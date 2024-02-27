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Фоторепортаж

«Потому что поёт нормально!» Shaman собрал в Новосибирске несколько тысяч зрителей со всей Сибири — что творилось на концерте

Часть людей специально приехала на концерт из соседних регионов, а из Мошковского района привезли отряд юнармейцев

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Патриотический поп-певец явно выложился на все сто процентов — как впрочем, и его аудитория

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За последние полгода стремительно набравший популярность поп-исполнитель Ярослав Дронов, более известный как Shaman, приезжает в Новосибирск уже в третий раз. Сначала он полностью собрал два популярных, но достаточно скромных по объему зала: в ДКЖ и в Доме ученых в Академгородке. В третий раз артист провел концерт в «Локомотив-Арене», вмещающей несколько тысяч зрителей. Как его встретили новосибирцы, кто еще приехал послушать патриотический поп, и какие образы примерил на себя певец — в фоторепортаже НГС.

Фанатки, «кони» и вороны: как Новосибирск встретил Шамана

Концерт назначен на вечер воскресенья, но народу собирается столько, что подъезды к «Локомотив-Арене» немедленно встают в пробках. К половине седьмого парковка уже полностью забита, и жаждущие причаститься творчества популярного певца слушатели пытаются оставить автомобили на газонах. Поддерживать порядок приходится сотрудникам ГИБДД, которые практически не умолкают, требуя через мегафоны «убрать машины из-под моста». Мегафонам аккомпанирует расположившаяся рядом на ночлег воронья стая. Люди, кажется, реагируют с пониманием: ворчат, но машины переставляют.

Очереди на вход растянулись на несколько метров

Очереди на вход растянулись на несколько метров

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Тонкие ручейки зрителей сливаются в буйные человеческие реки. Как и в любом месте, где собирается большое количество народа, немедленно появляются «кони-разводилы»: аниматоры в костюмах мультяшных лошадей и зебр, которые сначала предлагают сфотографироваться на телефон, а потом требуют за это тысячу, а то и полторы. Не успеваю я пошутить, что «коням» вряд ли удастся заработать, ведь покупаться на их схемы даже самые доверчивые люди в больших городах перестали, как парень впереди раздосадованно говорит своей спутнице:

— Перекинь мне хоть фотку… Хоть посмотрю, за что такие деньги!

Предприимчивые аниматоры развлекали очередь как могли. Не бесплатно, конечно

Предприимчивые аниматоры развлекали очередь как могли. Не бесплатно, конечно

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«Кони» знали, куда идут. Как позже выяснилось, многие поклонники Шамана специально приехали на концерт любимого артиста издалека: как из отдаленных районов Новосибирской области, так и из соседних регионов. А некоторые особенно преданные фанаты и вовсе последовали за обаятельным блондином в гламурном милитари через половину страны.

Внутри спортивно-концертного комплекса сразу ощущается атмосфера праздника. Не только в переносном, но и в прямом смысле: как-никак идет третий выходной день подряд. Запах спиртного забивает даже запах духов.

Маленькие флажки раздавали на входе бесплатно, но часть поклонников Шамана пришла с собственными триколорами

Маленькие флажки раздавали на входе бесплатно, но часть поклонников Шамана пришла с собственными триколорами

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Многие поклонники на концерт надели футболки с лаконичной надписью «Я русский» или с изображением российского триколора. Раздают желающим и маленькие флажки, какие обычно можно увидеть в руках людей на государственных праздниках. Дамы из фан-клуба SHAMAN Family склеили из цветной бумаги алые сердца — эти символы всенародной любви удобно надевать на смартфон, чтобы не просто светить в темноте зала фонариком, но буквально зажечь сердце.

«Локомотив-Арена» рассчитана на 4,5 тысячи стационарных мест. В случае концерта используют, разумеется, не все трибуны, зато стулья расставляют на игровой площадке, получая сидячий партер. Цены варьируются от 2 тысяч рублей на ярусах до 6 тысяч — у самой сцены. Несмотря на высокую стоимость билетов, свободных кресел в зале нет.

Некоторые даже использовали российский флаг в качестве броской детали образа

Некоторые даже использовали российский флаг в качестве броской детали образа

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Пенсионерка Фаина Винокурова сама билеты не покупала, но, получив их в подарок на день рождения, обрадовалась.

— Некоторые песни его очень нравятся, — улыбается она, вертя в руках дареный флажок. — В первый раз мне его песню по WhatsApp прислали, и потом я тоже стала всем включать и присылать.

Расписываются в любви к певцу и другие слушательницы.

— Уже второй раз на концерте. За эмоциями приехали, не хватило нам первого, — делится радостью с журналистами обаятельная моложавая бабушка Наталья из Мошковского района. — Были в ДКЖ 29 января со старшим внуком. А сейчас мы приехали с тремя внуками, и я привезла еще 16 человек — это юнармейцы. У нас основное воспитание — патриотическое. И как не попасть на концерт Ярослава? Он заканчивается гимном, а его знают все, даже маленькие дети.

Наталья не только слушает Шамана сама, но и приобщает к его творчеству внуков и подопечных — подростков-юнармейцев

Наталья не только слушает Шамана сама, но и приобщает к его творчеству внуков и подопечных — подростков-юнармейцев

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Мужчин в зале меньше, но не намного, и настроены они так же радостно.

— Потому что поет нормально! — отвечает на вопрос о причинах появления на концерте плечистый светловолосый мужчина в футболке с надписью «Я русский». — Потому что песни хорошие — правильные, русские!

Свет, звук и любовь к Родине

Глядя на зал со стороны, можно подумать, что на дворе государственный праздник

Глядя на зал со стороны, можно подумать, что на дворе государственный праздник

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Концерт рассчитан на 1 час 50 минут чистого времени, в течение которых Ярослав Дронов исполняет две трети своего репертуара: блистательная поп-карьера певца началась всего пару лет назад, и собрать больший репертуар он просто не успел. Но та программа, что есть, поставлена мастерски.

Звук — чистый и мощный, лазеры и стробоскопы сияют вспышками яркого света (хочется надеяться, что в зале нет эпилептиков). Сам Шаман появляется на сцене черным силуэтом на фоне светящегося флага. После музыкального вступления света становится больше, и видно, что Дронов в своем любимом провокационном образе: в серебристой кожаной куртке, с повязкой-триколором на плече.

Шаман вскидывает руку — и в ответ в зале взмываются флаги

Шаман вскидывает руку — и в ответ в зале взмываются флаги

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Под восторженные крики поклонниц Ярослав Дронов приветствует Новосибирск и называет зрителей «родными».

— Ты лучший! — отвечает ему многоголосый женский хор.

Среди поклонников творчества Ярослава Дронова не только женщины

Среди поклонников творчества Ярослава Дронова не только женщины

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Какой-то магией Шаман (или тот, кто отвечает за его сценический образ), похоже, все-таки владеет. Голос действительно хорош, так еще и динамика концерта выстроена просто идеально: менее известные треки перемежаются хитами, знакомыми даже тем, кто не увлекается творчеством Ярослава Дронова.

Меняются и образы: серебристую кожанку незаметно сменяет черное пальто, а на имеющей разухабистое, почти кабацкое звучание песне «Плачет и болит» Шаман выходит в облегающих кожаных брючках и расшитой стразами сияющей курточке, имеющей явные отсылки к гусарским мундирам и — менее явно — к образам Александра Малинина середины 90-х.

Поклонники Шамана успели не только снять лучшие моменты его выступления на видео, но и спеть, и даже потанцевать

Поклонники Шамана успели не только снять лучшие моменты его выступления на видео, но и спеть, и даже потанцевать

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В какой-то момент Дронова и вовсе хочется называть последним удачным постмодернистом. Например, в песне «Мой бой» автор умело цитирует как самого себя (там тоже есть слова «Я русский, я иду до конца»), так и реальную историю.

Постепенно магия начинает действовать: сначала зал подпевает, следуя прямым указаниям артиста, затем заводится и подпевает уже самостоятельно, все громче и громче.

Когда звучит медленная, романтическая композиция «Ты моя», на свободном пространстве за креслами партера появляются танцующие пары, не выпускающие при этом из рук российские триколоры.

Уже к середине концерта от идеальной укладки Дронова не осталось и следа. Впрочем, жарко было всем

Уже к середине концерта от идеальной укладки Дронова не осталось и следа. Впрочем, жарко было всем

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В зале становится все жарче — как в переносном, так и в прямом смысле. Как будто заведенные Шаманом поклонники уже не могут остановиться, и тысячи людей становятся частью одной и той же экзотермической реакции. Кто-то снимает пиджаки и кофты, под которыми все те же футболки с надписями, флагами и лицом кумира.

Напряжение нарастает по мере того, как все более известные песни сменяют одна другую. И вот уже во время исполнения, пожалуй, главного хита певца «Я русский» парни-волонтеры, которые изначально помогали зрителям ориентироваться в «Локомотив-Арене», обнимают друг друга за плечи и скачут, скорее крича, чем подпевая любимому артисту.

Под конец исполнитель буквально довел публику до экстаза

Под конец исполнитель буквально довел публику до экстаза

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— Новосибирск, любовь, Россия — навсегда! — будто произносит финальное заклинание Шаман. — Вы сделали меня самым счастливым человеком на свете!

— А ты нас! — кричит в ответ зал, и на этот раз не только женскими голосами.

Шаман обошелся без фонограммы

Шаман обошелся без фонограммы

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Заканчивает концерт певец, впрочем, не полюбившейся многим россиянам песней, а исполнением национального гимна. Ударные за ним имитируют стук сердца, в остальном он поет а капелла. Многие и вправду подпевают.

Правда, уже после первого куплета часть публики начинает просачиваться на выход. Гимн гимном, но очереди в гардероб никто не отменял.

Для тех, кто мечтал побывать на концерте Шамана, но не смог на него пойти, НГС вел онлайн-трансляцию. Мы снимали фото и видео и публиковали их в режиме реального времени.

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