Реклама
СЕЙЧАС -22°С
Пробки 2/10
usd 92.55
eur 99.35
СрочноМашины встали в пробку на подъезде к новому ЛДС
Все новости
Все новости

«У нас какое-то почкование»: 11 тысяч человек собрались на концерт «Руки Вверх!» в новом ЛДС — видео

Это первое выступление на площадке спортивного объекта

4 881

Основная арена рассчитана на 10 634 зрителей

Поделиться

Вечером 17 февраля жители Новосибирска собрались в новом ЛДС. На площадке «Сибирь-Арены» проходит первый музыкальный концерт. На сцене выступает группа «Руки Вверх!» (12+).

На сайте ХК «Сибирь» сказано, что основная арена спортивного сооружения рассчитана на 10 634 зрителей. Между тем солист музыкальной группы Сергей Жуков заявил, что в зале собрались 11 тысяч человек. Смотрим видео с концерта.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
17 февраля в ЛДС проходит первый концерт.

Видео: NGS.RU

— Каждый новый концерт нас становится больше, какое-то почкование. В прошлом году было 6 тысяч, сейчас 11, — сказал Сергей Жуков. — И мы будем выступать в 10 раз лучше.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Судя по кадрам, арена, на которой проходит концерт, тысячный зал заполнен зрителями

Видео: NGS.RU

Судя по кадрам, тысячный зал заполнен зрителями. 17 февраля в ЛДС проходит первый концерт.

Многие новосибирцы пришли к «Сибирь-Арене» за час до начала выступления музыкантов. На подъезде к ЛДС образовалась пробка из машин, затор появился на улице Немировича-Данченко и проспекте Карла-Маркса.

По теме

КонцертСибирь-АренаЛДСНовосибирскРуки Вверх
  • ЛАЙК6
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter