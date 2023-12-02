«Диктует, в чем выходить на сцену». Что происходит за кулисами перед концертами SHAMAN'а: фото и видео

Константин Солдатов считает, что в творчестве Ярослава нет какого-то одного определенного стиля. Смешаны разные. А в голосе в первую очередь присутствуют нотки фольклора.

— У Ярослава очень яркий и мощный голос, превосходный, пронзительный тембр. Я это отметил, как только впервые его услышал. И еще у него три музыкальных образования. Они, конечно, идут на пользу. У меня оно тоже есть, — подчеркнул Солдатов. — Поэтому я понимаю, как всё происходит, как формируется музыкальный вкус. Начинаешь больше погружаться не только в ту музыку, которая тебе нравится, а в разную. Когда учишься и познаёшь что-то новое — это всегда очень хорошо влияет на дальнейшее творчество, на музыкальный интеллект.