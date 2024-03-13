Старше его на 19 лет. Как живут Лера Кудрявцева и Таня Буланова с молодыми мужьями — и другие истории неравных звездных браков

Парам, в которых мужчина намного старше женщины, сегодня уже мало кто удивляется. А вот обратная ситуация часто становится поводом для обсуждения. Особенно когда речь заходит о звездных браках.
Корреспондент MSK1.RU разбиралась, возможна ли настоящая любовь в браке с большой разницей в возрасте, стоит ли относиться к неравным союзам с недоверием и почему артистки со стажем выбирают в партнеры молодых.
«Попытка прожить возрастной кризис»
Клинический психолог Маргарита Алексеева объяснила непонимание общества историческим контекстом. Многие столетия приняты были отношения, в которых мужчина — глава семейства и должен быть более опытным и состоятельным.
— В последние десятилетия меняется уклад общества. Точнее, размываются рамки и границы. То, что раньше было рискованным и сомнительным, сейчас — практически норма. Например, тренд последних лет, когда женщина старше мужчины, — сказала Алексеева. — Если людям хорошо друг с другом в отношениях, то это нормально. Но дело в том, что для удачного неравного брака должно совпасть гораздо больше условий, чем для людей одного возраста.
По словам психолога, причиной для заключения неравного союза может быть то, что один из супругов еще не преодолел возрастной кризис. Поэтому выбор молодого партнера — и со стороны мужчины, и со стороны женщины — это попытка прожить какой-то свой жизненный период еще раз, чего-то добрать или «заткнуть душевную дыру».
— Возрастные кризисы есть, и каждому человеку надо через них пройти. И не всегда они проходят спокойно, — считает Маргарита Алексеева. — Одному из супругов будут непонятны душевные терзания другого, потому что он еще не приблизился к каким-то важным жизненным вопросам. А объяснить свое состояние словами может быть очень сложно.
Чем больше разница в возрасте, тем глобальнее эта пропасть в интересах, объяснила эксперт. Достаточно сравнить себя с людьми младше или старше на 15–20 лет: общий фон беседы будет, скорее всего, разным.
Может ли неравный брак быть прочным
По мнению психологов, чтобы неравный брак быть счастливым и прочным, нужны определенные условия и полная отдача от обоих партнеров.
— Отношения — это особое пространство, которое создается между двумя людьми. Оно требует серьезных усилий, внимания, включенности, сотворчества, — сказала психолог. — Это достаточно близкая среда воспитания и общения обоих супругов. Формула «жить долго и счастливо» предполагает близкое и максимально открытое общение. Поэтому должен быть большой набор тем для обсуждения, одинаковые или близкие взгляды на огромное количество вопросов, а также умение договариваться, не ущемляя при этом своих интересов. Пара, в которой заметна эта близость и включенность, — режиссер Андрей Кончаловский и телеведущая Юлия Высоцкая.
Психолог также привела в пример супружеский союз Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Продюсер старше фигуриста на восемь лет, что не мешает им жить душа в душу более 15 лет и воспитывать двоих сыновей.
Яна и Евгений познакомились в 2007 году в непростое для обоих время. Плющенко переживал тогда развод с Марией Ермак и пытался получить возможность видеться с сыном Егором. Рудковскую в это же время ожидал бракоразводный процесс с Виктором Батуриным. Плюс она судилась за опекунство над их общими детьми.
— Здесь тоже можно увидеть именно создание семьи, а не просто «закружилось», — сказала клинический психолог. — На легких симпатиях не получается выстроить долгие отношения. И неважно даже, есть разница в возрасте или ее нет.
«Более озабоченных, чем мужчины за 40, я не встречала»
Спустя длительное время наблюдений за парами, в которых женщина значительно старше мужчины — на 6–15 лет, психолог-сексолог Инна Игнатьева сделала вывод: прочных и гармоничных союзов достаточно.
— Я пыталась найти этому объяснение, кроме очевидного — пик сексуальности у молодого мужчины как раз сопоставим с пиком сексуальности зрелой женщины. Сравнение мужчин молодых (до 34 лет) и мужчин постарше (от 40 лет) получилось не пользу последних, — рассказала в разговоре с MSK1.RU эксперт. — Зрелый мужчина — зверь уже раненный и пуганый, у него уже имеется тяжелый опыт предыдущих отношений, как правило, с душевными травмами. Из-за этого он неохотно вступает в новые и ведет себя довольно холодно: то выходит на контакт, то может затаиться, то из засады наблюдает, то мурчит и ластится как кот.
Такая осторожность и непредсказуемость, по словам психолога, доставляет дискомфорт зрелой женщине, которая в отличие от него еще полна энергии, готова к экспериментам и ей до сих пор может «сносить голову» от новых отношений, от таких же, как она, заводных мужчин.
— И тут молодые мужчины начинают и выигрывают! Пока зрелые думают о себе и подтверждении своей потенции в виде соблазнения молоденьких девочек, молодые парни действуют уверенно: пришел, увидел, победил! Они идут на контакт открыто и смело, — объяснила Игнатьева. — Опыт прежних отношений еще не успел их напугать, поэтому они четко знают, чего хотят от зрелой женщины: секс — значит секс, брак — значит до конца. И они верят в любовь.
— Смеющим мне возразить, что молодым нужен только секс, могу ответить, что более озабоченных, чем мужчины за 40, я не встречала: кризис сексуальности заставляет их искать подтверждения в доказательствах собственной состоятельности, — сказала сексолог. — У молодых же такой проблемы нет: всё работает и работает, можно подумать о другом, более важном. Такие союзы, если и разрушаются, то по причине женских страхов, ограничений и сомнений. Поэтому только вам решать: быть любимой и востребованной или вечно ждать подбитый самолет.
«Негоже спать со своими сыновьями»
Самая известная сваха России, телеведущая Роза Сябитова в разговоре с корреспондентом MSK1.RU заявила, что каждый возраст имеет свой этический кодекс.
— Мы все имеем свое представление о счастье. Если кому-то нравятся такие браки, когда женщина намного старше мужчины, окей. Но я не хочу, чтобы моим детям было стыдно за меня. Мое четкое указание — не дай бог, если вдруг такое случится, значит, надо вести меня к психиатру. Значит, явно у меня с головой что-то не в порядке, — сказала Роза Сябитова. — Моему сыну 35 лет. Я считаю, что негоже спать со своими сыновьями. У них ведь тоже есть мамы. Зачем у хороших мальчиков отбирать самое хорошее время?
Также Роза Сябитова отметила, что мужчина после 50 лет ищет себе женщину, которая будет за ним ухаживать: готовить, стирать, создавать уют в доме.
— И правильно делает, такова данность. И хорошо, чтобы у нее были бы еще навыки медсестры, потому что здоровье уже никуда, — сказала главная сваха страны.
Однако есть немало примеров, когда в таких неравных браках, где женщины старше мужчин, на протяжении многих лет пары жили в любви и гармонии и многие из них до сих пор живут.
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