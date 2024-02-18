«Осознал, как скучал по себе на сцене и по вашим глазам»: солиcт группы «Руки Вверх!» — о концерте в ЛДС в Новосибирске

Как уточняется в официальном сообществе музыканта и коллектива во «ВКонтакте», в городе прошел первый большой концерт группы в 2024 году.



— Вчера я в полной мере осознал, как же скучал по себе на сцене и по вашим глазам напротив меня! По этой потрясающей атмосфере, по вашим счастливым лицам и по нашим любимым трекам, — сказано в сообщении.

