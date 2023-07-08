freedom
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 2/10
usd 91.69
eur 99.82
СрочноКак идут поиски последней пропавшей туристки
Все новости
Все новости
Проблема

Жилье без вида на море и фото с конем за 5 тысяч: как разводят туристов на российском юге

Схем у мошенников множество — рассказываем, как избежать обмана

607

Даже если вы не будете выходить с пляжа, мошенники могут найти вас и там

Поделиться

На российском юге вовсю идет туристический сезон, и это благодатное время не только для владельцев отелей, гостиниц, местных заведений и далее по списку. Голову поднимают и мошенники, которые готовы как следует обмануть доверчивых туристов. Схем в арсенале полно — от обмана с жильем до прямого вымогательства денег. Как уберечься от мошенников и что делать, если вы уже потеряли деньги?

Фейк-отель

Один из самых распространённых курортных обманов — бронирование жилья. В ход идут разные методы: фейковые сайты, субаренда квартир, несоответствие фотографии и действительности. Например, мошенники создают сайт несуществующего отеля, наполняют его сделанными в редакторе фото, фейковыми отзывами, якобы настоящими «менеджерами» и «администраторами». Вы связываетесь по указанным контактам с подобным «менеджером», который красиво рассказывает об отеле, услугах и довольных гостях, а затем ненароком сообщает, что прямо сейчас действует акция — при стопроцентной предоплате вы получите большую скидку.

После оплаты вам присылают «ваучер» на заселение, а на месте оказывается, что никакого отеля по факту нет и по указанным контактам больше никто не отвечает. По такой схеме в этом году мошенники обманули уральскую пару, которая хотела отдохнуть в Абхазии. Жители Кировграда решили забронировать места в существующем пансионате в Гагре, но случайно наткнулись на его поддельный сайт. Узнали они об этом только после того, как отдали 56 тысяч рублей за отдых на двоих. А в позапрошлом году полиция арестовала группу аферистов, которые несколько лет обманывали туристов, продавая им путевки на отдых в несуществующие санатории Ялты и Евпатории. Таким образом им удалось обмануть более 600 человек.

Самый частый обман — жилье с видом на море (в самом хорошем варианте море видно чуть-чуть)

Самый частый обман — жилье с видом на море (в самом хорошем варианте море видно чуть-чуть)

Поделиться

При субаренде мошенники обманывают тех туристов, которые ищут жилье «на месте», а не бронируя заранее. Они сидят с табличками «Жилье у моря» в многолюдных местах, а затем приводят отдыхающих в хорошие квартиры по подходящей цене с приветливыми хозяевами. Но через несколько дней появляется настоящий владелец квартиры, и выясняется, что предыдущие «хозяева» были лишь точно такими же арендаторами, которые решили заработать и сдать чужую квартиру новым жильцам.

Один из старых, но пока еще действенных приемов — существенные различия между фото на сайте и реальным номером. После бронирования выясняется, что окна выходят вовсе не на море, балкона нет, а пляж очень далеко. Но искать другое жилье уже нет времени, поэтому туристы соглашаются и на такой вариант.

Фото с синим конем за 5 тысяч

Вторая проблема российского юга — многочисленное навязывание услуг. Это и фотографы с животными, которые садят их чуть ли не на руки прохожим, и распространители экскурсий, зовущие на морские прогулки, и аниматоры, буквально заставляющие людей сфотографироваться с ними. Схема популярна не только в Сочи, но и в других туристических местах, и выглядит следующим образом. На улице к вам с ребенком подбегает аниматор в костюме зебры или героя мультфильма (вариантов множество), начинает мило болтать, обниматься и шутить, предлагает сфотографироваться — мол, классные снимки получатся! Но после того как фото сделаны, милый аниматор превращается в грамотного психолога и начинает на вас давить, заявляя, что за всё это веселье неплохо бы и заплатить. Цены начинаются от 1000 рублей за одну фотографию.

В прошлом году жертвой таких аниматоров стала омичка Людмила Вакулина. Несколько фото и одно видео дочери с синей лошадью обошлись ей в 5 тысяч рублей.

— Мы с подругой и моей 7-летней дочерью прогуливались на набережной в Адлере. И тут к нам подбежал синий конь, то есть человек в костюме коня. Он схватил мою дочь, начал развлекать, играть с ней. Схватил ее на руки и мне кричит, мол, что стоишь, тетка? Фотографируй! Ну я и начала фотографировать без задней мысли, — рассказывает Людмила.

Всё это продолжалось около 10 минут, женщина сняла еще и видео, где счастливая девочка громко смеется, танцуя с синей лошадью. Подошли еще несколько аниматоров в других костюмах, всем было весело.

— Я достала деньги, хотела рублей 300–500 им дать. Но тут этот синий конь стал разговаривать со мной матом. Типа, я совсем офигела, где такие цены видела. Мы растерялись, другие аниматоры подошли к нам близко и закрыли нас от людей. В результате насчитали, что должны мы 5 тысяч, — вспоминала Людмила.

Аниматоры сгрудились вокруг них, заставили показать, сколько фото и видео она сделала. Ее маленькая дочь сильно испугалась. Мимо шли люди, никто даже не остановился, чтобы помочь женщинам.

— Они очень нагло и агрессивно себя вели. Я им сказала, что готова при них удалить все фотографии, они сказали, что я могу делать с ними всё что хочу, но деньги я им должна отдать. Мне пришлось достать 5 тысяч и отдать им, потому что дочь уже начала плакать, — рассказывала Людмила.

От таких лошадок лучше бежать подальше

От таких лошадок лучше бежать подальше

Поделиться

Приезжий из Норильска Максим Мыльников таким же образом потерял 3 тысячи рублей. Произошло это на набережной в Сочи, где они гуляли с семьей. К младшему, 5-летнему сыну подошла милая зебра и даже угостила конфеткой.

— Внутри костюма был молодой и наглый человек, он просто не дал нам уйти, буквально вис то на детях, то на мне. Говорил без умолку, спрашивал, откуда мы приехали. Всё время шутил, веселился. Такой у него акцент был… Гэкал он, — рассказал Максим.

Дети были не против сфотографироваться с симпатичной зеброй, и Максим просто, чтобы аниматор отстал, сделал несколько кадров. «Зебра» обняла младшего сына и заявила, что ему должны 3 тысячи рублей. Максим, естественно, удивился и решил просто уйти, но и в его случае откуда-то появились другие аниматоры, обступили его семью и начали просто нагло вымогать деньги.

— Мне жена сказала, чтоб я им отдал эти деньги только для того, чтобы оттуда уйти. На это и рассчитано, что туристы не пойдут в полицию. Ведь смотрится всё вполне безобидно, просто фото с забавными персонажами. А по факту вымогательство чистой воды, — говорит Максим.

Несоответствие цен

Достаточно старая схема обмана, но до сих пор встречается на курортах: вначале объявляется одна цена, а уже после того, как услуга выполнена, совершенно другая — намного выше, чем обещанная до этого. Обычно такое происходит при аренде машины или во время поездки в такси, а также на спонтанных экскурсиях. И даже в ресторанах: например, заказанный вами шашлык в меню стоил 790 рублей, а в счете превратился уже в 890 рублей. Такой обман рассчитан, скорее, на невнимательных и перебравших с алкоголем отдыхающих, а встречается обычно в мелких кафе и ресторанах.

Это работает даже с временными татуировками на пляже — цены от 100 рублей в итоге могут оказаться за квадратный сантиметр, таким образом, рисунок размером с ладонь обойдется в 5 тысяч рублей.

Если вы будете невнимательны, то мошенники смогут забрать деньги даже за бесплатный душ

Если вы будете невнимательны, то мошенники смогут забрать деньги даже за бесплатный душ

Поделиться

Как избежать обмана?

Пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Лукьянцева рассказала, что один из главных способов избежать обмана на южных курортах — всегда пользоваться услугами легальных предпринимателей и заключать договор на услугу.

— Всегда заказывайте услуги и приобретайте товары (будь то экскурсии, аренда жилья или транспорта, покупка еды или других товаров и прочее) только у официально работающих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и так далее, — пояснила Наталия Лукьянцева. — Такие организации работают под вывеской с указанием наименования, юридического адреса и прочих данных хозсубъекта. Данные о них есть на официальных сайтах в интернете. При заказе услуг через интернет необходимо убедиться, что сайт принадлежит непосредственно исполнителю услуг (проверить наличие информации об исполнителе, его юридическом адресе). При заключении договора его содержание должно устраивать обе стороны: обращайте внимание на наименование исполнителя, сроки оказания услуги, ее суть. В договоре должна быть прописана ответственность сторон в случае его неисполнения.

Также в Роспотребнадзоре посоветовали внимательно изучить отзывы в интернете об исполнителе услуги, а в случае возникших проблем стараться решать их на месте. При этом все переговоры можно записывать на диктофон (предварительно предупредив об этом вторую сторону), а также сохранить переписку в мессенджерах, если она имеется. Все несоответствия нужно зафиксировать на фото и видео, а также наладить контакт с теми, кто попал в аналогичную ситуацию, если мероприятие было коллективным (например, экскурсия).

Поделиться

Юрист компании «Бенефактум» Денис Валдеев разобрал ситуацию на конкретном примере — фотографе, который потребовал денег у туриста после того, как сделал снимок.

— Отношения между отдыхающим и «фотографом» в этом случае регулируются законом «О защите прав потребителей» и Гражданским кодексом. К такой деятельности стоит относиться как к услуге с вытекающими отсюда последствиями, — объяснил юрист. — Во-первых, закон запрещает навязывать услуги, в которых потребитель не нуждается. Результатом должны стать фотоснимки, от которых вполне можно отказаться. Во-вторых, такая деятельность является предпринимательской, и лицо, оказывающее ненужные услуги, должно иметь регистрацию как ИП или юридическое лицо. Если ее нет, это незаконное предпринимательство и как минимум административное правонарушение.

По словам Дениса Валдеева, у таких «фотографов» вполне законно можно попросить чек — на них распространяются такие требования. Если у «фотографа» нет регистрации, то эта простая просьба может его насторожить.

— В-третьих, чаще всего подобные услуги оказываются с использованием экзотических животных, а это уже требует наличия ветеринарных документов. Нарушение этих правил влечет более суровую ответственность, — продолжил юрист. — Таким образом, если в ходе попыток отбиться от назойливых фотографов возникает конфликтная ситуация, можно потребовать указанные документы для проверки, попросить выдать чек, а при их отсутствии указать на то, что не собираетесь оплачивать услуги без их предоставления. Кроме того, в данной ситуации всегда можно обратиться в уполномоченные органы — полицию, прокуратуру, Роспотребнадзор и органы фитосанитарного надзора.

Также Денис Валдеев посоветовал требовать у всех, кто предлагает свои услуги на улице (будь то аниматоры, фотографы или экскурсоводы), чек и документы на ИП или юридическое лицо. Конфликт в таком случае может уладиться сам собой.

Что еще почитать по теме

С разводами на курортах всё понятно, а как обстоят дела на самих курортах? Ведь там не только попадаются на удочки мошенников, а в первую очередь отдыхают. Поэтому мы спросили у отдыхающих на российском юге и в ближнем зарубежье, как им вообще там приходится. В ответ получили целую порцию рассказов (довольны остались не все).

Во многих российских регионах наладилась погода, и пляжи ожидаемо начали заполняться отдыхающими, которые наслаждаются солнцем и стремятся получить красивый загар. Вместе со специалистами корреспонденты 74.RU разбирались, почему не стоит слишком много времени проводить под открытыми лучами и как загар может спровоцировать самую злую и непредсказуемую опухоль — меланому кожи.

В Дубай россияне массово летали до всех политических и экономических потрясений, сейчас это направление столь же популярно, к тому же сравнялось с Турцией и Сочи по цене. Но есть на Ближнем Востоке и терра инкогнита туристического рынка — Оман. И эта страна, кажется, обречена на то, чтобы стать популярным направлением среди россиян. Корреспондент MSK1.RU лично оценила все плюсы и минусы Омана.

По теме

ТуризмОтдыхОбманРазвод
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter