Десятки автомобилей попали в пробку на подъезде к новому ЛДС

Вечером 23 апреля на левом берегу Новосибирска собралась пробка. Затор образовался на подъезде к новому ЛДС «Сибирь-Арена».
Судя по снимку, который сделал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков, на участке дороги собрались десятки автомобилей. Затор тянется от поворота на Немировича-Данченко.
Данные об этом также появились на сайте 2ГИС. По информации сервиса, движение затруднено по улице Немировича-Данченко от перекрестка с Лыщинского. 23 апреля в Новосибирске в «Сибирь-Арене» выступит рэпер Баста (16+).
В феврале около нового ЛДС также образовалась пробка. На площадке «Сибирь-Арены» проходил первый концерт.