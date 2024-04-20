Любит, не любит: 5 скандальных звездных романов — измены, тайные связи и громкие разводы

На фото — модель Наталья Водянова и предприниматель Антуан Арно Источник: natasupernova / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Следить за романами звезд — отдельный вид развлечения. Смотришь, как сериал, а потом выносишь новую сплетню на обсуждение во время посиделок с подружками. Тайные связи, измены, расставания и разводы: потребность в хлебе и зрелищах удовлетворена с лихвой. Мы тоже решили последить кто кого и на кого променял — новая девушка Тимура Родригеза, фантомный мужчина Агаты Муцениеце, Илья Авербух с Лизой Арзамасовой и другие запутанные истории любви.



Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

Любовь между Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым в фильме оказалась настоящей Источник: kinopoisk.ru











Евгению Цыганову и Юлии Снигирь, исполнившим главные роли в экранизации романа «Мастер и Маргарита» (18+), играть «химию» не пришлось: вне камер они уже почти 10 лет состоят в отношениях и воспитывают ребенка. Актеры познакомились в 2014 году на съемочной площадке фильма «С чего начинается Родина» (18+), когда Цыганов был в гражданском браке с Ириной Леоновой, ожидающей от него седьмого ребенка. В 2015 году он покинул семью, признавшись, что устал от бытовых проблем и семейных конфликтов.

Свои отношения Цыганов и Снигирь скрывали до тех пор, пока у них не родился сын. Узнав новость о беременности актрисы, общественность осудила Евгения Цыганова, но он заявил, что не бросил семерых детей от Ирины Леоновой и продолжает их воспитывать. После рождения ребенка в СМИ поговаривали, что актер предложил возлюбленной обвенчаться. В 2019 году появилась информация о том, что пара тайно поженилась, но подтверждений этому нет до сих пор.

Наталья Водянова и Антуан Арно

Наталья — мама пятерых детей: трое родились в первом браке Источник: natasupernova / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Многие россияне задаются вопросами, как простой провинциальной девушке из бедной семьи, торговавшей бананами на рынке, удалось найти место в жизни и дважды побывать замужем за влиятельными миллиардерами. Первый супруг Натальи — английский аристократ Джастин Портман. Сейчас Водянова замужем за сыном самого богатого человека на Земле — Антуаном Арно. По мнению психолога Вероники Степановой, которая делала психологический разбор модели в своем Youtube канале, успех Водяновой заключается в природной женской хитрости, а также в образе беззащитной жертвы — Водянова, по ее мнению, хрупкий цветок, который мужчинам хочется защищать.



Водянова познакомилась с будущим супругом на съемках рекламы для бренда Louis Vuitton. Арно был очарован ею с первого взгляда. Тогда Водянова была замужем за английским аристократом, сам Арно тоже был связан отношениями, но спустя три года после встречи оба решили развестись. Арно пригласил Водянову на свидание, но та не спешила вступать в отношения сразу после развода. Спустя несколько месяцев стала известно, что Антуан и Наталья начали встречаться. Поначалу они держали свой роман в тайне, но папарацци сумели поймать их вместе на отдыхе — пара обнародовала отношения. Их двое детей родились до официального замужества: с рождения первого ребенка до свадьбы прошло целых пять лет.



Лиза Арзамасова и Илья Авербух

Разница в возрасте между супругами — 21 год Источник: liza_arzamasova / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Пара фигуриста Ильи Авербуха и актрисы Лизы Арзамасовой вызывает немало пересудов — Авербуха обвиняли в том, что Лиза слишком молода для него, а Лизу — в браке по расчету. С будущим мужем Арзамасова познакомилась еще в 2010 году, когда ей было всего 15 лет. Когда именно между Ильей и Лизой вспыхнули чувства, неизвестно, ведь пара тщательно ограждала свою любовь от общественности. По крайней мере, на вопрос, завязался ли роман прямо в 2010 году, актриса в интервью Вячеславу Манучарову отвечала отрицательно.

Спортсмен не скрывал — девушка его сразу очаровала, но, по его словам, их история получила продолжение только через 10 лет, когда Илья встретил 25-летнюю Елизавету. Когда их роман был раскрыт папарацци — разгорелся скандал. Позже выяснилось — влюбленные уже несколько лет жили вместе в доме на берегу Истринского водохранилища, и Лиза успела найти общий язык с сыном избранника от Ирины Лобачевой. Она, кстати, скептически отнеслась к выбору мужа, что, впрочем, неудивительно. В декабре 2020 года влюбленные поженились. В августе 2021 года актриса родила сына Льва, и с тех пор ее социальные сети заполнены тематикой материнства. При этом в декрете Арзамасова не задерживалась и быстро вернулась к участию в спектаклях.



Тимур Родригез и Катя Кабак

Тимур Родригез и Катя Кабак все чаще стали появляться вместе на публике Источник: ugolphoto / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Телеведущий и певец Тимур Родригез 16 лет прожил в браке с Анной Девяточкиной — у супругов двое детей. Со стороны они казались идеальной парой, но осенью 2023 Родригез объявил о разводе. Сразу после этого события появились слухи о том, что Тимур встречается с актрисой Катей Кабак: сначала их заметили вместе на премьере сериала Слово Пацана (18+), а после они появились на красной дорожке кинотеатра «Художественный», где проходила премьера фильма «Прошлые жизни» (16+).

Официально ни Катя, ни Тимур не объявляли себя парой, но их совместное времяпрепровождение и позировки на камеру вызывают вопросы у поклонников. Интересно, что актриса вышла замуж в 2017 году, но о ее супруге ничего не известно. Через два года у пары родилась дочь, и с тех пор никаких новых подробностей личной жизни Кати Кабак мы не знаем. Неизвестно даже, развелась ли она со своим мужем перед тем, как сойтись с Родригезом.



Агата Муцениеце и Иван Чуйков

Актриса ловко жонглирует ухажерами Источник: agataagata / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце опять ввела в заблуждение поклонников, намекнув на новый роман. Актриса выложила пост 1 апреля и написала: «В каждой шутке...». На фото она нежно обнимается с актером Иваном Чуйковым. Поклонников Муцениеце не смутил день публикации: они уверены в том, что отношения между артистами настоящие. Под постом развернулось обсуждения на тему того, как Агата меняется рядом с возлюбленным в лучшую сторону. Поклонникам Муцениеце хочется, чтобы связь с Чуйковым не оказалась первоапрельской шуткой.

Личная жизнь Агаты вызывает массу вопросов и споров среди фанатов актрисы — до сих пор не известно, кто ее настоящий парень. Муценице приписывали роман с актером Никитой Кологривым — молодой человек признался, что связь действительно была, но недолгая. Подозревали Агату и в том, что она начала встречаться со стоматологом Александром Соколенко. Их заметили вместе на острове Пханган в Сиамском заливе, а до этого видели вместе лишь раз в 2021 году. Издание The Voice пишет, что, согласно источникам, пара встречается уже три года. В список мужчин Муцениеце также попадал ресторатор Владимир Перельман и режиссер фильма «Холоп» Клим Шипенко, но актриса опровергла эту информацию.



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