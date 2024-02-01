«Сожрет и не подавится». Известный психолог — о феномене модели Натальи Водяновой и ее удачном замужестве

Многие россияне задаются вопросами, как простой провинциальной девушке из бедной семьи, торговавшей бананами на рынке, удалось найти место в жизни и дважды побывать замужем за влиятельными миллиардерами. Как отмечает Степанова, люди ошибаются, когда думают, что это история очередной Золушки. Водянова, по мнению психолога, ест свой хлеб не случайно, поскольку в ней сочетается ряд важных личностных качеств, причем врожденных.



— Она не Золушка, это сила внешних и личностных качеств, их совокупность, и породила вот эту ядерную бомбу, все пазлы для этого сошлись. Я к ней испытываю двойственные чувства. С одной стороны, она невероятно нежная, обворожительная, как нестареющий цветочек. Она что в 15 лет была прекрасна, что в 30, что сейчас, в 41, — просто божественна. Она офигенная, назвать ее красивой я не могу, это не про красоту, это что-то про особо волшебное. Я ею восхищаюсь, если честно. Но этот волчий взгляд… Он у нее бывает колючий. Острый, не просто тяжелый, а именно жестокий. Когда ты смотришь в глаза хищнику — тигру, пантере — и вот у них такие глаза беспощадные. И ты понимаешь, что она тебя сожрет и даже не подавится. Вот это про Водянову, — говорит Степанова.