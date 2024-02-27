«Потому что поёт нормально!» Shaman собрал в Новосибирске несколько тысяч зрителей со всей Сибири — что творилось на концерте

Пенсионерка Фаина Винокурова сама билеты не покупала, но, получив их в подарок на день рождения, обрадовалась.



— Некоторые песни его очень нравятся, — улыбается она, вертя в руках дареный флажок. — В первый раз мне его песню по WhatsApp прислали, и потом я тоже стала всем включать и присылать.



Расписываются в любви к певцу и другие слушательницы.



— Уже второй раз на концерте. За эмоциями приехали, не хватило нам первого, — делится радостью с журналистами обаятельная моложавая бабушка Наталья из Мошковского района. — Были в ДКЖ 29 января со старшим внуком. А сейчас мы приехали с тремя внуками, и я привезла еще 16 человек — это юнармейцы. У нас основное воспитание — патриотическое. И как не попасть на концерт Ярослава? Он заканчивается гимном, а его знают все, даже маленькие дети.