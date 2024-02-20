«Закройте глаза и представьте первый медляк»: как 11 тысяч человек стояли в очереди и отрывались на концерте «Руки Вверх!»

— Но я же семь тысяч заплатил, пустите меня, а? Я-то в чем виноват, купил через площадку стороннюю (название известно редакции НГС), — буквально умолял мужчина хорошо за 40 комплекции самого Сергея Жукова.

— Ой, ладно, идите на танцпол уже, не выгонять же вас, — сдался Александр.

Новосибирец, который пришел один, радостно побежал в гардероб. Через час, когда начнется шоу, он явно не пожалеет, что не сидел за семь тысяч где-то в глубине зала, а отрывался в фан-зоне. Там было действительно жарко. Да и сам Жуков, позже, обращаясь к залу в самом начале выступления, скажет, что обожает людей, которые не раздумывая берут билеты на танцпол.