Особняк за 170 млн, дети из пробирки и восставшая из мертвых родня: что происходит в семье музыканта, который женился на приемной матери

Пара Айсылу и Даниила Чижевских привлекает к себе внимание вот уже не первый месяц. Казанская учительница музыки, по совместительству дочь народного поэта Татарстана, вышла замуж за своего приемного сына в октябре
Особняк за 170 миллионов
Айсылу и Даниил Чижевские приняли решение уехать в Москву. Об этом они заявили в студии шоу «Прямой эфир». На это решение повлияло повышенное внимание к их роману в Казани. Как утверждают сами герои, ситуация в столице складывается получше. Москвичам нет дела до брака Чижевских, поэтому они могут не волноваться по поводу комментариев в свою сторону.
— Во-первых, мы решили переехать для нашего спокойствия и для нашего счастья. В Москве проще относятся, все спокойно ходят. Люди заняты своими делами, — аргументирует свой выбор Айсылу.
Поговорим о новом доме четы Чижевских. Они приобрели особняк в закрытом элитном поселке. Теперь соседями молодой семьи станут бизнесмены и звезды шоу-бизнеса. На участке размером 1000 квадратных метров множество антикварных статуй из натурального камня. На первом этаже расположились светлая гостиная, столовая, кухня, гостевая спальня и каминный зал. Прежний хозяин дома решил продавать его вместе с мебелью.
На втором этаже находится «золотая» хозяйская спальня. Не трудно догадаться, что оформлена она в золотых тонах. К ней прилагаются две просторные гардеробные — женская и мужская. В женской есть огромное окно и место под несколько шкафов с вещами. На этом же этаже несколько ванных комнат, сделанных полностью из мрамора. За весь участок с мебелью Айсылу и Даниил заплатили 170 миллионов рублей. Плюс пара планирует потратить какую-то сумму на слуг, ведь убираться в таком громадном доме, по их мнению, нереально.
— В любом случае будут люди, которые будут нам помогать. Я не хочу, чтобы на руки моей любимой жены выпадали все эти хлопоты домашние. На это есть причины, — загадочно отвечает Даниил.
Правда, откуда у скромно живших в Казани музыкантов такие немалые деньги — неизвестно.
ЭКО и предстоящая беременность
Впрочем, этой загадочной фразе Даниила нашлось объяснение. Пара решила не скрывать причины, из-за которых Айсылу не сможет хлопотать по дому. Молодая семья готова завести собственных детей. Супруги прошли все необходимые обследования в московском центре ЭКО, однако всё равно переживают. Айсылу уже 54 года, поэтому здесь могут возникнуть осложнения.
— Вот готовимся к своим детям. Мы верим в чудо, — заявляет Даниил.
На саму процедуру по подселению эмбрионов Даниилу остаться не дали, поэтому Айсылу пришлось справляться с волнением самостоятельно. Женщина готовилась к процедуре и тихо плакала. Она вспомнила о своих собственных родителях, которые уже не смогут увидеть будущих детей четы Чижевских.
— Очень жалею, что мамы рядом нет... Что отец с мамой не видят этого, — плачет Айсылу.
Даниил супругу прождал в коридоре. Всё это время он волновался о состоянии супруги и надеялся на хороший исход. О том, кого больше хочет — мальчика или девочку — рассуждать не стал. Лишь сказал, что для него главное — это здоровье ребенка.
— Несмотря на мой юный возраст, я очень ответственно подхожу к рождению ребенка. Мне абсолютно не важно, на кого будет похож ребенок. Просто хочу, чтоб он родился живой и здоровый.
Стоит отметить, что у Айсылу были другие дети: всего семь. Один из них Даниил, еще один — родной ребенок. Остальные пятеро тоже были приемными. Но после свадьбы матери и сына у Айсылу отобрали детей и отправили в интернат. Сейчас пара пытается их вернуть. В будущем Чижевские планируют жить в новом особняке с приемными и родными детьми.
Тайный ребенок
Одну из тайн Айсылу Чижевской-Мингалим раскрыла медсестра, появившаяся в студии ток-шоу. Фаина Садекова заявила, что у Айсылу есть ребенок-инвалид, которого она бросила около 15 лет назад. В роддом, где Фаина работала медсестрой, как-то привезли роженицу. Этой женщиной оказалась Чижевская. Вскоре после рождения ребенка Айсылу попросила Садекову о помощи.
— Ребенок родился нездоровым. И она говорит мне: «Будь моей нянечкой, помоги мне, пожалуйста», — вспоминает те события Фаина.
Айсылу пришлось сознаться, что всё сказанное правда. Она действительно родила ребенка, от которого была вынуждена отказаться. По ее словам, малышу необходим постоянный медицинский уход, который Чижевская не могла себе позволить. Поэтому она передала его на попечение медсестре-нянечке Фаине Садековой, с которой у нее была договоренность. Она намеревалась обеспечивать ребенка до того момента, пока не купит дом в Москве. На это были свои причины.
— Я не могла взять ребенка в свой родной город, потому что он от очень влиятельного человека. Он запретил брать его с собой, говорил: «Оставь его», — оправдывается Айсылу.
Однако Фаина Садекова уверенно заявляет, что последний раз деньги Айсылу переводила примерно
Мужа Айсылу Даниила услышанное шокировало. Сначала он отсел от нее, но почти сразу заверил супругу, что ни в чем ее не винит, и они поговорят обо всём дома, вне камер. Даниил уверен, что у их семьи есть еще возможность всё исправить, и он готов принять ребенка Айсылу. В студии он сказал, что может усыновить его, если тот сам того пожелает. Но для начала им необходимо хотя бы увидеть друг друга.
— Если у этого ребенка появится желание встретиться — пожалуйста, организуйте нам эту встречу, — просит Даниил нянечку.
Мертвые родственники
В своем блоге и в различных шоу Даниил всегда говорил, что он круглый сирота. Он вырос в детдоме, его мать скончалась, а отец умер в тюрьме. Сестер и братьев у него никогда не было. Однако это оказалось неправдой. В студию «Прямого эфира» приехали родственники парня и сделали шокирующее заявление — его семья жива. Мачеха Даниила Ольга Зарипова не понимает, почему ее пасынок врет всем о своих родственниках.
— Наверное, Даниил нас похоронил, потому что мы уже не его общество. Мы, наверное, уже не ровня. А может, он нас очень стесняется, а мы уже простые люди. Очень обидно, когда он нас взял и так забыл, — говорит Зарипова.
Мачеха появилась в семье Зариповых в довольно юном возрасте — в 16 лет. Она закончила 11 классов и познакомилась с отцом Даниила. Она стала проживать в их семье, когда мальчику было примерно три с половиной года. Бабушка и отец забрали Даниила из роддома, когда мать его бросила. Ольга быстро заменила ему настоящую маму. Пасынок доверял ей даже больше, чем родной бабушке, а фотографии маленького Даниила женщина с трепетом хранит у себя дома. После того, как его забрали в детдом, она отвозила ему сладости и домашнюю еду.
— Я вас всех вычеркнул из своей жизни. Вычеркнул и похоронил, — категорически заверяет Даниил, чем еще больше шокирует свою супругу.
Со слов Ольги, биологические родители мальчика всё еще живы. Мать находится в розыске и, возможно, именно поэтому оставила его в роддоме. А отец довольно тяжелый человек: он употребляет алкоголь и наркотики, поднимал на Ольгу руку и изменял. Несмотря на всё это, Зарипова родила от него дочку Арину, сестру Даниила. Именно от нее мачеха узнала о свадьбе своего пасынка. Арина также появилась в студии. Даниил, несмотря на свой изначальный настрой, тепло обнял девочку и пообещал поддерживать со своей семьей контакт.
— Я очень долго пытался справиться с этой болью. Мне очень тяжело было самому принимать эти решения — просто вас забыть всех, и всё. Прости меня, — извиняется Даниил перед мачехой.
А теперь пару слов про самих Чижевских. В октябре 2023 года казанскую общественность шокирует новость: дочка народного поэта Татарстана,
* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.