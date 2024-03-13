Старше его на 19 лет. Как живут Лера Кудрявцева и Таня Буланова с молодыми мужьями — и другие истории неравных звездных браков

Чем больше разница в возрасте, тем глобальнее эта пропасть в интересах, объяснила эксперт. Достаточно сравнить себя с людьми младше или старше на 15–20 лет: общий фон беседы будет, скорее всего, разным.

Может ли неравный брак быть прочным

По мнению психологов, чтобы неравный брак быть счастливым и прочным, нужны определенные условия и полная отдача от обоих партнеров.



— Отношения — это особое пространство, которое создается между двумя людьми. Оно требует серьезных усилий, внимания, включенности, сотворчества, — сказала психолог. — Это достаточно близкая среда воспитания и общения обоих супругов. Формула «жить долго и счастливо» предполагает близкое и максимально открытое общение. Поэтому должен быть большой набор тем для обсуждения, одинаковые или близкие взгляды на огромное количество вопросов, а также умение договариваться, не ущемляя при этом своих интересов. Пара, в которой заметна эта близость и включенность, — режиссер Андрей Кончаловский и телеведущая Юлия Высоцкая.