«Эпоха, когда родители зажигали»: как новосибирцы тусили на «Супердискотеке 90-х» — кислотный репортаж с отвязных времен

На новой ледовой «Сибирь-арене» в субботу, 20 апреля, состоялось грандиозное событие для всех, кто как-то связан с эпохой суровых, лихих и взбалмошных 90-х годов. На площадке прошла «Супердискотека 90-х». Корреспонденты НГС побывали в гуще событий, пообщались с новосибирцами, которые пришли вспомнить молодость. Зрители зажигали под хиты, которые крутили на всех дискотеках страны больше 25 лет назад, и сами журналисты повеселились так, что после вечеринки болели ноги. Подробности грандиозной вечеринки — в репортаже.
Кислотный пипл
Дискотека должна была начаться в 19 часов. Люди начали подтягиваться к арене заранее — к 18 часам дорога к новому ЛДС была уже парализована автомобилями. Некоторые зрители подстраховались, побросали свои машины наверху и спустились пешком, другие взяли в прокат самокаты и добрались на них.
— По пешеходке на самокате не доедешь — там бесконечные лестницы. В итоге два метра едешь, 1,5 метра самокат тащишь. Поехали по проезжей части. Машины в пробке стояли плотненько и близко к обочине, но аккуратненько: мы смогли прорваться, — улыбается Сергей. Он приехал на концерт с женой на арендованных самокатах.
У входа в арену начали собираться веселые, часто подвыпившие мужчины и женщины. Многие дамы нарядились в стиле 90-х. Женщины пришли в розовых, кислотно-желтых и зеленых лосинах, гетрах, с яркими бусами и начесами на головах.
Часть мужчин тоже нарядилась по манере того времени: в спортивках, с борсетками, в кепках и с цепями на шее. Кто-то заморочился еще сильнее и создал «фэмили-луки».
— Мы тусить сегодня и отжигать готовы. Про дискотеку узнали еще в январе-феврале и сразу решили, что пойдем. Мы периодически следим за новостями, кто где выступает. Один раз уже участвовали в такой дискотеке. Правда, были на арене «Локомотив». Там были на сидячих местах, но нам показалось мало, поэтому в этот раз взяли билеты на танцпол, — поделилась впечатлениями Екатерина, которая нарядилась с мужем в одном стиле.
Образ пара придумала заранее, еще перед новогодним корпоративом. На дискотеку просто достали готовые наряды, облачились и пошли. На вопрос, кого из артистов они ждут больше всего, женщина отметила, что всех.
— Понимаете, это просто молодость, это экшн, — засмеялась сибирячка.
Еще две подруги в ярких нарядах признались — больше всего ждут «Кар-Мэн».
— В Багдаде всё спокойно, в Багдаде всё спокойно…. (песня из репертуара вышеуказанной группы. — Прим. ред.), — не удержалась от эмоций и буквально начала петь и приплясывать моя собеседница, представившаяся Светланой. — Настроение отличное. Будем тусить, отрываться под дискотеку 90-х. Наряды придумали как? Google в помощь. В интернете посмотрела, и всё.
Молодость Ирины пришлась как раз на 90-е. На дискотеку женщина собралась со своей дочерью, ждала ее в сторонке.
На Ирине — блестящая синяя кофта со стразами и такая же стразированная кепка в черном цвете. Собеседница отметила, что наряд выдумать ей не составило труда.
— Это мое время. Напрягла старческую память, и вперед. Мне сейчас 60. Вспомнила моду тех лет, и всё. Дочь обращалась за советом ко мне, консультировалась — она в 1993 году родилась. Я ей говорю: что ты со мной пойдешь? А она говорит: интересно. Ну и подобрали ей наряд, старались выбрать аутентичный. Со своим нарядом, я считаю, попала стопроцентно, потому что в 90-е годы был у нас здесь певец довольно талантливый, Сережа Петруняев. Я когда купила кофточку, мне бывшая его подруга говорит: ты что, не помнишь, Серега вот в такой на сцене выступал? Но я про это забыла, — рассказала Ирина.
К слову, корреспондент НГС тоже решила нарядиться и тоже обращалась за консультацией к родителям.
— Несмотря на то, что для меня освещать это событие — работа, всё равно хотелось окунуться в те времена и в ту атмосферу, когда родители зажигали под «Кар-Мэн» и «Мираж», а мелкая я слушала «Руки Вверх!», «Краски», Бритни Спирс, «Тату» и Акулу (ныне Оксана Почепа), и всё тогда было проще и беззаботнее, — признается Настасья.
Ирина в разговоре с корреспондентом НГС отметила: на дискотеку пошла не из-за определенных артистов, а на всех разом — для женщины это целая эпоха молодости, свободы и веселья, несмотря на то, что времена были неспокойные и трудные.
Время жечь
Арена тем временем быстро заполнилась зрителями. Сидячих мест свободных было много. На танцполе традиционно было горячее — толпа нарядных людей с нетерпением ожидала артистов. Женщин было, несомненно, больше. Наверное, традиция осталась — как и раньше, в 90-х на дискотеках, девочки сейчас больше любят танцевать.
Дискотека началась в 19:15. Гости посмеялись от души над презентацией, которая, к слову, продолжалась весь вечер в перерывах между выступлениями артистов. В шуточной манере новосибирцам на фоне машины времени напоминали о передачах тех времен, о моде и традициях.
Открыли вечер горячие парни из «Мальчишника». На первых композициях народ только начал раскачиваться, а вот «Последний раз» — хит всех медляков на дискотеках того времени — растопил сердца сибиряков, окунул их в прошлое и пустил в пляс.
— Кайф, мы под нее зажигали, — закричала дама с начесом.
Юлия Беретта, многим известная как экс-солистка многосоставной группы «Стрелки», появилась на сцене стремительно и исполнила хитовые композиции «Подруга» и «Ты бросил меня». Женщины на танцполе в полный голос начали подпевать задушевные хиты.
Но по-настоящему зал оживился с появлением на сцене Акулы (Оксана Почепа). Артистка вышла в стильном брючном костюме оверсайз и сразу же дала понять гостям — отсидеться и отстояться на ее выступлении не получится.
— Так, подпеваем. Руки ваши не вижу! Девочки, молодцы. Мужики, вы тоже к нам присоединяйтесь! Поем, вспоминаем слова, они не сложные, — призывала толпу певица.
Новосибирцы сорвали голоса, напевая хиты Акулы «А мне всё мало» и «Ну зачем же такая любовь». А на хите «Кислотный DJ» все окончательно раскрепостились и начали буквально скакать, сотрясая танцпол.
— Я сама тут в шоке была. Я эту песню сочинила в 13 лет! А этим летом мне уже 40 будет. Но эта песня, она, можно сказать, всех времен и народов, — рассуждала артистка со сцены. А толпа радостно и согласно ревела в ответ.
Оксана Почепа выложилась на сцене по полной, завела танцпол и трибуны, без конца контактировала с залом. Выступал для горожан и Игорек с традиционными хитами «Подождем твою маму» и «Держаться нету больше сил». Но фурор вызвало появление Юлии Волковой, экс-солистки группы «Тату». Юля исполнила несколько культовых хитов, но все ждали от нее одного.
— Да потерпите, через две песни будет «Нас не догонят», — сказала исполнительница, и зрители радостно закричали.
«Отпетые мошенники» порадовали поклонников хитами «Девушки бывают разные», «А у реки» и «Люби меня, люби». Исполнители признались, что очень любят приезжать с концертами в Новосибирск, и сопровождали свое выступление яркими спецэффектами.
— Это всё для вас, Новосибирск! Мы вас очень любим! Спасибо вам большое! — обратились исполнители к ревущей толпе.
Замкнула концерт легендарная группа «Кар-Мэн». Солист Сергей Лемох, в миру известный как Сергей Огурцов, порадовал фанатов хитами «Чио-Чио-Сан», «Сан-Франциско» и другими. Завершил выступление артист хитом «Лондон, гудбай».
— Под конец актуалочка, — объявил композицию исполнитель.
Зрителей поразило, в какой прекрасной форме находится уже немолодой исполнитель — несмотря на возраст, артист наравне с подтанцовкой выполнял сложнейшие танцевальные па.
— Огурцов — крутой мужик. Я по «Кар-Мэн» в молодости тащилась. И сейчас он тоже красавчик. Так прыгать, скакать — не каждый сможет даже в более молодом возрасте, — поделилась впечатлениями преданная поклонница творчества группы Светлана.
После всех выступлений для гостей играл DJ Жан. Он ставил хиты тех времен, чтобы те, кто еще не натанцевался, завершил начатое. Многие остались на танцполе плясать, другие отправились по домам. Благодаря этому пробок на выходах и выездах с ЛДС не случилось.
Корреспонденты НГС тоже отплясывали всю дискотеку, и когда выбрались с территории арены, ощутили жуткую усталость и боль в ногах. Спать в этот вечер, наверное, как и многие участники вечеринки, легли рано, без задних ног, и заснули, только успев добраться до подушек.
Ранее НГС писал о том, как 11 тысяч человек стояли в очереди и отрывались на концерте «Руки Вверх!». Артист приезжал в Новосибирск в феврале.