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Зал пел вместе с исполнителем: сотни новосибирцев пришли на концерт SHAMANa — видео с выступления

Музыкант исполнил такие композиции, как «Живой», «Встанем», «Мед»

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Изначально выступления были запланированы на декабрь 2023-го

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В Новосибирске в Доме ученых СО РАН 30 января прошел концерт певца SHAMANa (Ярослава Дронова). Как рассказала НГС посетительница концерта и участница фангруппы MIGfangroup Зарина, на выступление пришли сотни человек.

— Концерт прошел великолепно. Все места были заняты. Выступление началось, как и было запланировано, без задержек. Ярослав исполнил такие песни, как «Живой», «Встанем», «Мед» и многие другие известные композиции, — пояснила Зарина.

Как отметила девушка, в конце своего выступления SHAMAN исполнил гимн России. Вместе с ним пел весь зал стоя.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Зарина

Это уже второе выступление исполнителя в Новосибирске в этом году. Прошлый концерт прошел 29 января.

Напомним, изначально концерты SHAMAN`a были запланированы на 14 и 15 декабря 2023 года. Тогда билеты на выступления певца раскупили еще за два месяца. Но позже певец перенес выступления на январь. Об этом он заявил в соцсетях.

В начале декабря Дронов попал в список самых патриотичных российских исполнителей наряду с Олегом Газмановым и Николаем Расторгуевым. При этом владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что иногда музыканты отказываются выступать на одной сцене с SHAMAN`ом.

Ранее мы также рассказывали, где прошло детство SHAMAN'a и о том, сколько стоит выступление SHAMAN'a на корпоративе.

SHAMANКонцерт SHAMANНовосибирск
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