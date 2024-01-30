Зал пел вместе с исполнителем: сотни новосибирцев пришли на концерт SHAMANa — видео с выступления

В Новосибирске в Доме ученых СО РАН 30 января прошел концерт певца SHAMANa (Ярослава Дронова). Как рассказала НГС посетительница концерта и участница фангруппы MIGfangroup Зарина, на выступление пришли сотни человек.
— Концерт прошел великолепно. Все места были заняты. Выступление началось, как и было запланировано, без задержек. Ярослав исполнил такие песни, как «Живой», «Встанем», «Мед» и многие другие известные композиции, — пояснила Зарина.
Как отметила девушка, в конце своего выступления SHAMAN исполнил гимн России. Вместе с ним пел весь зал стоя.
Это уже второе выступление исполнителя в Новосибирске в этом году. Прошлый концерт прошел 29 января.
Напомним, изначально концерты SHAMAN`a были запланированы на 14 и 15 декабря 2023 года. Тогда билеты на выступления певца раскупили еще за два месяца. Но позже певец перенес выступления на январь. Об этом он заявил в соцсетях.
В начале декабря Дронов попал в список самых патриотичных российских исполнителей наряду с Олегом Газмановым и Николаем Расторгуевым. При этом владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что иногда музыканты отказываются выступать на одной сцене с SHAMAN`ом.
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