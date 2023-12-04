Новосибирцы раскупили билеты на два концерта Шамана — он приедет в город еще раз

В Новосибирске раскупили все билеты на концерт Шамана в Доме культуры железнодорожников. Купить билет невозможно на сайтах «Яндекс.Афиши» и «Кассы.ру». Концерт Шамана должен пройти
При этом на концерт 15 декабря в Доме ученых СО РАН, который запланирован на
При этом на сайте «Артисты звезды» появилась информация о новом концерте Шамана, который пройдет на «Локомотив-Арене»
В декабре в Новосибирске выступит не только Шаман — приезжает много рэперов, рокеров и артистов театра. НГС подготовил большую афишу с более чем 100 мероприятиями.