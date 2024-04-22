«Эпоха, когда родители зажигали»: как новосибирцы тусили на «Супердискотеке 90-х» — кислотный репортаж с отвязных времен

Новосибирцы знают толк в дискотеках Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На новой ледовой «Сибирь-арене» в субботу, 20 апреля, состоялось грандиозное событие для всех, кто как-то связан с эпохой суровых, лихих и взбалмошных 90-х годов. На площадке прошла «Супердискотека 90-х». Корреспонденты НГС побывали в гуще событий, пообщались с новосибирцами, которые пришли вспомнить молодость. Зрители зажигали под хиты, которые крутили на всех дискотеках страны больше 25 лет назад, и сами журналисты повеселились так, что после вечеринки болели ноги. Подробности грандиозной вечеринки — в репортаже.



Кислотный пипл

Дискотека должна была начаться в 19 часов. Люди начали подтягиваться к арене заранее — к 18 часам дорога к новому ЛДС была уже парализована автомобилями. Некоторые зрители подстраховались, побросали свои машины наверху и спустились пешком, другие взяли в прокат самокаты и добрались на них.

Многие женщины сделали на вечеринку начесы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— По пешеходке на самокате не доедешь — там бесконечные лестницы. В итоге два метра едешь, 1,5 метра самокат тащишь. Поехали по проезжей части. Машины в пробке стояли плотненько и близко к обочине, но аккуратненько: мы смогли прорваться, — улыбается Сергей. Он приехал на концерт с женой на арендованных самокатах.



У входа в арену начали собираться веселые, часто подвыпившие мужчины и женщины. Многие дамы нарядились в стиле 90-х. Женщины пришли в розовых, кислотно-желтых и зеленых лосинах, гетрах, с яркими бусами и начесами на головах.

Самыми популярными расцветками стали кислотные розовый и желтый Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Часть мужчин тоже нарядилась по манере того времени: в спортивках, с борсетками, в кепках и с цепями на шее. Кто-то заморочился еще сильнее и создал «фэмили-луки».



— Мы тусить сегодня и отжигать готовы. Про дискотеку узнали еще в январе-феврале и сразу решили, что пойдем. Мы периодически следим за новостями, кто где выступает. Один раз уже участвовали в такой дискотеке. Правда, были на арене «Локомотив». Там были на сидячих местах, но нам показалось мало, поэтому в этот раз взяли билеты на танцпол, — поделилась впечатлениями Екатерина, которая нарядилась с мужем в одном стиле.

Кто-то решил поддержать пионерский стиль Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Образ пара придумала заранее, еще перед новогодним корпоративом. На дискотеку просто достали готовые наряды, облачились и пошли. На вопрос, кого из артистов они ждут больше всего, женщина отметила, что всех.



— Понимаете, это просто молодость, это экшн, — засмеялась сибирячка.



Еще две подруги в ярких нарядах признались — больше всего ждут «Кар-Мэн».

Светлана (слева) решила использовать традиционный кислотный в своем образе Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











— В Багдаде всё спокойно, в Багдаде всё спокойно…. (песня из репертуара вышеуказанной группы. — Прим. ред.), — не удержалась от эмоций и буквально начала петь и приплясывать моя собеседница, представившаяся Светланой. — Настроение отличное. Будем тусить, отрываться под дискотеку 90-х. Наряды придумали как? Google в помощь. В интернете посмотрела, и всё.

Многие зрительницы надели блестящие наряды Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Молодость Ирины пришлась как раз на 90-е. На дискотеку женщина собралась со своей дочерью, ждала ее в сторонке.



На Ирине — блестящая синяя кофта со стразами и такая же стразированная кепка в черном цвете. Собеседница отметила, что наряд выдумать ей не составило труда.

Ирина нарядилась в стиле 90-х сама, а также проконсультировала и нарядила дочь Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Это мое время. Напрягла старческую память, и вперед. Мне сейчас 60. Вспомнила моду тех лет, и всё. Дочь обращалась за советом ко мне, консультировалась — она в 1993 году родилась. Я ей говорю: что ты со мной пойдешь? А она говорит: интересно. Ну и подобрали ей наряд, старались выбрать аутентичный. Со своим нарядом, я считаю, попала стопроцентно, потому что в 90-е годы был у нас здесь певец довольно талантливый, Сережа Петруняев. Я когда купила кофточку, мне бывшая его подруга говорит: ты что, не помнишь, Серега вот в такой на сцене выступал? Но я про это забыла, — рассказала Ирина.

Нарядилась в стиле 90-х и корреспондент НГС Настасья Медведева Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











К слову, корреспондент НГС тоже решила нарядиться и тоже обращалась за консультацией к родителям.

— Несмотря на то, что для меня освещать это событие — работа, всё равно хотелось окунуться в те времена и в ту атмосферу, когда родители зажигали под «Кар-Мэн» и «Мираж», а мелкая я слушала «Руки Вверх!», «Краски», Бритни Спирс, «Тату» и Акулу (ныне Оксана Почепа), и всё тогда было проще и беззаботнее, — признается Настасья.



Ирина в разговоре с корреспондентом НГС отметила: на дискотеку пошла не из-за определенных артистов, а на всех разом — для женщины это целая эпоха молодости, свободы и веселья, несмотря на то, что времена были неспокойные и трудные.

На танцполе собрались люди разных возрастов Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Время жечь

Арена тем временем быстро заполнилась зрителями. Сидячих мест свободных было много. На танцполе традиционно было горячее — толпа нарядных людей с нетерпением ожидала артистов. Женщин было, несомненно, больше. Наверное, традиция осталась — как и раньше, в 90-х на дискотеках, девочки сейчас больше любят танцевать.

Многие мужчины тоже нарядились по стилю той эпохи Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Танцпол зажигал вместе с артистами Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Дискотека началась в 19:15. Гости посмеялись от души над презентацией, которая, к слову, продолжалась весь вечер в перерывах между выступлениями артистов. В шуточной манере новосибирцам на фоне машины времени напоминали о передачах тех времен, о моде и традициях.

Открыли выступление ребята из «Мальчишника» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Открыли вечер горячие парни из «Мальчишника». На первых композициях народ только начал раскачиваться, а вот «Последний раз» — хит всех медляков на дискотеках того времени — растопил сердца сибиряков, окунул их в прошлое и пустил в пляс.



— Кайф, мы под нее зажигали, — закричала дама с начесом.

Песни группы «Стрелки» Новосибирск не забыл Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Юлия Беретта, многим известная как экс-солистка многосоставной группы «Стрелки», появилась на сцене стремительно и исполнила хитовые композиции «Подруга» и «Ты бросил меня». Женщины на танцполе в полный голос начали подпевать задушевные хиты.

Новосибирцы не сдерживали свои эмоции Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Но по-настоящему зал оживился с появлением на сцене Акулы (Оксана Почепа). Артистка вышла в стильном брючном костюме оверсайз и сразу же дала понять гостям — отсидеться и отстояться на ее выступлении не получится.

Игорек исполнил свои традиционные хиты Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Так, подпеваем. Руки ваши не вижу! Девочки, молодцы. Мужики, вы тоже к нам присоединяйтесь! Поем, вспоминаем слова, они не сложные, — призывала толпу певица.

Порадовало горожан выступление Оксаны Почепы (Акулы) Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Новосибирцы сорвали голоса, напевая хиты Акулы «А мне всё мало» и «Ну зачем же такая любовь». А на хите «Кислотный DJ» все окончательно раскрепостились и начали буквально скакать, сотрясая танцпол.

Оксана Почепа показала, как надо зажигать Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Я сама тут в шоке была. Я эту песню сочинила в 13 лет! А этим летом мне уже 40 будет. Но эта песня, она, можно сказать, всех времен и народов, — рассуждала артистка со сцены. А толпа радостно и согласно ревела в ответ.

Женщины активнее подпевали исполнительнице Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Оксана Почепа выложилась на сцене по полной, завела танцпол и трибуны, без конца контактировала с залом. Выступал для горожан и Игорек с традиционными хитами «Подождем твою маму» и «Держаться нету больше сил». Но фурор вызвало появление Юлии Волковой, экс-солистки группы «Тату». Юля исполнила несколько культовых хитов, но все ждали от нее одного.

Юля Волкова порадовала фанатов хитами и удивила внешностью Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Да потерпите, через две песни будет «Нас не догонят», — сказала исполнительница, и зрители радостно закричали.

Чтобы лучше видеть сцену, некоторые девушки забрались на своих парней Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Сибирячки ностальгировали под хиты 90-х Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Хит «Нас не догонят» ждал весь зал Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











«Отпетые мошенники» порадовали поклонников хитами «Девушки бывают разные», «А у реки» и «Люби меня, люби». Исполнители признались, что очень любят приезжать с концертами в Новосибирск, и сопровождали свое выступление яркими спецэффектами.

А так народ зажигал под «Отпетых мошенников» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Это всё для вас, Новосибирск! Мы вас очень любим! Спасибо вам большое! — обратились исполнители к ревущей толпе.



Артисты на сцене выложились на все 100% Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Замкнула концерт легендарная группа «Кар-Мэн». Солист Сергей Лемох, в миру известный как Сергей Огурцов, порадовал фанатов хитами «Чио-Чио-Сан», «Сан-Франциско» и другими. Завершил выступление артист хитом «Лондон, гудбай».



— Под конец актуалочка, — объявил композицию исполнитель.



Зрителей поразило, в какой прекрасной форме находится уже немолодой исполнитель — несмотря на возраст, артист наравне с подтанцовкой выполнял сложнейшие танцевальные па.

Многие ждали «Кар-Мэн» и поразились артистизму солиста Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Огурцов — крутой мужик. Я по «Кар-Мэн» в молодости тащилась. И сейчас он тоже красавчик. Так прыгать, скакать — не каждый сможет даже в более молодом возрасте, — поделилась впечатлениями преданная поклонница творчества группы Светлана.

К той поре танцевали уже все Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











После всех выступлений для гостей играл DJ Жан. Он ставил хиты тех времен, чтобы те, кто еще не натанцевался, завершил начатое. Многие остались на танцполе плясать, другие отправились по домам. Благодаря этому пробок на выходах и выездах с ЛДС не случилось.

Новосибирцы не пожалели, что пришли на дискотеку Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Корреспонденты НГС тоже отплясывали всю дискотеку, и когда выбрались с территории арены, ощутили жуткую усталость и боль в ногах. Спать в этот вечер, наверное, как и многие участники вечеринки, легли рано, без задних ног, и заснули, только успев добраться до подушек.

Ранее НГС писал о том, как 11 тысяч человек стояли в очереди и отрывались на концерте «Руки Вверх!». Артист приезжал в Новосибирск в феврале.

