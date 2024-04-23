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Развлечения «Послушный? Тогда кольцо бери»: Баста обручил двух влюбленных прямо во время своего концерта в Новосибирске

«Послушный? Тогда кольцо бери»: Баста обручил двух влюбленных прямо во время своего концерта в Новосибирске

Сибиряки вышли на сцену ЛДС

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Музыкант выступает на площадке «Сибирь-Арены»

Житель Новосибирска сделал предложение девушке во время концерта рэпера Басты (16+). Музыкант выступает на площадке «Сибирь-Арены» 23 апреля.

Видео с концерта прислал редакции читатель НГС. Судя по кадрам, сибиряк вместе с избранницей вышел на сцену нового ЛДС, где находился артист. Во время трогательного события рэпер Баста задал несколько вопросов жительнице Новосибирска.

— Как он, хороший человек? Проверен? Послушный? — спросил Баста у сибирячки. —Тогда кольцо бери.

Трогательный момент попал на видео

Перед концертом музыканта на подъезде к новому ЛДС образовался затор. В пробке оказались десятки машин.

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