Билеты раскупили за несколько месяцев: в Новосибирске начался концерт Шамана (6+) — онлайн-трансляция

Певец выступает в «Локомотив-Арене»
Сегодня, 25 февраля, в «Локомотив-Арене» выступает певец Шаман. Это уже третий концерт музыканта в Новосибирске — два предыдущих были в конце января. Корреспонденты НГС пришли посмотреть, как проходят выступления патриотического музыканта. Мы запускаем онлайн-трансляцию с концерта, билеты на который были раскуплены недели назад.
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