«Сожрет и не подавится». Известный психолог — о феномене модели Натальи Водяновой и ее удачном замужестве

Известная модель Наталья Водянова оказалась под прицелом другой медийной персоны — популярного психолога Вероники Степановой. Блогер сделала разбор личности красавицы и составила ее психологический портрет. Ролик, посвященный Наталье Водяновой, вышел на канале психолога.
Вероника Степанова славится своими эксцентричными видео и частенько разбирает медийных личностей. На этот раз она затронула отношения Водяновой с ее супругами-миллиардерами, в том числе и нынешним мужем Антуаном Арно, внешность модели и личное отношение к ее персоне.
Вероника Степанова — известный в сети психолог и блогер с многомиллионной аудиторией. Родилась в Санкт-Петербурге, но последние несколько лет находится за границей. Сейчас вместе с семьей психолог проживает в Мексике. В начале карьеры Степанова прибегала только к очной практике с клиентами, а позднее стала снимать ролики на YouTube. Прославилась Вероника Степанова как раз таки благодаря эмоциональным видео на различные темы, которые публиковались в ее канале. Нередко блогер проходится по знаменитостям, составляя их психологические портреты.
Многие россияне задаются вопросами, как простой провинциальной девушке из бедной семьи, торговавшей бананами на рынке, удалось найти место в жизни и дважды побывать замужем за влиятельными миллиардерами. Как отмечает Степанова, люди ошибаются, когда думают, что это история очередной Золушки. Водянова, по мнению психолога, ест свой хлеб не случайно, поскольку в ней сочетается ряд важных личностных качеств, причем врожденных.
— Она не Золушка, это сила внешних и личностных качеств, их совокупность, и породила вот эту ядерную бомбу, все пазлы для этого сошлись. Я к ней испытываю двойственные чувства. С одной стороны, она невероятно нежная, обворожительная, как нестареющий цветочек. Она что в 15 лет была прекрасна, что в 30, что сейчас, в 41, — просто божественна. Она офигенная, назвать ее красивой я не могу, это не про красоту, это что-то про особо волшебное. Я ею восхищаюсь, если честно. Но этот волчий взгляд… Он у нее бывает колючий. Острый, не просто тяжелый, а именно жестокий. Когда ты смотришь в глаза хищнику — тигру, пантере — и вот у них такие глаза беспощадные. И ты понимаешь, что она тебя сожрет и даже не подавится. Вот это про Водянову, — говорит Степанова.
Еще одна важная особенность модели, по мнению психолога, — понимание того, что, когда и где нужно говорить. Для этого нужна настоящая природная женская хитрость, которая у Натальи присутствует с детства.
— Надо отдать должное ее чуйке, врожденной хитрости. Ведь нужно уметь правильно подъехать к нужным людям, в нужные моменты сказать те слова, которые хотят слышать. Ведь она же ползла быстро и дальше-дальше-дальше. Это находчивость и стратегичность — знать, что и как говорить. Другая ведь что-то ляпнет — и «до свидания». А тут ведь что-то такое нежное, беззащитное, жеманное — цветочек, который хочется спасти.
Кстати, Вероника Степанова считает, что именно беззащитность и жертвенность помогли Водяновой побывать замужем сразу за двумя влиятельными людьми. Первый супруг Натальи — английский аристократ Джастин Портман. Сейчас же Водянова замужем за сыном самого богатого человека на Земле — Антуаном Арно. Однако психолог считает, что их отношения едва ли можно назвать счастливыми.
— Есть идея, что она является женой-бородой, похоже, по крайней мере, на это. Ее первый и второй муж, особенно второй, очень похож на того сынка, которому нужно прийти к отцу и получить его благословение, нужно получить какого-то рода финансовые блага, а для этого нужна семья, жена и тому подобное. Есть ощущение, что она такая ширма и она от этого же и страдает. Будто бы у нее с ним дружеские и родственные отношения.
Кстати, миллион женщин следят за Водяновой не первый год, чтобы почерпнуть вдохновение для своего образа. На радость им Наталья недавно рассказала, какой косметикой пользуется и что входит в ее ежедневную бьюти-рутину. Мы, в свою очередь, посмотрели, сколько стоит косметика модели и сможет ли ее себе позволить обычная девушка.