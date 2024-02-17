«У нас какое-то почкование»: 11 тысяч человек собрались на концерт «Руки Вверх!» в новом ЛДС — видео

Вечером 17 февраля жители Новосибирска собрались в новом ЛДС. На площадке «Сибирь-Арены» проходит первый музыкальный концерт. На сцене выступает группа «Руки Вверх!» (12+).
На сайте ХК «Сибирь» сказано, что основная арена спортивного сооружения рассчитана на 10 634 зрителей. Между тем солист музыкальной группы Сергей Жуков заявил, что в зале собрались 11 тысяч человек. Смотрим видео с концерта.
— Каждый новый концерт нас становится больше, какое-то почкование. В прошлом году было 6 тысяч, сейчас 11, — сказал Сергей Жуков. — И мы будем выступать в 10 раз лучше.
Судя по кадрам, тысячный зал заполнен зрителями. 17 февраля в ЛДС проходит первый концерт.
Многие новосибирцы пришли к «Сибирь-Арене» за час до начала выступления музыкантов. На подъезде к ЛДС образовалась пробка из машин, затор появился на улице Немировича-Данченко и проспекте Карла-Маркса.