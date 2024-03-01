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Променял жену и двух детей на звезду «Универа»: Тимура Родригеза заметили с новой девушкой

Резидент Comedy Club засветился с ней всего через полгода после развода

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Пара уже второй раз появляется в свете вместе

Пара уже второй раз появляется в свете вместе

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Участник Comedy Club (18+) Тимур Родригез прожил с женой Анной Девяточкиной 16 лет в браке. За это время любящая супруга подарила ему двоих детей — Мигеля и Даниэля. Но осенью прошлого года пара распалась. Родригез объявил о разводе в сентябре 2023 года.

Казалось, что Родригез и Девяточкина — идеальная пара

Казалось, что Родригез и Девяточкина — идеальная пара

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Сразу после развода поползли слухи, что новоиспеченный холостяк встречается с новой пассией. Тимура Родригеза заметили вместе со звездой «Универа» (18+) Катей Кабак в ноябре прошлого года на премьере сериала «Слово пацана» (18+). Но тогда их появление вместо можно было считать простой случайностью.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: В мире шоубиза / Vk.com

И вот спустя полгода пара перестала скрывать свои отношения. Тимур Родригез и Катя Кабак вновь показались вместе — на этот раз их заметили на красной дорожке кинотеатра «Художественный», где проходила премьера фильма «Прошлые жизни» (16+). Влюбленные не стали раскрывать подробности своего романа прессе. Но то, как они позировали на камеру, не оставляет сомнений: перед нами — новая звездная пара.

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Катя Кабак начала сниматься в фильмах с 14 лет, но на время делала паузу в карьере, чтобы получить образование в Англии. Вернувшись в Россию, актриса продолжила сниматься в кино и сериалах в 2016 году. Главные свои роли Катя Кабак сыграла в «Универе», «Мажоре в Сочи» (18+) и «Гуляй, Вася!» (18+).

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Интересно, что актриса вышла замуж в 2017 году, но о ее супруге ничего не известно. Через два года у пары родилась дочь, и с тех пор никаких новых подробностей личной жизни Кати Кабак мы не знаем. Неизвестно даже, развелась ли она со своим мужем перед тем, как сойтись с Родригезом.

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