Жилье без вида на море и фото с конем за 5 тысяч: как разводят туристов на российском юге

В прошлом году жертвой таких аниматоров стала омичка Людмила Вакулина. Несколько фото и одно видео дочери с синей лошадью обошлись ей в 5 тысяч рублей.



— Мы с подругой и моей 7-летней дочерью прогуливались на набережной в Адлере. И тут к нам подбежал синий конь, то есть человек в костюме коня. Он схватил мою дочь, начал развлекать, играть с ней. Схватил ее на руки и мне кричит, мол, что стоишь, тетка? Фотографируй! Ну я и начала фотографировать без задней мысли, — рассказывает Людмила.



Всё это продолжалось около 10 минут, женщина сняла еще и видео, где счастливая девочка громко смеется, танцуя с синей лошадью. Подошли еще несколько аниматоров в других костюмах, всем было весело.

