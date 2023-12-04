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Новосибирцы раскупили билеты на два концерта Шамана — он приедет в город еще раз

Всего осталось четыре билета и стоят они больше 5 тысяч рублей

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Шаман будет выступать в Новосибирске 14 декабря

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В Новосибирске раскупили все билеты на концерт Шамана в Доме культуры железнодорожников. Купить билет невозможно на сайтах «Яндекс.Афиши» и «Кассы.ру». Концерт Шамана должен пройти 14 декабря.

При этом на концерт 15 декабря в Доме ученых СО РАН, который запланирован на 15 декабря, на «Яндекс.Афишах» билетов тоже нет. На момент подготовки материала на сайте Дома ученых оставалось 4 билета. Стоили они от 5,5 до 8 тысяч рублей.

При этом на сайте «Артисты звезды» появилась информация о новом концерте Шамана, который пройдет на «Локомотив-Арене» 25 февраля. На этот концерт уже продают билеты и стоят они от 1,5 до 8 тысяч рублей.

В декабре в Новосибирске выступит не только Шаман — приезжает много рэперов, рокеров и артистов театра. НГС подготовил большую афишу с более чем 100 мероприятиями.

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