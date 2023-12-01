SHAMAN, большой театральный фестиваль и Баба Мороз: как незабываемо провести декабрь — большая афиша НГС

1
Концерты
Первый месяц зимы начнет «принцесса» поп-музыки у зуммеров и «барби из трущоб» Мэйби Бэйби (12+) со своим концертом в «Подземке». Билеты на 1 декабря можно купить за 1400 рублей.
В свой первый тур отправляется группа «Обстоятельства» (12+) с музыкой в уже родном жанре «тревожной альтернативы». Выступать они будут в «Подземке» 2 декабря. Стоимость билетов на молодых авторов — 1400 рублей. Послушать грустный рэп от музыканта под псевдонимом Масло черного тмина (16+) можно будет 3 декабря в «Подземке» — билеты на казахского хип-хоп исполнителя стоят от 1600 рублей.
В понедельник, 4 декабря, в «Подземке» выступит Кишлак (16+), которого журналисты называют «кумиром бедовой молодежи». Русское инди о психологических травмах и грустный поп-панк можно послушать за 2100 рублей. Шансонье Александр Миркин (12+) выступит в «Евразии» с концертом «Расскажи осень». Билеты на музыканта стоят всего 500 рублей.
Хип-хоп артист, который в индустрии уже 9 лет, Yanix (14+) выступит в «Подземке» с большим концертом 8 декабря. Билеты стоят от 1200 рублей. Для тех, кому ближе тяжелый рок и панк, в этот же день будет выступать сибирский проект «Убийцы Crystal» (18+), лидером которого является Вика Чехова. Темы у музыкантов под стать времени: проблемы женщин и мужчин, веганство и мрачные состояния, а билеты всего по 800 рублей.
Поностальгировать над треками эпохи «MTV 90-х» предлагает группа «Кирпичи» (18+). Билеты на питерских хип-хоп исполнителей стоят от 1500 рублей, выступление — в «Подземке» 9 декабря. В этот же день в «Подземке» будет большой концерт Ram (Грязный Рамирес) (18+). Тут уже слушателей ждет смешанный хип-хоп и рок — послушать можно от 1500 рублей. А через неделю после Ram, 15 декабря, приезжает его частый компаньон по музыке Сидоджи Дубоshit (12+). Музыкант презентует свой новый альбом на тему постапокалипсиса. Билеты стоят от 800 рублей.
Сибирский Black Metal от группы Theosophy (16+) можно послушать 10 декабря в «Подземке» от 1000 рублей за билет. Музыканты представят, в частности, треки из нового альбома Bleeding Wounds of the First and the Last. В этот же день, 10 декабря, в «Бродячей собаке» выступит культовая новосибирская рэп-группа NTL (18+). Они исполнят свои хиты из 2000-х. Послушать хип-хоп треки можно за 1000 рублей.
На сцене ДКЖ 13 декабря выступит эстрадный певец Ярослав Сумишевский (16+). Билеты на концертную программу «Счастливым быть» стоят от 1600 рублей.
Если вы думаете, куда потратить 3 тысячи рублей, то, может быть, вам подойдет концерт «Пикника» (12+), который пройдет 14 декабря. Масштабное выступление с новой программой «Будущее ждёт нас» состоится на «Локомотив-Арене».
Исполнитель хита «Я русский» Shaman (6+) выступит в Новосибирске в декабре целых два раза: в ДКЖ и в Доме ученых в Академгородке. Выступления запланированы на 14 и 15 декабря. В ДКЖ уже все билеты проданы, а вот в Доме ученых еще можно купить билет за 2 тысячи рублей.
Рэпер Markul (16+) приезжает в «Гатрохолл» с новой программой и в этот раз будет выступать с Live Band’ом. Концерт запланирован на 15 декабря, а стоимость билетов начинается от 1800 рублей.
Кантри-рэп-дуэт «Заточка» (18+) приезжает в Новосибирск с презентацией нового альбома. За музыкальную часть в дуэте отвечает бывший гитарист группы Anacondaz Илья Погребняк, а за ироничные тексты — Юрий Симонов. Билет на выступление 17 декабря в «Подземке» стоит от 2300 рублей.
С двумя концертами в «Подземку» приедет тиктокер и певец Xolidayboy (12+). Музыкант должен был выступить в ноябре, но дату изменили — на 18 и 19 декабря. Билеты от 1900 рублей.
За 1200 рублей и больше можно попасть на концерт «Маваши group» (16+), который обещает пронизывающий вокал и взрывные гитарные рифы. Автор треков Goth Money и +7(952)812 Alblak 52 (16+) выступит в «Подземке» 23 декабря. Билеты на первый сольный концерт хип-хоп исполнителя в Новосибирске стоят от 1200 рублей.
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2
Театр
В Доме культуры железнодорожников 2 декабря в спектакле «Не в свои сани» (12+) выйдут на сцену Сергей Никоненко и Ирина Муравьева. Спектакль по произведению Николая Островского поставил Роман Самгин. Билет стоит от 1300 рублей. На следующий день, 3 декабря, в ДКЖ покажут «Жениться вам надо, барин» (12+) с Маратом Башаровым в главной роли. Билеты на спектакль, основанный на пьесе Николая Некрасова, стоят от 1400 рублей.
«Первый театр» представляет свой премьерный музыкальный моноспектакль «Клавдия Шульженко» (16+). Главную роль исполнит Людмила Щеголькова. Посмотреть на историю знаменитой советской актрисы можно 2 декабря.
В Музыкальном театре 9 декабря можно будет посмотреть и послушать мюзикл «Человек, нашедший свое лицо» (16+). Спектакль по фантастическому роману Александра Беляева идет только пару месяцев, но уже получил любовь зрителей. Билеты стоят от 550 рублей.
В ДКЖ 11 декабря приезжает с гастролями шоу-спектакль «Контора» (12+), билеты стоят от 1000 рублей. Как пишут организаторы, это микс из комедии, классического театра, акробатики и смелых физических трюков.
Алексей Маклаков, Иван Мулин и Мария Свирид выступят на той же сцене со спектаклем «Любовь в квадрате» (18+) 12 декабря. Билеты на комедию стоят от 1600 рублей.
В конце декабря в Новосибирск с литературными чтениями приезжает модный писатель Александр Цыпкин. В Доме ученых СО РАН 20 декабря пройдут «БеспринцЫпные чтения» (18+), сходить можно за 1800 рублей. Сценарист ТНТ выступит со своей программой «Питерский Old School». В ДКЖ 21 декабря пройдут те же чтения, но в компании с актером Павлом Деревянко (18+). Тут уже цена от 2000 рублей.
В конце декабря в «Красный факел» с гастролями заедет Русский драматический театр имени Маяковского из республики Таджикистан. Артисты покажут «Пять жен Ходжи Насреддина» (16+). Билетов осталось немного, их цена — от 700 рублей. Также в рамках гастролей зарубежный театр привез «Гамлета» (12+). На спектакль 21 декабря билеты стоят от 650 рублей.
В «Красном факеле» 26 декабря также запланирована премьера спектакля по роману Михаила Булгакова «Собачье сердце» (18+). Режиссером выступил Роман Габриа.
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3
Стендап и КВН
Интеллигентный юмор от комика из Санкт-Петербурга прозвучит со сцены «Подземки» 1 декабря: Сева Ловкачев выступит со своим большим сольным концертом (18+). Билеты обойдутся вам в 1000 рублей.
В Доме ученых СО РАН и в ККК имени Маяковского 3 и 4 декабря соответственно пройдет выступление двух знаменитых команд КВН — «Союз» и «Пятигорск» (12+). Билеты на их совместное выступление стоят в Академгородке от 2800 рублей, в центре — от 4000 рублей.
Настроиться на Новый год можно в «Бродячей собаке», где 7 декабря пройдет «Stand-up. Первый! Новогодный!» (16+). Заплатить за выступление актеров театра, которые шутят, нужно будет минимум 650 рублей.
От 1000 рублей стоит билет на стендап-концерт участника команды КВН «Детективное агентство Лунный свет» и резидента ТНТ Филиппа Воронина (18+). Посетить выступление можно 8 декабря.
Прямолинейный стендап-комик с ТНТ Алексей Щербаков (18+) приедет с большим сольным концертом в Новосибирск 9 декабря. У него запланировано сразу два концерта подряд: в 17 и в 20 часов. Билеты на новую программу в ККК Маяковского стоят от 3300 рублей.
Лучшие шутки опытных комиков в Новосибирске можно послушать на последнем в 2023 году стендап-концерте в «Бродячей собаке» — «Stand-up Nsk. Лучшее за год!» (18+) 16 декабря. Билет вам обойдется всего в 700 рублей.
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4
Танцы и кутеж
Вечеринку для девочек решили устроить в «Подземке» в субботу, 2 декабря. Входной билет на Girls party (18+) стоит 1500 рублей, продлится мероприятие до 2 часов ночи.
В ДКЖ в преддверии Нового года 4 декабря пройдет шоу «Дамские угодники» (16+). Зрителям обещают подарки, танцы и полусладкое на входе. За билет от 1600 рублей зрители получат и хореографию, и театр и стендап.
В «Гастрохолле» 3 и 17 декабря пройдет вечеринка по бачате (18+) Как рассказали организаторы, бачата — это один из самых популярных парных танцев во всём мире. «Гастрохолл» приглашает всех с 19:00 по 22:00. Информации о билетах нет.
В Экспоцентре в пятницу, 8 декабря, пройдет вечеринка «Диско-феерия» (6+). Организатор Concert 54 обещает праздник, «равного которому наш город ещё не видел». Билеты от 1800.
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5
Выставки
В Художественном музее в пятницу, 1 декабря, открывается выставка художественного серебра (0+). Чаши, кубки и многое другое привезли из Государственного исторического музея.
В Краеведческом музее Новосибирска 7 декабря открывается выставка «Шедевры Гюстава Доре» (0+). Посмотреть экспозицию можно бесплатно. В музее покажут 126 иллюстраций к книгам, которые принесли Доре всемирную славу.
В «АртЕль» в пятницу, 1 декабря, откроется выставка Насти Икусовой — «Чудаки» (12+). Как рассказывают организаторы, эта экспозиция — общий срез творчества художницы про поиск характерности и глубины образа человека. Вход свободный.
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6
Ярмарки и события
Декабрь — время выбирать подарки для окружения и для себя. С такой мыслью в городе организовали несколько маркетов.
В «Подземке» 16 декабря пройдет SajiMarket (16+). Организаторы называют его арт-квест-маркетом для любителей и фанатов аниме, манги, комиксов, игр, китайских новелл и других направлений современной поп-культуры. Цены меняются в зависимости от времени, когда заходят покупатели. Самый недорогой билет — от 369 рублей.
В «Меге» 23 декабря пройдет ярмарка-раздача животных «День Хвоста» (0+). Вход бесплатный. Вы сможете познакомиться с животными из приюта и выбрать себе любимца.
В Новосибирском планетарии 9 декабря пройдет астрономическая предновогодняя программа «Ночь зимних чудес» (12+). На мероприятии будут и лекции, и мастер-классы, и шоу. Увидеть это все можно за 550 рублей.
Перед Новым годом в Новосибирске пройдут и сразу несколько крупных ярмарок. 15–17 декабря и 22–24 декабря на первом этаже ТВК «Калейдоскоп» пройдут маркеты Shopping Weekend (16+), в которых участвуют торговцы одеждой, аксессуарами, подарками и вкусностями со всей России. А 23–24 декабря запланирован фестиваль осознанного потребления Garazhka (16+) — место проведения пока не анонсировали.
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7
Классическая музыка
В Доме ученых СО РАН 6 декабря пройдет концентр «Легенды о Круге» (16+), во время которого известные треки шансонье исполнят вместе с симфоническим оркестром. Выступать будет композитор, продюсер и актёр Юрий Кузнецов-Таёжный — исполнитель роли Михаила Круга в фильме «Легенды о Круге». Самые недорогие билеты на концерт стоят 1300 рублей.
В ДКЖ 15 декабря пройдет концерт оркестра CAGMO с симфонией «Король и шут» (6+). Билет стоит от 1800 рублей, перед зрителями выступит струнный оркестр с хором. В понедельник, 18 декабря, оркестр также выступит с K-Pop Symphony (6+). Услышать песни корейских айдолов в симфонической аранжировке можно за 1300 рублей.
Из Калининграда в Новосибирск 18 декабря приезжает японская исполнительна Хироко Иноуэ (12+), которая исполнит классические композиции на органе. Выступление пройдет филармонии имени Каца. За 400 рублей Хироко Иноуэ исполнит музыку Баха, Пахельбеля, Франка и других.
В этот же день, 18 декабря, в филармонии имени Каца прозвучит музыка группы «Кино» (6+) в симфонической обработке. Этот концерт — совместный проект гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна, сына Виктора Цоя Алексанра и композитора Игоря Вдовина. Билеты стоят от 6 тысяч рублей. Второй концерт пройдет 21 декабря, но уже в Доме ученых СО РАН.
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8
Музыка народов мира
Уже в пятницу, 1 декабря, в ДКЖ выступит исполнитель Pupo (12+). Билеты на итальянского певца и композитора стоят от 5300 рублей.
В ККК имени Маяковского приезжает необычный московский оркестр City Pipes: музыканты исполнят рок-хиты на шотландских волынках (6+). За хиты от Beatles до Queen нужно будет заплатить от 1400 рублей.
Ансамбль горлового пения «Бай Терек» (6+) из Горного Алтая 9 декабря выступит в эко-лофте «Арка». В арсенале музыкантов национальные инструменты: комуз, топшуур, икили, тунур, туюк-шоор и туйгактар. О ценах на билеты надо дополнительно узнавать у организаторов.
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9
Рождественский фестиваль искусств
В этом году в Новосибирске в 15 раз пройдет Рождественский фестиваль искусств. В город приедут театры из разных уголков России, чтобы показать свои спектакли.
В субботу, 2 декабря, в «Глобусе» покажут спектакль по роману Константина Симонова «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются» (12+). Поставило произведение Русское концертного агентство. В постановке принимает участие Камерный ансамбль «Солисты Москвы», его художественный руководитель и главный дирижер — Юрий Башмет.
Московский театр имени Евгения Вахтангова покажет 3 и 4 декабря спектакль «Люся. Признание в любви» (16+), который расскажет историю Людмилы Гурченко. Текст спектакля основан на автобиографии знаменитой актрисы, а главную роль сыграет Алла Зохина. В постановке также участвует Нонна Гришаева.
Донецкий республиканский академический молодежный театр на малой сцене в «Глобусе» покажет моноспектакль «Случайный человек» (12+). Историю про подростков покажут в Новосибирске 6 декабря. В этот же день пройдет показ современной притчи «У ковчега в восемь» (6+) — эту постановку донецкого театра также покажут в «Глобусе».
На сцене театра Афанасьева состоится показ спектакля «Неотправленные письма» (16+) по роману Олена Роя. Постановку государственного академического театра имени Моссовета покажут 6 декабря. «Зойкину квартиру» (18+) Булгакова в постановке Московского драматического театра имени А. С. Пушкина покажут в «Глобусе» 7 декабря.
Дарья Мороз и Петр Дранга 8 декабря выйдут на сцену театра Афанасьева в спектакле-концерте «Фрида» (18+), который посвящен знаменитой художнице.
Свою сценическую версию фильма Вуди Аллена покажет режиссер Константин Богомолов: спектакль «Мужья и жены» (18+) пройдет в «Глобусе» 9 декабря.
За 1000 рублей можно посетить и фэшн-шоу Игоря Гуляева (16+). Модный показ назначен в театре «Глобус» на 10 декабря.
От 800 рублей стоит билет на спектакль «Душа моя Павел» (16+), который покажут на сцене «Глобуса» 14 декабря. Постановку о взрослении привезет в Новосибирск Российский академический молодежный театр из Москвы.
Сцены из романа «Евгений Онегин» (16+) в исполнении артистов академического театра имени Евгения Вахтангова покажут в «Глобусе» 4 и 5 декабря. В 2014 году постановка получила сразу две «Золотые маски»: в номинациях «Лучшая работа режиссера» и «Лучшая работа художника по костюмам».
Оптимистический спектакль «Человек из Подольска» (16+) привез в Новосибирск Донецкий республиканский академический молодежный театр. Постановку покажут в «Старом доме», билеты стоят от 1000 рублей. Как указано в описании, это «спектакль о том, какой могла бы быть полиция, если бы мы жили в идеальном мире».
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10
Кино
В последний день осени, 30 ноября, в кино появился фильм «Капитан Марвел 2» (12+). В кинотеатрах его оформляют как «мероприятие». Новую главу киновеселенной «Марвел» о приключениях сразу трех супергероинь показывают в «Победе» и в «Синема Парке». В кинотеатре на Ленина билеты стоят 500 рублей.
Еще до начала декабря в новосибирских кинотеатрах начались премьеры новогодних фильмов. 30 ноября начали показывать «Баба Мороз и тайна Нового Года» (6+). Новый фильм посвящен жене Деда Мороза, которая стала простой домохозяйкой, потому что взрослые не верят в чудеса, — ее сыграла жена режиссера Жоры Крыжовникова Юлия Александрова.
Уже в воскресенье, 3 декабря, в Новосибирске состоится премьера аниме «Мальчик и птица» (16+) знаменитого режиссера Хаяо Миядзаки. Первый показ за 420 рублей пройдет в «Синема Парке». История расскажет историю мальчика, который отправляется в путешествие вместе с серой цаплей.
Совместный фильм Молдовы, России, Литвы и Турции «Крецул» (18+) выйдет на большие экраны 9 декабря. Первый сеанс кино о чемпионе Европы по дзюдо пройдет в «Победе» 9 декабря за 400 рублей за билет.
Этот год также не обойдется без традиционных фильмов. На экраны выйдет «Елки 10» (12+) от режиссеров Дамира Мифтахова и Ивана Чехова. В этом фильме участие принял эпатажный Филипп Киркоров.
И как же без традиционных ответов России разным знаменитым фильмам. В этот раз 9 декабря на экраны выходит «Одна дома» (12+) — про то, как инженер пытается обокрасть дом, но встречает хитрую девочку Стефанию.
В конце года появится и традиционный мультфильм от «Мельницы» (если кто переживал). В этом году это будет «Три богатыря и Пуп Земли» (6+). Премьера запланирована на 28 декабря. В этот раз богатыри встретятся с динозаврами!
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