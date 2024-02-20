«Закройте глаза и представьте первый медляк»: как 11 тысяч человек стояли в очереди и отрывались на концерте «Руки Вверх!»

В Новосибирске на новой ледовой «Сибирь-Арене» в субботу, 17 февраля, прошел первый в 2024 году сольный концерт легендарной группы «Руки Вверх!». На площадке, а она, в свою очередь, впервые принимала шоу подобного размаха, собралось 11 тысяч человек, которые вместе с любимым исполнителем вспомнили хиты прошлого, не утратившими популярности и сейчас. Даже сам солист Сергей Жуков по ходу всего выступления удивлялся, как такое возможно — 28 лет назад он и предположить не мог, что песни пройдут через поколения. Как Жуков и команда зажигали зал, что больше всего понравилось поклонникам, а что стало ложкой дегтя в двухчасовом шоу — в репортаже корреспондентов НГС.
Столпотворение и пробки
Начало концерта группы «Руки Вверх!» было запланировано на 19:00. Людей стали запускать на площадку примерно с 17 часов — вероятно, надеясь максимально проредить таким образом многотысячную армию тех, кто купил билеты. Не помогло. Основная масса зрителей подъехала ближе к 18:00 и, конечно, собрала сначала пробки на подъезде, а потом огромные очереди на входе.
На входе в арену приключения для многих новосибирцев не закончились — те, кто приобрел билеты в кассах, без проблем проходили внутрь. А вот счастливчики, купившие билеты онлайн на сторонних сервисах, зачастую были вынуждены подолгу стоять перед турникетами: штрих-коды на таких проходках не сканировались. Волонтеры, работавшие от организаторов на входах, довольно быстро всё разруливали в ручном режиме, но сильно легче от этого не становилось. Когда ты застрял, а в спину дышит дама в шубе, жаждущая прорваться к кумиру, приятного мало. Совсем грустно было тем, чьи билеты так и не удалось «пробить» по базе — горе-зрителей просили уйти в сторонку и ждать представителей организаторов для решения проблемы.
— Мужчина, вас обманули, это не наш билет, — стараясь быть вежливым, продолжил диалог с одним из таких новосибирцев представитель концертного агентства Александр.
— Но я же семь тысяч заплатил, пустите меня, а? Я-то в чем виноват, купил через площадку стороннюю (название известно редакции НГС), — буквально умолял мужчина хорошо за 40 комплекции самого Сергея Жукова.
— Ой, ладно, идите на танцпол уже, не выгонять же вас, — сдался Александр.
Новосибирец, который пришел один, радостно побежал в гардероб. Через час, когда начнется шоу, он явно не пожалеет, что не сидел за семь тысяч где-то в глубине зала, а отрывался в фан-зоне. Там было действительно жарко. Да и сам Жуков, позже, обращаясь к залу в самом начале выступления, скажет, что обожает людей, которые не раздумывая берут билеты на танцпол.
Тем временем очереди продвигались медленно, поэтому некоторым приходилось долго простаивать на улице на морозе.
— Деньги немалые заплати. В пробке постой, потом еще на морозе в очереди на вход. А потом вот так билеты не распознаются, и стой, как бедный родственник, на входе в углу перед турникетами, и жди, не пойми, чего — когда тебя запустят, — вздыхает фанатка группы Елена.
Кстати, по словам работниц гардеробных «Арены», не всем, пришедшим на концерт, хватило вешалок, чтобы разместить многочисленные зимние вещи. Приходилось вешать на один номер несколько курток — вещи тех, кто пришел вместе, кто-то и вовсе брал верхнюю одежду с собой.
— У нас тут четыре гардероба — на 850, на 1300 человек, на 800, и пять гардеробных на четвертом этаже. Но их меньше однозначно, чем пришло народа, — заявили НГС сотрудницы одной и гардеробных на первом этаже.
Бешеная энергетика
Концерт начался с опозданием на 30 минут, как раз к тому времени зал арены наполнился под завязку и то и дело начинал скандировать, вызывая артиста. Как рассказали зрители, Жуков умеет создать нужную атмосферу на сцене и зарядить всех бешеной энергетикой: многие были на его концерте в прошлом году в «Локомотив Арене» и пришли снова.
— Энергетика тут бешеная, всё очень классно. На местах сидеть даже не хочется, хоть и взяли сидячие билеты. У нас в ряду все со своих мест соскочили еще с третьей песни — танцуем в проходе. Жуков молодец. Его творчество объединяет поколения. В
Жуков и правда особенный, никто толком не понимает, как песни с простыми словами и не менее простым мотивом остаются в плейлистах больше 25 лет, а сам артист собирает рекордные залы. Жуков сам вполне искренне удивлялся этому на протяжении всего выступления, хотя, конечно — он профессиональный артист и знает, как растопить сердца слушателей.
— Каждый новый концерт нас становится больше, какое-то почкование. В прошлом году было шесть тысяч, сейчас 11 тысяч. И выступать мы сегодня будем в 10 раз лучше, тем более, что это наш первый концерт в новом году, я так соскучился по выступлениям, мы открываем с Новосибирска большой тур, — поприветствовал публику артист.
Сергей Жуков исполнил культовые песни из репертуара группы — «Ну где же вы, девчонки», «Ай-яй-яй», «Крошка моя», «Алешка», «Чужие губы», «Он тебя целует» и другие. Буквально хором подпевал и подтанцовывал весь зал.
Порадовали зрителей спецэффекты и световое шоу на выступлении. Гостем по приглашению «Руки Вверх!» стал легендарный DJ GROOVE. Евгений Рудин зажег толпу популярными треками из нулевых на композиции «На заре» группы «Альянс», «Song 2 или (Woo Hoo)» группы Blur, Smells Like Teen Spirit группы Nirvana и Satisfaction Benny Benassi. И, что уж там, это было круто: сейчас не 2024, тебе 20 лет, ты отрываешься в ночном клубе и... «Счастье есть, его не может быть».
Сергей Жуков во время выступления тоже делал много лирических отступлений, пускался в воспоминания. Например, перед композицией «Сынишка» исполнитель рассказал, как скучает по своим пятерым детям, и пожелал новосибирцам, которые уже стали родителями, прийти вечером и обнять своих чад.
— Два месяца назад у нас родилась наша муси-пусичка, я стал отцом в пятый раз. Теперь у меня бесплатная парковка. В Москве, — рассказал артист.
А перед композицией «Лишь о тебе мечтая» Сергей Жуков вспомнил, как в
Моментом, который передавал атмосферу концерта и явно заставил часть зала смахнуть подступающую слезу (да-да, как молоды мы были и всё в таком духе), стал монолог артиста перед песней «Алешка». Он попросил всех закрыть глаза и представить себя на дискотеке или на танцах в пионерском лагере, вдали от забот и взрослой жизни, вспомнить первый медляк. И Жуков попал в аудиторию на 100% — вероятно, потому он и собирает десятки тысяч фанатов по сей день.
— Думал ли я в
Завершилось выступление, пожалуй, самой зажигательной песней «Руки Вверх!» — «18 мне уже». Исполнитель пожелал сибирякам оторваться под композицию так, чтобы утром было стыдно пересматривать свои истории в соцсетях. Толпа весело шутила вместе с артистом.
Во время хита уже никто не сидел на месте — народ зажигал в зоне танцпола и на секторах. В разгар выступления на гостей посыпались белые шары с надписью и логотипом любимой группы, что особенно порадовало поклонников.
Но праздник не может длиться вечно, а реальность остается суровой: когда концерт завершился, люди направились на выход и буквально заполонили фойе арены, встав в очереди к гардеробным, которые были до отказа переполнены.
— Мы идем очередь занимать, но даже не понимаем, куда идти — со всех сторон стоит народ, и где конец у этой очереди двухсторонней, непонятно, — пожаловался сибиряк Дмитрий.
Повезло только тем, кто взял куртки заранее во время концерта.
— Пока песня не очень любимая играла, я пошла и взяла куртку. Гардеробщицы сказали, что я — умный человек, и что люди будут стоять в очереди за верхней одеждой по два часа, — поделилась лайфхаком с НГС Наталья.
В пресс-службе «Сибирь-Арены» позже прокомментировали очереди у гардеробных во время концерта. Там отметили, что учтут ошибки в будущем.
— На концерте были открыты все гардеробы. Конечно, на практике мы увидели, что обслуживание гостей занимало больше времени, чем нам хотелось бы. Мы обязательно учтем этот опыт при организации следующих мероприятий, — пояснила пресс-секретарь «Сибирь-Арены» Анастасия Степанченко.
Довольные поклонники группы признались: даже такая нестандартная ситуация не испортила им общее впечатление о любимом музыканте. Горожане разъехались по домам довольные.
Ранее НГС писал о том, что солиcт группы «Руки Вверх!» высказался о концерте в ЛДС в Новосибирске. Комментарий разместили в официальном сообществе группы и исполнителя.