэпера кто-нибудь лишается сознания: то ли от переизбытка чувств, то ли от духоты, а может, от всего вместе. Так или иначе музыка стихает, возникает пауза и Василий предлагает воду и учтиво интересуется: всё ли в порядке, может ли он продолжать. Корреспонденты уже наблюдали подобное в прошлый визит Басты на VK Feste — кому-то из слушателей стало нехорошо настолько, что концерт пришлось остановить на несколько минут. Внезапный перерыв случился и в этот раз, во время исполнения старого трека «Ты та».



Исполнитель признался, что любит Новосибирск Источник: Александр Ощепков











Еще одна фишка концертов Басты — предложение руки и сердца. Рэпер вызывает на сцену жениха с невестой и шутливо венчает их. В момент трогательного события рэпер задал несколько вопросов жительнице Новосибирска.



— Как он, хороший человек? Проверен? Послушный? — спросил Баста у сибирячки. —Тогда кольцо бери.

Девушка сказала «да», но обнималась больше с Василием, а не с будущим мужем.



Каждый раз одно и то же, снова замуж Источник: Александр Ощепков











Музыкант радовал композициями из разных годов творчества. Во время лиричных песен сибиряки обнимались, целовались, а на зажигательных ритмах вовсю плясали. Фан-зона больше располагает к танцам, нежели секторы с сидячими местами, хотя и там творился движ.

Во время концерта работала камера поцелуев — поочередно на большой экран выводились пары: романтичные, страстные, а то и неловкие поцелуи от застигнутых врасплох зрителей. Необязательная, но вполне милая деталь понравилась аудитории — публика будто стала ближе друг к другу.

— У вас так уютно, — заметил Баста.

Факт из биографии рэпера: текст песни «Моя игра» он написал в 18 лет Источник: Александр Ощепков











Рэпер много разговаривал с гостями, задавал вопросы, делился своими наблюдениями. К примеру, он рассказал, что ему нравятся разные музыкальные жанры и каждую свою песню он старается придумать иначе, чем предыдущую, чтобы она имела новое звучание.



Звучание действительно разное: женская аудитория плавно раскачивалась или нежно прижималась к своим половинкам в момент исполнения лирики, а мужская присвистывала и хлопала в ладоши под заводные пацанские мотивы Ноггано или Нинтендо.

Хлопать в ладоши под трек Hands up — обязательное условие Источник: Александр Ощепков











Концерт рэпера длился почти два часа. Любимые песни спеты, ноги стоптаны, а голоса — сорваны. Судя по возгласам, публика осталась довольна зрелищем, а завершающая песня «На заре» вывела на эмоции буквально всех. Что ж, Василий знает толк в хорошем шоу.

«Свой среди своих» — что думают сибиряки о Басте

В ожидании концерта поклонники исполнителя прогуливались по территории ледовой арены. Катя и Настя приехали заранее, чтобы не стоять в пробке, которая образовалась на подъезде к спортивному комплексу. Сибирячки хотят увидеть хваленое шоу рэпера своими глазами.

— Сказать вам правду? Я не фанатка Басты. Я просто иду за эмоциями, это мой первый концерт в жизни, — признается Катя. Девушка имеет в виду актуальное творчество исполнителя. Ранний Баста ей близок, в юности, как и многие, она слушала «Мою игру» и песни Вакуленко в проекте Ноггано.

Девушки купили билеты в фан-зону и настроены танцевать и веселиться Источник: Александр Ощепков











— А мне больше импонирует Баста сегодняшний. «Урбан», «Сансара», «Мама» — буду подпевать. Баста настолько давно в музыке, хочу посмотреть вживую, послушать, — говорит Настя.

По мнению слушателей, публика любит Басту за то, что, несмотря на столь долгое пребывание на сцене, он не зазвездился. Василий Вакуленко будто всё тот же парень из Ростова-на-Дону, что и был много лет назад.

— Он свой среди своих, парень с района, — сказали Ирина и Женя. Девушки пришли за энергией, им хочется зарядиться хорошим настроением.

Сибирячки приехали заранее и с комфортом, без спешки ожидали начала концерта Источник: Александр Ощепков











— Я в первый раз на концерте, не только Басты, а вообще. Мне интересно. Я наслышана о его шоу, — сообщает Ирина. Ей больше нравится старое творчество исполнителя, на вопрос о любимой песне, она ответила моментально — «Моя игра». Ее подруга Женя назвала несколько последних песен Басты, включая дуэт с Полиной Гагариной — ее больше интересует продюсерская деятельность музыканта.

Как и многие, Антон и Юлия пришли за зрелищным шоу рэпера Источник: Александр Ощепков











— Моя девушка Юля купила билеты, предложила сходить. Я знаю несколько песен, самых известных, если бы вообще не знал, то не пошел бы. Баста — свой, из народа. Хочется посмотреть на шоу, послушать музыку — она классная, — говорит Антон.



— Я слушала его все школьные годы — «Осень», «Ты та». Я пришла за старыми треками, новых почти не знаю, только «На заре», — поделилась Юля.



Каждый из проектов Василия Вакуленко находит своего слушателя, будь то лирично-нежные треки Басты, заводные и с юмором напевы Ноггано или движняковые настроения N1NT3ND (Нинтендо).

— Василий — очень разносторонняя личность, его еще никто не переплюнул на нашей эстраде. У него есть музыка под любое настроение, этим он мне и нравится, — поделился мнением поклонник рэпера.



— Он давно известен, давно популярен — этим и привлекает. Мне было 15, когда я его слушала, сейчас мне на 15 лет побольше, и я по-прежнему его слушаю. Растет вместе со своей аудиторией, в его текстах жизненные вещи, оттого и откликается. Хочу послушать вживую «Мою игру» и «Медлячок» — несмотря на то, что школьные годы давно позади, песня нравится, — говорит Елизавета.

Девушки любят ходить на концерты Источник: Александр Ощепков











— Я видела его выступления только по видео — так красиво, по-семейному, захотела посмотреть вживую, снова испытать те чувства, из молодости, окунуться в воспоминания, — поделилась Татьяна.



Другие звездные концерты

«Эпоха, когда родители зажигали»: как новосибирцы тусили на «Супердискотеке 90-х» — кислотный репортаж с отвязных времен.

«Он хотя бы 10 песен спел?»: Шура дал пятый концерт в Новосибирске за 30 лет — что не понравилось публике.