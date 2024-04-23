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Дороги и транспорт Десятки автомобилей попали в пробку на подъезде к новому ЛДС

Десятки автомобилей попали в пробку на подъезде к новому ЛДС

Сегодня на площадке выступит известный артист

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Движение затруднено по улице Немировича-Данченко

Вечером 23 апреля на левом берегу Новосибирска собралась пробка. Затор образовался на подъезде к новому ЛДС «Сибирь-Арена».

Судя по снимку, который сделал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков, на участке дороги собрались десятки автомобилей. Затор тянется от поворота на Немировича-Данченко.

Около нового ЛДС образовалась пробка

Данные об этом также появились на сайте 2ГИС. По информации сервиса, движение затруднено по улице Немировича-Данченко от перекрестка с Лыщинского. 23 апреля в Новосибирске в «Сибирь-Арене» выступит рэпер Баста (16+).

В феврале около нового ЛДС также образовалась пробка. На площадке «Сибирь-Арены» проходил первый концерт.

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Пробка Затор Сибирь-Арена ЛДС Новосибирск
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