Особняк за 170 млн, дети из пробирки и восставшая из мертвых родня: что происходит в семье музыканта, который женился на приемной матери

— Очень жалею, что мамы рядом нет... Что отец с мамой не видят этого, — плачет Айсылу.



Даниил супругу прождал в коридоре. Всё это время он волновался о состоянии супруги и надеялся на хороший исход. О том, кого больше хочет — мальчика или девочку — рассуждать не стал. Лишь сказал, что для него главное — это здоровье ребенка.



— Несмотря на мой юный возраст, я очень ответственно подхожу к рождению ребенка. Мне абсолютно не важно, на кого будет похож ребенок. Просто хочу, чтоб он родился живой и здоровый.



Стоит отметить, что у Айсылу были другие дети: всего семь. Один из них Даниил, еще один — родной ребенок. Остальные пятеро тоже были приемными. Но после свадьбы матери и сына у Айсылу отобрали детей и отправили в интернат. Сейчас пара пытается их вернуть. В будущем Чижевские планируют жить в новом особняке с приемными и родными детьми.