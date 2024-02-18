«Осознал, как скучал по себе на сцене и по вашим глазам»: солиcт группы «Руки Вверх!» — о концерте в ЛДС в Новосибирске

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поблагодарил жителей Новосибирска после проведенного концерта в новом ЛДС «Сибирь-Арена».
Как уточняется в официальном сообществе музыканта и коллектива во «ВКонтакте», в городе прошел первый большой концерт группы в 2024 году.
— Вчера я в полной мере осознал, как же скучал по себе на сцене и по вашим глазам напротив меня! По этой потрясающей атмосфере, по вашим счастливым лицам и по нашим любимым трекам, — сказано в сообщении.
Музыкальный коллектив выступил в «Сибирь-Арене» накануне, 17 февраля. Как заявлял Сергей Жуков во время концерта, на площадке собрались 11 тысяч человек. Основная арена спортивного сооружения рассчитана на 10 634 зрителя.
Перед началом концерта на левом берегу Новосибирска образовались пробки на подъезде к ЛДС, а после выступления группы тысячи человек встали в очередях в помещениях «Сибирь-Арены». Зрители направлялись к гардеробу, чтобы взять свою одежду и покинуть площадку, толпу сняли на видео.
В январе в Новосибирске в Доме ученых СО РАН выступил певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Смотрим видео с концерта.