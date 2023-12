SHAMAN, большой театральный фестиваль и Баба Мороз: как незабываемо провести декабрь — большая афиша НГС

Первый месяц зимы начнет «принцесса» поп-музыки у зуммеров и «барби из трущоб» Мэйби Бэйби (12+) со своим концертом в «Подземке». Билеты на 1 декабря можно купить за 1400 рублей.

В свой первый тур отправляется группа «Обстоятельства» (12+) с музыкой в уже родном жанре «тревожной альтернативы». Выступать они будут в «Подземке» 2 декабря. Стоимость билетов на молодых авторов — 1400 рублей. Послушать грустный рэп от музыканта под псевдонимом Масло черного тмина (16+) можно будет 3 декабря в «Подземке» — билеты на казахского хип-хоп исполнителя стоят от 1600 рублей.

В понедельник, 4 декабря, в «Подземке» выступит Кишлак (16+), которого журналисты называют «кумиром бедовой молодежи». Русское инди о психологических травмах и грустный поп-панк можно послушать за 2100 рублей. Шансонье Александр Миркин (12+) выступит в «Евразии» с концертом «Расскажи осень». Билеты на музыканта стоят всего 500 рублей.

Хип-хоп артист, который в индустрии уже 9 лет, Yanix (14+) выступит в «Подземке» с большим концертом 8 декабря. Билеты стоят от 1200 рублей. Для тех, кому ближе тяжелый рок и панк, в этот же день будет выступать сибирский проект «Убийцы Crystal» (18+), лидером которого является Вика Чехова. Темы у музыкантов под стать времени: проблемы женщин и мужчин, веганство и мрачные состояния, а билеты всего по 800 рублей.

Поностальгировать над треками эпохи «MTV 90-х» предлагает группа «Кирпичи» (18+). Билеты на питерских хип-хоп исполнителей стоят от 1500 рублей, выступление — в «Подземке» 9 декабря. В этот же день в «Подземке» будет большой концерт Ram (Грязный Рамирес) (18+). Тут уже слушателей ждет смешанный хип-хоп и рок — послушать можно от 1500 рублей. А через неделю после Ram, 15 декабря, приезжает его частый компаньон по музыке Сидоджи Дубоshit (12+). Музыкант презентует свой новый альбом на тему постапокалипсиса. Билеты стоят от 800 рублей.

Сибирский Black Metal от группы Theosophy (16+) можно послушать 10 декабря в «Подземке» от 1000 рублей за билет. Музыканты представят, в частности, треки из нового альбома Bleeding Wounds of the First and the Last. В этот же день, 10 декабря, в «Бродячей собаке» выступит культовая новосибирская рэп-группа NTL (18+). Они исполнят свои хиты из 2000-х. Послушать хип-хоп треки можно за 1000 рублей.

На сцене ДКЖ 13 декабря выступит эстрадный певец Ярослав Сумишевский (16+). Билеты на концертную программу «Счастливым быть» стоят от 1600 рублей.

Если вы думаете, куда потратить 3 тысячи рублей, то, может быть, вам подойдет концерт «Пикника» (12+), который пройдет 14 декабря. Масштабное выступление с новой программой «Будущее ждёт нас» состоится на «Локомотив-Арене».

Исполнитель хита «Я русский» Shaman (6+) выступит в Новосибирске в декабре целых два раза: в ДКЖ и в Доме ученых в Академгородке. Выступления запланированы на 14 и 15 декабря. В ДКЖ уже все билеты проданы, а вот в Доме ученых еще можно купить билет за 2 тысячи рублей.



Рэпер Markul (16+) приезжает в «Гатрохолл» с новой программой и в этот раз будет выступать с Live Band’ом. Концерт запланирован на 15 декабря, а стоимость билетов начинается от 1800 рублей.

Кантри-рэп-дуэт «Заточка» (18+) приезжает в Новосибирск с презентацией нового альбома. За музыкальную часть в дуэте отвечает бывший гитарист группы Anacondaz Илья Погребняк, а за ироничные тексты — Юрий Симонов. Билет на выступление 17 декабря в «Подземке» стоит от 2300 рублей.

С двумя концертами в «Подземку» приедет тиктокер и певец Xolidayboy (12+). Музыкант должен был выступить в ноябре, но дату изменили — на 18 и 19 декабря. Билеты от 1900 рублей.

За 1200 рублей и больше можно попасть на концерт «Маваши group» (16+), который обещает пронизывающий вокал и взрывные гитарные рифы. Автор треков Goth Money и +7(952)812 Alblak 52 (16+) выступит в «Подземке» 23 декабря. Билеты на первый сольный концерт хип-хоп исполнителя в Новосибирске стоят от 1200 рублей.