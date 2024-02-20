Реклама
СЕЙЧАС -33°С
Пробки 4/10
usd 92.41
eur 99.49
СрочноЧто происходит при -30 градусах — онлайн с улиц
Все новости
Все новости
Репортаж

«Закройте глаза и представьте первый медляк»: как 11 тысяч человек стояли в очереди и отрывались на концерте «Руки Вверх!»

По мнению фанатов группы, на арене царила ни с чем не сравнимая энергетика

1 163

Сергей Жуков и группа «Руки Вверх!» собрали полную ледовую арену

Поделиться

В Новосибирске на новой ледовой «Сибирь-Арене» в субботу, 17 февраля, прошел первый в 2024 году сольный концерт легендарной группы «Руки Вверх!». На площадке, а она, в свою очередь, впервые принимала шоу подобного размаха, собралось 11 тысяч человек, которые вместе с любимым исполнителем вспомнили хиты прошлого, не утратившими популярности и сейчас. Даже сам солист Сергей Жуков по ходу всего выступления удивлялся, как такое возможно — 28 лет назад он и предположить не мог, что песни пройдут через поколения. Как Жуков и команда зажигали зал, что больше всего понравилось поклонникам, а что стало ложкой дегтя в двухчасовом шоу — в репортаже корреспондентов НГС.

Столпотворение и пробки

Начало концерта группы «Руки Вверх!» было запланировано на 19:00. Людей стали запускать на площадку примерно с 17 часов — вероятно, надеясь максимально проредить таким образом многотысячную армию тех, кто купил билеты. Не помогло. Основная масса зрителей подъехала ближе к 18:00 и, конечно, собрала сначала пробки на подъезде, а потом огромные очереди на входе.

Новосибирцы ждали артиста с замиранием сердца

Новосибирцы ждали артиста с замиранием сердца

Поделиться

На входе в арену приключения для многих новосибирцев не закончились — те, кто приобрел билеты в кассах, без проблем проходили внутрь. А вот счастливчики, купившие билеты онлайн на сторонних сервисах, зачастую были вынуждены подолгу стоять перед турникетами: штрих-коды на таких проходках не сканировались. Волонтеры, работавшие от организаторов на входах, довольно быстро всё разруливали в ручном режиме, но сильно легче от этого не становилось. Когда ты застрял, а в спину дышит дама в шубе, жаждущая прорваться к кумиру, приятного мало. Совсем грустно было тем, чьи билеты так и не удалось «пробить» по базе — горе-зрителей просили уйти в сторонку и ждать представителей организаторов для решения проблемы.

— Мужчина, вас обманули, это не наш билет, — стараясь быть вежливым, продолжил диалог с одним из таких новосибирцев представитель концертного агентства Александр.

— Но я же семь тысяч заплатил, пустите меня, а? Я-то в чем виноват, купил через площадку стороннюю (название известно редакции НГС), — буквально умолял мужчина хорошо за 40 комплекции самого Сергея Жукова.

— Ой, ладно, идите на танцпол уже, не выгонять же вас, — сдался Александр.

Новосибирец, который пришел один, радостно побежал в гардероб. Через час, когда начнется шоу, он явно не пожалеет, что не сидел за семь тысяч где-то в глубине зала, а отрывался в фан-зоне. Там было действительно жарко. Да и сам Жуков, позже, обращаясь к залу в самом начале выступления, скажет, что обожает людей, которые не раздумывая берут билеты на танцпол.

На Сергея Жукова многие выехали заранее, но всё равно образовались пробки

На Сергея Жукова многие выехали заранее, но всё равно образовались пробки

Поделиться

Тем временем очереди продвигались медленно, поэтому некоторым приходилось долго простаивать на улице на морозе.

— Деньги немалые заплати. В пробке постой, потом еще на морозе в очереди на вход. А потом вот так билеты не распознаются, и стой, как бедный родственник, на входе в углу перед турникетами, и жди, не пойми, чего — когда тебя запустят, — вздыхает фанатка группы Елена.

По словам гардеробщиц арены, гардеробы ЛДС оказались не рассчитаны на 11 тысяч зрителей

По словам гардеробщиц арены, гардеробы ЛДС оказались не рассчитаны на 11 тысяч зрителей

Поделиться

Кстати, по словам работниц гардеробных «Арены», не всем, пришедшим на концерт, хватило вешалок, чтобы разместить многочисленные зимние вещи. Приходилось вешать на один номер несколько курток — вещи тех, кто пришел вместе, кто-то и вовсе брал верхнюю одежду с собой.

На танцполе собралось большое количество гостей

На танцполе собралось большое количество гостей

Поделиться

— У нас тут четыре гардероба — на 850, на 1300 человек, на 800, и пять гардеробных на четвертом этаже. Но их меньше однозначно, чем пришло народа, — заявили НГС сотрудницы одной и гардеробных на первом этаже.

Бешеная энергетика

Концерт начался с опозданием на 30 минут, как раз к тому времени зал арены наполнился под завязку и то и дело начинал скандировать, вызывая артиста. Как рассказали зрители, Жуков умеет создать нужную атмосферу на сцене и зарядить всех бешеной энергетикой: многие были на его концерте в прошлом году в «Локомотив Арене» и пришли снова.

По мнению фанатов, Сергей Жуков умеет создать настоящее шоу

По мнению фанатов, Сергей Жуков умеет создать настоящее шоу

Поделиться

— Энергетика тут бешеная, всё очень классно. На местах сидеть даже не хочется, хоть и взяли сидячие билеты. У нас в ряду все со своих мест соскочили еще с третьей песни — танцуем в проходе. Жуков молодец. Его творчество объединяет поколения. В 90-х мои родители под них танцевали, старшая сестра на дискотеки ходила зажигать, а еще во двор ребята выносили магнитофон и танцевали вечером. Я еще под стол пешком ходила, но тоже очень любила группу, — поделилась эмоциями с корреспондентом НГС зрительница Алина.

Поклонники отмечают — у Жукова особая энергетика

Поклонники отмечают — у Жукова особая энергетика

Поделиться

Жуков и правда особенный, никто толком не понимает, как песни с простыми словами и не менее простым мотивом остаются в плейлистах больше 25 лет, а сам артист собирает рекордные залы. Жуков сам вполне искренне удивлялся этому на протяжении всего выступления, хотя, конечно — он профессиональный артист и знает, как растопить сердца слушателей.

— Каждый новый концерт нас становится больше, какое-то почкование. В прошлом году было шесть тысяч, сейчас 11 тысяч. И выступать мы сегодня будем в 10 раз лучше, тем более, что это наш первый концерт в новом году, я так соскучился по выступлениям, мы открываем с Новосибирска большой тур, — поприветствовал публику артист.

Сергей Жуков исполнил культовые песни из репертуара группы — «Ну где же вы, девчонки», «Ай-яй-яй», «Крошка моя», «Алешка», «Чужие губы», «Он тебя целует» и другие. Буквально хором подпевал и подтанцовывал весь зал.

Порадовали зрителей спецэффекты и световое шоу на выступлении. Гостем по приглашению «Руки Вверх!» стал легендарный DJ GROOVE. Евгений Рудин зажег толпу популярными треками из нулевых на композиции «На заре» группы «Альянс», «Song 2 или (Woo Hoo)» группы Blur, Smells Like Teen Spirit группы Nirvana и Satisfaction Benny Benassi. И, что уж там, это было круто: сейчас не 2024, тебе 20 лет, ты отрываешься в ночном клубе и... «Счастье есть, его не может быть».

Танцевальными хитами порадовал и DJ GROOVE

Танцевальными хитами порадовал и DJ GROOVE

Поделиться

Сергей Жуков во время выступления тоже делал много лирических отступлений, пускался в воспоминания. Например, перед композицией «Сынишка» исполнитель рассказал, как скучает по своим пятерым детям, и пожелал новосибирцам, которые уже стали родителями, прийти вечером и обнять своих чад.

— Два месяца назад у нас родилась наша муси-пусичка, я стал отцом в пятый раз. Теперь у меня бесплатная парковка. В Москве, — рассказал артист.

А перед композицией «Лишь о тебе мечтая» Сергей Жуков вспомнил, как в 90-е годы был влюблен в девушку, находился вдалеке от нее на гастролях и очень сильно скучал. Строки песни родились сначала в виде стихов. Он отправился в ближайший переговорный пункт и прочитал их возлюбленной. После они стали очередной хитовой композицией группы.

Моментом, который передавал атмосферу концерта и явно заставил часть зала смахнуть подступающую слезу (да-да, как молоды мы были и всё в таком духе), стал монолог артиста перед песней «Алешка». Он попросил всех закрыть глаза и представить себя на дискотеке или на танцах в пионерском лагере, вдали от забот и взрослой жизни, вспомнить первый медляк. И Жуков попал в аудиторию на 100% — вероятно, потому он и собирает десятки тысяч фанатов по сей день.

— Думал ли я в 1995-м, что больше чем через 28 лет буду стоять здесь и будет 11 тысяч человек? Ни за что бы не поверил, всё бы поставил против и все деньги бы проиграл. Я самый счастливый человек, — сказал Сергей Жуков и исполнил самую первую песню группы: «Студент». А в зале и правда собралось несколько поколений поклонников: от 12 до 65 лет.

Люди не могли усидеть на местах и пускались в пляс

Люди не могли усидеть на местах и пускались в пляс

Поделиться

Завершилось выступление, пожалуй, самой зажигательной песней «Руки Вверх!» — «18 мне уже». Исполнитель пожелал сибирякам оторваться под композицию так, чтобы утром было стыдно пересматривать свои истории в соцсетях. Толпа весело шутила вместе с артистом.

Порадовали новосибирцев и спецэффекты на шоу

Порадовали новосибирцев и спецэффекты на шоу

Поделиться

Во время хита уже никто не сидел на месте — народ зажигал в зоне танцпола и на секторах. В разгар выступления на гостей посыпались белые шары с надписью и логотипом любимой группы, что особенно порадовало поклонников.

Но праздник не может длиться вечно, а реальность остается суровой: когда концерт завершился, люди направились на выход и буквально заполонили фойе арены, встав в очереди к гардеробным, которые были до отказа переполнены.

Толпы людей после концерта ринулись к гардеробным

Толпы людей после концерта ринулись к гардеробным

Поделиться

— Мы идем очередь занимать, но даже не понимаем, куда идти — со всех сторон стоит народ, и где конец у этой очереди двухсторонней, непонятно, — пожаловался сибиряк Дмитрий.

Повезло только тем, кто взял куртки заранее во время концерта.

А кто-то взял вещи заранее и пронес их в зал

А кто-то взял вещи заранее и пронес их в зал

Поделиться

— Пока песня не очень любимая играла, я пошла и взяла куртку. Гардеробщицы сказали, что я — умный человек, и что люди будут стоять в очереди за верхней одеждой по два часа, — поделилась лайфхаком с НГС Наталья.

В пресс-службе «Сибирь-Арены» позже прокомментировали очереди у гардеробных во время концерта. Там отметили, что учтут ошибки в будущем.

Во время хита «18 мне уже» новосибирцев завалили шарами

Во время хита «18 мне уже» новосибирцев завалили шарами

Поделиться

— На концерте были открыты все гардеробы. Конечно, на практике мы увидели, что обслуживание гостей занимало больше времени, чем нам хотелось бы. Мы обязательно учтем этот опыт при организации следующих мероприятий, — пояснила пресс-секретарь «Сибирь-Арены» Анастасия Степанченко.

После концерта солист группы признался, что очень скучал по сцене и атмосфере

После концерта солист группы признался, что очень скучал по сцене и атмосфере

Поделиться

Довольные поклонники группы признались: даже такая нестандартная ситуация не испортила им общее впечатление о любимом музыканте. Горожане разъехались по домам довольные.

Ранее НГС писал о том, что солиcт группы «Руки Вверх!» высказался о концерте в ЛДС в Новосибирске. Комментарий разместили в официальном сообществе группы и исполнителя.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

По теме

Руки ВверхСергей ЖуковКонцертСибирь-АренаВыступлениеНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter