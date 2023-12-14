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«Придется немного подождать»: певец Shaman перенес декабрьские концерты в Новосибирске

Выступления Ярослава Дронова в ДКЖ и Доме ученых были запланированы на 14 и 15 декабря

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Отмену концертов объяснили техническими причинами

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Исполнитель хита «Я русский» Shaman отменил запланированные на середину декабря выступления в Новосибирске и Омске, они состоятся позже. Об этом певец сообщил в своих социальных сетях в ночь на 14 декабря.

— Родные, к моему сожалению, наши декабрьские встречи в Томске и Новосибирске по техническим причинам пока не состоятся. Придётся немного подождать. Но мы обязательно с вами увидимся! Следите за афишей. Мой большой тур «Я русский» регулярно дополняется новыми датами и новыми городами. До встречи! — уведомил Дронов в своем телеграм-канале.

Концерты Shaman в Новосибирске должны были состояться в ДКЖ и Доме ученых 14 и 15 декабря, большинство билетов были распроданы. На сайтах ДКЖ и Дома ученых на утро 14 декабря информации об отмене выступлений Дронова нет. На официальном сайте исполнителя указано, что концерты перенесены, купленые билеты действительны.

НГС направил запрос пресс-службе певца, чтобы узнать, почему концерты отменили.

В начале декабря Дронов попал в список самых патриотичных российских исполнителей наряду с Олегом Газмановым и Николаем Расторгуевым. При этом владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что иногда музыканты отказываются выступать на одной сцене с Shaman.

Ранее мы также рассказывали, где прошло детство SHAMAN'a и о том, сколько стоит выступление SHAMAN'a на корпоративе.

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